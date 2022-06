Las izquierdas andaluzas buscan movilizar a su electorado esta semana para no empeorar sus resultados de 2018

Las últimas encuestas publicadas sobre las elecciones en Andalucía apuntan a una semana final de campaña que será decisiva para el resultado de los comicios del 19-J. En estos primeros 10 días de mítines, debates y encuentros ciudadanos de los candidatos se han ido perfilando las distintas posiciones que ocupa cada formación en los estudios demoscópicos, y el escenario que se presentaba en los primeros días de la campaña parece haberse consagrado.

El último estudio de Key Data para Público arroja dos conclusiones: Juan Manuel Moreno Bonilla goza de una amplia ventaja sobre el resto de fuerzas en las encuestas y llega muy fuerte a la cita con las urnas, pero sigue alejado de esa ansiada mayoría absoluta y dependería de los escaños de Vox para gobernar; y la izquierda busca una 'remontada' que fía a lograr movilizar a su electorado en los últimos cuatro días de campaña.

Según este estudio, el PP estaría en 48 escaños con una estimación de voto del 37% y lograría recabar más de 1,4 millones de votos. La fortaleza con la que el partido de Moreno llegaría a las urnas emana, sobre todo, de la 'fagocitación' de un Ciudadanos para el que todas las encuestas vaticinan un desplome sin parangón.

Sin embargo, los conservadores también logran 'morder' al electorado de Vox (recuperando buena parte de los electores que perdieron con la irrupción de Cs primero y con la de Vox, después) e, incluso, en menor medida al del PSOE.

Proyección de votos y escaños en Andalucía del último estudio de 'Key Data'. — Key Data

La directora técnica de Key Data, Paz Álvarez, explica que "de momento, el Partido Popular andaluz parece haber acertado con la campaña. Ha ido creciendo en porcentaje de voto y en escaños. Incorpora más de la mitad de los antiguos votantes de Ciudadanos, a la vez que vuelven al PP una parte de los votantes de Vox e incluso empieza a notarse un cierto trasvase de votantes del PSOE, que en esta ocasión optarán por Moreno Bonilla".

La segunda fuerza en las encuestas es el PSOE que, en los primeros 10 días de campaña parece no haber logrado acercarse al PP. Los de Juan Espadas obtienen una estimación de voto del 24,8%, tres puntos por debajo de los resultados que obtuvieron en las elecciones de diciembre de 2018, unas proyecciones que parecen sostenerse, al igual que en el caso de las izquierdas, en un electorado progresista desmovilizado.

"Juan Espadas tiene complicado igualar los resultados de Susana Díaz en 2018. La campaña del PSOE no parece estar calando en un electorado desmovilizado y es poco probable que pase de 32 escaños y el 25% de los votos válidos el próximo domingo", explica Álvarez.

Vox es la tercera fuerza en los estudios demoscópicos y, aunque prácticamente todos los barómetros apuntan a que mejorarán los resultados de 2018, los de Macarena Olona parecen haberse estancado lastrados por el crecimiento del PP.

Vox obtiene una estimación de voto del 16,5% y alrededor de 18 escaños (seis más que hace cuatro años). Con un Moreno Bonilla fuerte pero alejado de los 55 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, los conservadores no han logrado independizarse de la ultraderecha durante la campaña.

Proyección de escaños por provincias en las elecciones andaluzas. — Key Data

"Vox mantiene su fortaleza en Andalucía. En 2018 el partido de Santiago Abascal fue la sorpresa de la noche electoral y parece que consolida su posición, probablemente porque cuenta con más voto joven y voto rural reacio a volver al PP. A pesar de ello, en los últimos días parece que toca techo y empieza a acusar el crecimiento del PP. Aun así, será determinante en la formación del nuevo gobierno", vaticina Álvarez.

La coalición Por Andalucía (que aglutina a Podemos, IU, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz) es la cuarta fuerza en las encuestas. Todos los barómetros apuntan a que la división del Adelante Andalucía de 2018 (encabezado por Teresa Rodríguez hace cuatro años) va a pasar factura en el espacio de izquierdas, que podría perder alrededor de seis escaños.

Con una estimación de voto del 8,3%, los de Inma Nieto obtendrían 8 asientos en el Parlamento andaluz. "La estrategia de los partidos de izquierda acudiendo divididos a las urnas tampoco les va a permitir igualar los resultados de Adelante Andalucía de las últimas elecciones autonómicas. La coalición andaluza de izquierda, Por Andalucía, será la que recoja la mayor parte del electorado del antiguo Adelante Andalucía", explica la directora técnica de Key Data.

La cuarta fuerza es, precisamente, el otro espacio de izquierdas, la Adelante Andalucía liderada por Teresa Rodríguez. En este estudio obtiene una estimación de voto del 5,5%, lo que le valdría tres escaños. "El partido de Teresa Rodríguez, el actual Adelante Andalucía, tiene peores expectativas (que Por Andalucía), pero va creciendo en campaña y, de momento, consigue escaño en Cádiz, Sevilla y Málaga", afirma Álvarez.

Desmovilización del electorado de izquierdas

La suma de las izquierda, en un contexto de desmovilización del electorado progresista, sería menor que la que obtuvo en 2018 y sus resultados, por lo tanto, peores. Hace cuatro años el PSOE y Adelante Andalucía sumaban 50 escaños, mientras que las encuestas actuales le dan a la suma de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía alrededor de 43 asientos en el Parlamento andaluz.

Ciudadanos es la formación peor parada en las encuestas con respecto a los resultados de las elecciones andaluzas de 2018, cuando con 21 escaños fue decisiva para investir a Moreno Bonilla y su líder, Juan Marín, se convirtió en vicepresidente en un gobierno de coalición de PP y Cs que apuntaló Vox.

El estudio de Key Data le da a los de Marín una estimación de voto del 3,4%, lo que hace que el partido naranja corra un serio riesgo de desaparecer del Parlamento andaluz.

"Es muy poco probable que Ciudadanos, a pesar de la visibilidad de este partido en la campaña y de la imagen de Juan Marín, actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, consiga superar, no solo la barrera legal del 3% de los votos válidos, si no el 5% que, de facto, es necesario para poder optar a un escaño en Sevilla o Málaga. El voto de Ciudadanos está repartido por las ocho provincias andaluzas y no alcanzará ese 5%. El próximo domingo, probablemente, veremos cómo la formación naranja pasa de partido en el gobierno a partido extraparlamentario", concluye Álvarez.