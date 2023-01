Las izquierdas de Andalucía abren una puerta al diálogo para caminar unidas hacia las municipales

Las izquierdas andaluzas mantienen abierto el diálogo y exploran la posibilidad de avanzar en alianzas que les permitan presentarse todo lo unidas que sea posible a las elecciones municipales, a pesar de la tensión en el grupo parlamentario de Por Andalucía y de la brecha abierta tras el fiasco de las autonómicas, según las fuentes consultadas por Público en las direcciones de IU, de Podemos y de Más País.

Adelante Andalucía no entra en estas conversaciones, que se están trabajando a nivel local, ciudad a ciudad, asamblea a asamblea: irá en solitario prácticamente en todas partes, mientras mantiene la puerta abierta a un acuerdo en Cádiz, que permita competir por la alcaldía tras la retirada de José María González, Kichi.

En un contexto andaluz en que el paradigma ha virado hacia la derecha, una vez que el PP le ha robado la cartera al PSOE, muchas alcaldías podrían depender de la unión de los socialistas con las fuerzas a su izquierda y de que estas no dividan el voto. En Andalucía, existe cierta tradición de pactos a nivel local entre PSOE e IU, lo que les ha permitido a ambas formaciones echar raíces en cientos de municipios.

En Córdoba ya se ha llegado a un acuerdo entre todas las fuerzas de izquierdas, excepto Adelante, mientras en otras capitales se mantienen conversaciones, indican las fuentes. En Málaga, de momento, Podemos está fuera del acuerdo (aunque algunas fuentes no descartan que finalmente entre) y en el resto, aún se dialoga. Decisiva será la decisión que se tome en Sevilla, donde existe una pugna por el número uno entre IU y Podemos.

La directriz de la dirección regional de IU "es conformar candidaturas amplias con procesos que den protagonismo a la gente que no esté organizada en partidos". "Desde la dirección andaluza se ayuda, pero no se negocia en nombre de las direcciones territoriales", aseguran las fuentes.

La dirección de IU considera que sus organizaciones locales "deben propiciar candidaturas unitarias, unos procesos que deben darse por abajo, desde y con las bases, respondiendo a los objetivos que todas y todos nos marcamos".

"Nos comprometemos a sumar cuanto podamos. Un compromiso por sumar que ha de ser tan honesto como alto es el aprecio que tenemos por IU", se lee en el último informe político de la dirección. En él, se añade: "Podemos y otras fuerzas progresistas deben incorporarse y ser coprotagonistas. […] Hemos de mirar por los intereses de la mayoría social andaluza y hacer realidad la posibilidad de cambio político en los pueblos y ciudades en los que gobierna la derecha".

En Podemos la dirección promueve "intentar siempre confluencia" desde la "autonomía de los territorios" y que "el nombre esté" en la papeleta. Que no pase como en las confluencias anteriores, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que la marca quedó diluida.

El Parlamento y sus consecuencias

Fuentes de Podemos, aunque consideran que "en muchas provincias se llevan bien y trabajan juntas las militancias", consideran que la situación en el Parlamento de Andalucía (donde los diputados de Podemos han sido relegados por IU y Más País) es un factor de distorsión en las negociaciones que se producen a nivel local porque "nadie se fía de pactar nada en unas municipales si ya [han incumplido] con el acuerdo andaluz".

"No tiene sentido [cargarse] un acuerdo andaluz y luego venga a confluir en las provincias. No queremos mas engaños", afirman a Público las fuentes. "La gente de los territorios quiere garantías", añaden. En IU creen que no están vinculadas unas situaciones y otras y añaden que no se ha expresado así en las conversaciones.

Además de la situación en Córdoba, Málaga, Cádiz y Sevilla, en Granada, según las fuentes, "hay conversaciones y una mesa entre todos los partidos", que está a la espera de ver qué hace Podemos. En Jaén y Huelva, hay de momento, lo mismo que a nivel andaluz, buena sintonía entre IU y Más País.