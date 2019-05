"Yo no soy experta en encuestas de ningún tipo. Ni socióloga. No puedo decir nada de las encuestas. Las leo y ya está". Así ha despachado Manuela Carmena a los periodistas cuando ha sido preguntada sobre los últimos sondeos electorales. Iñigo Errejón sí ha entrado en valoraciones: "Nos inspiran alegría y alerta. Alegría porque rozamos una posibilidad histórica de gobierno progresista. Vamos lanzados, pero alerta porque para que esto se haga realidad hace falta el voto de cada madrileño". El Mundo ha publicado este miércoles una encuesta que le da la mayoría a las formaciones de izquierdas en la Comunidad y en el Ayuntamiento.



Los candidatos de Más Madrid han comparecido ante los medios de comunicación minutos antes de que lo hiciera el candidato de Madrid en Pie al Ayuntamiento y exconcejal de Carmena, Carlos Sánchez Mato, y la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad, Isabel Serra. No ha habido encuentro entre ellos ni cruce de palabras, pero sí sigue en el aire un pacto de no agresión entre ellos, aunque ha habido espacio para algunos achaques que utiliza cada candidatura para pedir el voto ante las cámaras y ante los madrileños de la pradera, que se ha llegado a convertir en el principal acto de campaña.

Serra ha aprovechado el día para anunciar que celebrará un referéndum sobre la tauromaquia si llega a ser presidenta, pero también para lanzar otro mensaje al PSOE: "Gabilondo debe responder si va a responder a los intereses de la CEOE, del banco santander y de la agencia de calificacion Moody's o a los intereses de la mayoría de madrileños", ha pedido la candidata desde Al Rojo Vivo.

A la Ermita del Santo primero llegaron los dirigentes de las derechas: Ciudadanos, PP y Vox. La formación ultraderechista le ha dedicado un chotis a la alcaldesa, pero desde Más Madrid no ha habido ni una palabra para ellos. Carmena, con su mantón y decenas de vecinos del distrito que le gritaban "alcaldesa, alcaldesa" ha sido la que ha recibido el mayor baño de masas. No ha dado un gran discurso, pero ha atendido a los periodistas con los que ha bromeado: "Al santo le voy a pedir que sea para Madrid todo lo mejor. De eso se deduce que el santo me va a decir 'Manuela, quédate'. Estoy casi segura de que el santo me va a decir que continúe". Eso sí, después ha dado un paseo por la pradera con su compañero de cartel.

Feliz San Isidro 2019. Espero que los disfrutéis como se merece; riendo, en familia, con amigos y con la alegría de estar juntos. Acaban hoy y ya estamos pensando en el año que viene. Cuanto orgullo de ciudad y de sus fiestas. pic.twitter.com/R5mlK3jGA1 — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 15 de mayo de 2019

El candidato de Madrid en Pie ha sido el que más ha enfocado su discurso en los barrios populares. Carlos Sánchez Mato ha asegurado que tienen "un programa político ganador" y que quieren mirar "a la mayoría social". Preguntado por las encuestas que no le dan los votos suficientes para entrar en el consistorio madrileño ha asegurado que hay algo que caracteriza a su grupo: "No nos rendimos nunca". El candidato al Ayuntamiento, y la número dos de Unidas Podemos para la Comunidad, Sol Sánchez, han recorrido la pradera de la mano y han cumplido con una de las tradiciones y se han marcado un chotis: "Poner en pie la ciudad no está reñido con el baile, de hecho, si no se puede bailar, no es nuestra revolución".

Y aquí nuestrxs candidatxs @carlossmato y @abrazopartio se marcan un pedazo de chotis madrileño 🎉🕺💃#ChulapasEnPie #SanIsidro2019



Y es que poner en pie la ciudad no está reñido con el baile, de hecho, si no se puede bailar, no es nuestra revolución 😋 #UnaCiudadEnPie #YaToca pic.twitter.com/aOsSOi5gjg — Madrid en Pie Municipalista (@EnPieMunicipal) 15 de mayo de 2019

"Lo que hay que celebrar de las encuestas es esa mayoría de izquierdas que nos permitiría echar al PP tras 24 años de gobierno basado en la corrupción y la privatizaciones y eso tiene que ver con que todo el mundo vaya a votar el próximo 26M", ha celebrado por su parte Serra cuando ha llegado a la ermita en el último lugar. La candidata de Unidas Podemos está convencida de que lograrán "un gobierno de izquierdas que es posible para transformar" la Comunidad.