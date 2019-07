Izquierda Unida consulta este domingo a la militancia su decisión sobre la investidura

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha anunciado que este domingo abrirá el referéndum a la militancia para decidir sobre la posición de la formación ante una posible coalición con el PSOE y se ha mostrado partidario de dicho acuerdo de cara a evitar nuevas elecciones.

En su participación en la coordinadora federal del partido, en la que ha presentado su informe sobre el debate de investidura de comienza el lunes, Garzón ha afirmado que desde IU van a hacer "todo lo posible para alcanzar un acuerdo progresista que evite nuevas elecciones".

Sin embargo, ha planteado la "necesidad" de consultar a las bases si pactar con los socialistas un gobierno de coalición, ya que es una "decisión de suficiente envergadura para que no sea tomada solo por los órganos de dirección".

Para Garzón, esta consulta es "lo razonable" y la dirección de IU asumirá lo que salga de ella. Así, ha anunciado que se pondrá en marcha en el día de mañana para que se pueda finalizar antes de la investidura.

Será, ha dicho, "a través de una pregunta honesta y clara" que no ha explicado pero que se decidirá a lo largo del día de hoy, cuando se aprobará llevar a cabo este referéndum.

Objetivo: evitar elecciones

En su intervención, el líder de IU ha dejado clara su postura de llegar a un acuerdo con el PSOE: "Tenemos que dar los pasos necesarios para facilitar ese acuerdo progresista", ha opinado Garzón, para quien es importante "evitar las elecciones a través de un acuerdo que lleve a un gobierno progresista".

Este gobierno de izquierdas, ha dicho, podría revertir los recortes en servicios públicos acumulados durante la crisis económica y, sobre todo, la "gestión neoliberal" que hicieron PSOE y PP durante la misma.

Para ello se requiere "altura de miras" y poner en marcha una serie de medidas como la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, enfrentarse a los "lobbies" y fondos de inversión interviniendo en el mercado de la vivienda y rebajar la factura de la luz.

Pero, para Garzón, "no solo vale con un acuerdo programático" con el PSOE, sino que "ha de ser acordado al mismo tiempo que se establecen garantías para su cumplimiento".

Y ha exigido al PSOE y a Pedro Sánchez responsabilidad: "No valen más excusas. Ha hecho cosas que no nos gustan, ha pedido la abstención de Ciudadanos y del PP, ha pedido gobernar con las derechas, ha pedido el veto a unas fuerzas aliadas. Aun así y con todo, creemos que no podemos desaprovechar la oportunidad de un gobierno progresista en nuestro país".