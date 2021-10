La izquierda reprocha a Moreno su falta de diálogo y que con más presupuesto despida a 8.000 sanitarios en Andalucía

El tono del debate del presidente Juanma Moreno (PP) con el PSOE fue tenso y reflejó el momento que viven las relaciones entre ambos, después del desprecio del Gobierno a las propuestas del PSOE sobre las cuentas para 2022. La portavoz, Ángeles Férriz, siguió la línea que había marcado antes ante los medios el secretario general, Juan Espadas, que es alcalde de Sevilla y no está en el Parlamento, que habló de "cinismo" del presidente y cargó contra la falta de diálogo de Moreno.

"A día de hoy la sanidad está bajo mínimos, presume de millones, ¿Cómo es posible que la sanidad esté bajo mínimos y creen una brecha sanitaria injusta entre quienes tienen y quien no? ¿Como es posible que con todo ese dinero del que presumen despide a 8000 sanitarios? Explíquemelo. Ahora se ve su política. Y el problema es ese que es usted muy del PP y muy de derechas", le dijo Férriz al presidente.

"Usted ha tenido la posibilidad de que fuera el debate del entendimiento, mucho anuncio y mucha pompa pero no habla de los problemas de Andalucía. Ha venido con dos argumentos, falta de recursos y confrontación con el Gobierno, cuando vive de las rentas gracias a Pedro Sánchez. Es usted muy insensible", dijo Férriz. "Su palabra no vale absolutamente nada. ¿Por qué tendríamos que creer todos los anuncios que ha hecho", espetó.

"La autonomía pierde la oportunidad de tener un espacio propio. Sus opciones de futuro siempre pasarán por la extrema derecha. Después de su burla al PSOE, ha quedado claro que usted es muy del PP y muy de derechas. En Andalucía gobernará la derecha y la extrema derecha o gobernará el progreso que representa el PSOE", cerró Férriz, dando por cerrada la legislatura.

Moreno replicó con aspereza argumental. "En el peor de los momentos de los andaluces, no estuvieron a la altura de las circunstancias", le dijo a Férriz. "¿Qué prisas les han entrado. Reconsideren su situación. Tenemos tiempo para acordar y para hacer muchas más cosas", dijo después. Moreno, en su réplica, incluso llegó a mentar a ETA. "¿Usted sabe con quién está pactando su partido?", le dijo a Férriz. "¿Sabe de dónde viene Bildu? ¿Sabe quién está detrás? Exterroristas de la banda asesina ETA. ¿Se siente cómoda pactando con ERC y con un conglomerado que no es capaz de condenar el terrorismo ¿Usted se siente cómoda?", agregó.

Y sobre las críticas al despido de los sanitarios, Moreno que defiende que no tiene más remedio que hacerlo porque han desaparecido los fondos covid, las rechazó. "¿Somos muy malos y no queremos gastarlo? Piénselo para próximas veces", le dijo a la portavoz socialista.

Antes, Espadas había manifestado haberse quedado "estupefacto" al escuchar al presidente de la Junta, en su discurso por la mañana, "hablar de una Andalucía que no se corresponde con la que los ciudadanos andaluces en la calle esperaban". Espadas agregó que era "una falta de respeto a la sociedad andaluza" y al Parlamento, así como un gesto de "cinismo, seguir hablando de diálogo sobre el presupuesto".

Un gobierno cansado

El debate con Inma Nieto, la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, tuvo otro tono, mucho más respetuoso. Tanto el presidente como Nieto confrontaron modelos con duras críticas, pero en un clima de cordialidad. Nieto le dijo al presidente: "Ha enfocado esto como un balance de legislatura. Le vemos gestionando con rutina. Viendo verle actuar así parece que le sobra más de un año".

"No dudo que trabajen, digo que trabajan sin ganas, usted encontró asuntos que estaban mal, como la sanidad, y ahora están peor. Decir esto es un ejercicio de rigor y si negamos la evidencia de los problemas, ¿qué va a arreglar usted? Esa realidad que usted percibe, es la que usted percibe, pero hay otra, la de la mayoría, que no va bien. En ese carrusel de excusas, de la herencia, de la pandemia, de problemas irresolubles de los que habla ¿no tiene responsabilidad? Alguna tendrá" le espetó Nieto.

Luego, criticó las políticas de Moreno: "Su gobierno es para toda Andalucía, hay una Andalucía chica que se beneficia de sus cambios pero no la mayoría. Hemos asistido al publirreportaje, esa Arcadia feliz, pero esa grandilocuencia de las grandes cifras no se ve reflejada en una gran parte de Andalucía. Y le pregunto, si tiene tanto dinero ¿por qué la sanidad está peor? La gente no se ve reflejada en sus publirreportajes. Tiene recursos, pero no proyecto para Andalucía. Le falta el liderazgo necesario para poner a Andalucía donde se merece. Se escuda en un carrusel de excusas, pero sí se han tomado decisiones, como con las mujeres, es porque son de su agrado. Usted consiente y promociona", en referencia a Vox y a otros portavoces de su partido.

Nieto criticó también la contradicción entre la falta de fondos de la que habla Moreno en la que justifica los 8.000 despidos y su bajada de impuestos. "Usted tiene mucho dinero, pero de autofinanciada tiene menos. Está ese llanto amargo suyo, y luego, vuelve a bajar los impuestos, se ha desprendido de 330 millones que, según lleva todo el día diciendo, necesita". "Yo a ese plan le veo lagunas –agregó Nieto con ironía–. Si necesita dinero, no puede dejar de ingresar. Deje de contar lo del bolsillo de la ciudadanía. Lo que se ahorra una persona que cobra ese salario son 30 euros y las pólizas de seguro médico a las que la gente acude para no esperar quince días a que les vea el médico, cuestan más de lo que se ahorran con eso, pero en solo un mes. Y eso es así".

El presidente replicó que no compartía los datos ni las afirmaciones. "No puedo compartir que la sanidad está peor que antes. Hay más médicos y enfermeros. No puede estar peor. No es fácil gestionar. El dinero no surge de las fuentes ni hay un maná que llegue del Gobierno de España. No le digo que vayamos bien, pero no vamos mal, iremos bien cuando lleguemos al pleno empleo. A lo mejor no recojo yo los frutos de las reformas, pero alguien los recogerá. Soy una persona sensible que creo en un modelo público compartido y respetuoso con otro modelos: no se ha hecho ni un solo concierto en Andalucía en este mandato", dijo Moreno.

Por su parte, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que no pudo participar en el Debate al ser diputada no adscrita tras su expulsión del grupo de Unidas Podemos, ha lamentado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no haya hablado de los problemas más importantes". Para Rodríguez, el presidente es "un gran comercial, con una gran capacidad para vender y anunciar cosas que no son tan importantes".