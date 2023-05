Jácome, alcalde de Ourense: "¿Nos van a pillar con limosnas? Si metes el palo, mételo a lo grande"

El diario La Región de Ourense ha publicado este martes un nuevo audio de conversaciones del alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, en el que el regidor se refiere a las mordidas que sacan a las empresas interesadas en las concesiones públicas del Ayuntamiento.

La grabación se une a los audios de los últimos días. En uno de ellos, se escucha a Jácome presionar a dos funcionarios del Ayuntamiento para que asuman una multa que le pusieron a él en Vigo con un vehículo oficial del Ayuntamiento que él conducía, y en otros dos, se jacta de blanquear dinero negro obtenido de comisiones destinadas a finananciar a su formación, Democracia Orensana (DO).

En la grabación conocida este martes, Jácome se refiere al "conseguidor" que mediaría entre él y las empresas interesadas en las licitaciones del Ayuntamiento, que La Región identifica como su jefe de Gabinete, y al dinero que podría sacar de los fondos europeos de recuperación si en vez de hacerse con pequeñas mordidas dieran "un palo a lo grande": "Es mejor pillar 800.000 euros de una vez", llega a decir-. Jácome bromea incluso con la posibilidad de acabar "en chirona" por esas actuaciones.

El alcalde se defendió asegurando que sus rivales políticos hacen "terrorismo electoral" mediante "técnicas mafiosas" destinadas a condicionar los comicios municipales del 28M. Asegura que los audios son "ilegales y carentes de valor" y que están "editados, manipulados, falseados y descontextualizados".

El regidor ha anunciado una rueda de prensa para el miércoles a las 11.30 y asegura que ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia "por un presunto delito de espionaje con microfonía oculta en la Alcaldía".

Por su parte el BNG presentó también denuncia contra Jácome por un delito de falsedad documental por no identificarse como conductor del coche del Ayuntamiento que fue multado en Vigo.

En las elecciones de 2019, Democracia Orensana obtuvo siete de los 27 concejales del Ayuntamiento. Los comicios los ganó el PSOE, pero el PP apoyó a Jácome para que pudiera hacerse con la Alcaldía siendo la fuerza más votada, a cambio de que éste permitiera que Manuel Baltar siguiera al frente de la Deputación de Ourense.

El abandono de varios concejales de DO, que acusaron a Jácome de malversación -la Fiscalía le investigó por ello, pero retiró luego la denuncia- hizo que el regidor gobierne ahora con el sustento de sólo otros tres ediles. El PP también se negó a apartarle del cargo mediante una moción de censura.

"Es mejor pillar 800.000 euros de una vez"

Esta es la transcripción del último audio publicado por La Región:

Jácome: Fran, Fran ahora es una puta gota.

Interlocutor: No.

Jácome: Además, lo que arrastra es lástima de eventual. Fran me dice que tampoco tiene mucho interés en ir.

Interlocutor: No, no, no tiene interés y luego te manda un wasap de 20 páginas.

Jácome: Ya, lo que pasa que ayer estuvimos hablando del tema de la pasta y él dice que seguir p'alante. A mí me da mucho miedo, yo prefería abortar, pero... Yo voy a abortar a partir de ahora. No sé. Es que nos van a mirar, no sé...

Interlocutor: ¿Cómo a partir de ahora? Si, si....

Jácome: Él dice, home, a partir de ahora, es que ahora quedan ocho contrataciones más. Y dice Fran, es que es medio kilo, no podemos renunciar a él, medio kilo.

"Ahora quedan ocho contrataciones más. Y dice Fran, es que es medio kilo, no podemos renunciar a él, medio kilo"

Interlocutor: Como si él tuviera o fuera a tocar algo de eso.

Jácome: No, no toca nada, pero él me dice que lo que está haciendo vale mucho más de lo que está pagando su sueldo. Y yo le dije que, home, en el futuro tiene que cobrar más, eso está claro. Y me dice que él me dijo: cualquier persona que haga de conseguidor te cobra 10.000 euros por esto.

Interlocutor: Sí, ¿y? Pues tú no los vas a cobrar.

Jácome: Ya.

Interlocutor: Claro, es queee...

Jácome: Me dijo él: el conseguidor... Esto no te lo hace nadie gratis… Ayer vino por la mañana. Ayer vino por ejemplo por aquí y dijo él de no sé qué. Y dije yo, bueno, y le hice el gesto y ya entendió. Ejé... Nos van a meter en chirona.

Interlocutor: No, no, que tú no sabes nada.

Jácome: No, no, ¡qué va!

Interlocutor: No.

Jácome: ¿No? ¿Tú ves que lo "empurran" a él? ¿Sí?

Interlocutor: Home claro. Pero, joder, que tenga cuidao.

"Nos dieron una subvención, dos millones y medio de euros, se lo quiere dar a los de Coruña y que nos den 200.000"

Jácome: Yo creo que debíamos ir a lo grande y no en trapalladas de estas. A lo grande. Ahora mismo nos dieron una subvención del comercio electrónico, son dos millones y medio de euros, se lo quiere dar a los de Coruña y que nos den 200.000. No, hombre, no. Hacerlo vosotros con unos amigos informáticos, hombre. Es mejor pillar así 800.000 de una vez que andar con caralladas.

Interlocutor: A ver, él cuando tiene tanto interés es que algo, algo quiere.

Jácome: Mira, hay que ir a precio, hay que coger dinero, yo lo reconozco que no se puede pedir una… Escucha, no se puede, pero este rollo… Está en el ajo y él no sabe, no sabe y es muy chapuzas… Home, ¿sabes lo que hizo el otro día con el Extraco? Le iba a dar un dinero. Entonces le dijo: Te doy 30.000 pa vosotros. No, eran 70.000. Y entonces al final le dice. No mira, conseguí que le dejara el dinero a Camilo el del Puente para que tú no se lo tengas que dejar y ya está. Coño, pero es que así perdimos. Ah sí, pero así te olvidas, porque si no…

Interlocutor: Pero no le des tanto poder.

"De momento son todo limosnas, y no me gusta andar con limosnas"

Jácome: Sí, es verdad. También es verdad que el de Extraco piensa que le está dando el dinero para él y no pa mí. El de Extraco a mí no me da nada. Y de momento son todo limosnas, y entonces no me gusta andar con limosnas, que nos van a pillar con limosnas, nos van a pillar con limosnas, ¿sabes? Si metes el palo, mételo a lo grande.

Interlocutor: Home claro.

Jácome: Son limosnas, hoombre. En serio, 30.000 euros son limosnas. Eso sí, ahora para la campaña vamos a pedir el de… Llega el de Collarte y nos ofrece dinero para la campaña y le dije, cuánto, cuánto nos dais. 30.000. A ver cómo te lo doy, tiene que ser a través de la UTE, porque la empresa tal no puede tal…

Interlocutor: Yo lo que quiero son los 30.000 euros y de esa movida no quiero saber nada.

Jácome: Claro, joder.