Javier Madrazo: "EH Bildu tiene hoy el liderazgo de la izquierda vasca, ahora hay que construir un espacio común"

La izquierda vasca busca hoy una casa común. Con habitaciones distintas, incluso con su propio decorado, pero bajo un mismo techo. El intento es inédito y se encuadra dentro del nuevo tiempo político que vive Euskadi tras la desaparición de ETA. Javier Madrazo, ex coordinador general de Ezker Batua (IU), ex consejero del Gobierno Vasco en la época de Juan José Ibarretxe y militante de la ya extinta Gesto por la Paz, es hoy uno de los impulsores de una "nueva mayoría" que plantea habitar esa vivienda plural junto a EH Bildu. Tras participar en las primeras presentaciones de esta iniciativa , el veterano militante de izquierdas habló con Público .

Cuando se habla de construir una "nueva mayoría" desde la izquierda en Euskadi, ¿qué quiere decir exactamente?

Todos los que hemos participado en este proceso tenemos la convicción de que en Euskadi hay una mayoría de progreso. De hecho, si en algún sitio del Estado hay una alternativa de izquierda es precisamente aquí. Se trata de una sociedad muy dinámica, reivindicativa, solidaria… Otra cosa es que luego eso no se traduzca en el voto o en una alternativa política institucional. En cualquier caso, existen potencialidades e impulsos en la propia sociedad civil que nos hacen pensar que eso puede derivar en una mayoría de progreso y de izquierdas.

¿Qué le llevó a usted, a nivel personal, a dar estos pasos?

"Yo no me quiero resignar a dejar a nuestros hijos un panorama político bastante gris y mediocre"

Había un tema que siempre priorizábamos en IU: decíamos que el día que no existiera ETA se abrirían nuevas posibilidades de colaboración desde la izquierda. Una vez que ETA dejó las armas y la izquierda abertzale apostó por las vías políticas con mucha determinación y dando pasos inteligentes, los diálogos que hemos tenido se han dado sobre bases distintas. ¿Por qué no es posible ahora que los independentistas y los que no lo somos podamos encontrarnos en un espacio político común? Yo no me quiero resignar a dejar a nuestros hijos un panorama político bastante gris y mediocre.



En estas últimas semanas han tenido lugar algunas presentaciones públicas de esta iniciativa. ¿Qué sensaciones tiene usted ahora mismo?

"Empezamos a mirarnos, a reencontrarnos"

Estas iniciativas no han sido flor de un día, sino que han estado precedidas de un proceso de reflexión conjunta. Hoy, si miro una década hacia atrás, tengo claro que entonces no veía esa receptividad en la izquierda abertzale respecto a construir un espacio de colaboración con los que no seamos independentistas. He visto un cambio importante a la hora de entender que es necesario sumar si queremos conformar esa alternativa. Hemos vivido en nuestras trincheras; eso ha ido cambiando, y ahora hay una permeabilidad y unas dinámicas transversales. Empezamos a mirarnos, a reencontrarnos, a ver un futuro juntas y juntos.

¿En este proceso ha tenido oportunidad de conversar con Arnaldo Otegi?

Sí, claro. El diálogo es fluido y habitual. Ese trabajo de diálogo, de superar prejuicios y clichés, va generando confianzas, empatías, y eso es fundamental. Vemos que existen complicidades para sumar y trabajar juntos.

¿Qué papel debe tener EH Bildu en la política vasca?

"Se trata de generar dinámicas amplias, ensanchar caminos y espacios"

Indudablemente, EH Bildu debe tener el liderazgo por méritos propios. A partir de ahí también tiene que ser generoso para construir un espacio en el que todo el mundo se encuentre cómodo y en el que los no independentistas vean que es una opción que genera confianza y adhesión. Se trata de generar dinámicas amplias, ensanchar caminos y espacios. A mí me gusta mucho el ejemplo de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, que en los años noventa fue modélico sobre cómo se deben hacer los procesos de confluencia.

¿Podríamos entenderlo como un "frente amplio" de la izquierda que supere siglas concretas?

Ese es el modelo, la estrategia y la opción de la que venimos hablando desde hace mucho tiempo, con ese término de "frente amplio" que viene de Uruguay. Creo que ese concepto es muy claro: se trata de ensanchar los espacios para que todo el mundo se encuentre cómodo. Un espacio que se asemeja a una casa con muchas habitaciones: cada uno elige su habitación, pero todos formamos parte de la misma vivienda.