Izquierda Unida impulsa una iniciativa en el Congreso para vetar la participación de empresas israelíes en las ferias de armas

Izquierda Unida impulsa una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a tomar las medidas necesarias para "excluir a las empresas israelíes", o con participación de capital israelí, de las ferias armamentísticas de defensa, seguridad o sectores relacionados, tanto privadas como con colaboración pública, que se organicen y celebren en España.

La proposición no de ley, coordinada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la legislación internacional e impedir que en la próxima Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) de 2025 -apoyada institucionalmente por el Ministerio de Defensa- participen "empresas israelíes que participan en el genocidio del pueblo palestino", tal como ya han hecho otros países, según recoge la nota del partido.

No es novedosa la presencia de Israel en esta feria. En la anterior edición participaron dos de sus principales empresas armamentísticas, Rafael Advanced Defense Systems LTD y Elbit Systems LTD.

El partido apunta que desde el Estado español se debe "impulsar ante la Unión Europea la elaboración de un marco normativo que permita evitar la participación de delegaciones gubernamentales y empresas del sector de defensa o seguridad de países que pudieran estar cometiendo genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra personas o bienes de carácter civil u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales".

La iniciativa de IU recuerda que, desde hace casi un año, "se está cometiendo un genocidio sobre la población palestina", tal como reflejan las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. Por ello, aseguran que, ante las "vulneraciones constantes del Derecho Internacional por parte del Estado de Israel sobre la población palestina y, especialmente, sobre la Franja de Gaza", España debe actuar e impedir las "colaboraciones y la comercialización de productos relacionados con la defensa, como las ferias vinculadas a este sector", remarcan.



Los negocios del Ejecutivo español con Israel desde el inicio del conflicto en Gaza también están en el punto de mira. El Gobierno ha recurrido nuevamente a la Ley de Secretos Oficiales, heredada de la dictadura franquista, para bloquear el acceso a información sobre los acuerdos comerciales con los israelíes en el último año. Según los datos de Público, al menos cuatro empresas israelíes del sector armamentístico han obtenido contratos con el Ministerio de Defensa español durante ese período.