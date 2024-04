Jéssica Albiach: "Si estamos en el Govern, no se hará el Hard Rock y no se ampliará el aeropuerto"

Jéssica Albiach (València, 1979) encara las próximas elecciones en el Parlament del 12 de mayo después del "no" de los comuns que tumbó los presupuestos de la Generalitat acordados entre ERC y el PSC. A pesar de que el veto de su partido al macroproyecto de ocio y casino del Hard Rock propició el adelanto de los comicios, la cabeza de lista de Comuns Sumar asegura que "han sido claras y transparentes" y que han demostrado "otro modelo de país", que se contrapone con el modelo de Junts.

Centrada en formar un "gobierno progresista" que ponga en el centro de la política "la vivienda, la sanidad, la educación y la transición ecológica justa", Albiach afronta una nueva etapa sin Podem a su lado. Después de nueve años de coalición, ambas formaciones rompieron lazos y el partido morado decidió no presentar candidatura para no "fragmentar las izquierdas". Habrá que esperar al 12 de mayo por saber si este movimiento les afecta en las urnas.

Ahora que estamos a las puertas del inicio de campaña, ¿cuál es la situación de Comuns Sumar?

No esperábamos esta convocatoria electoral, pero vimos que era el momento de explicar en Catalunya cuál es el modelo de país que necesitamos y defendemos. Estas elecciones van de dos modelos y creo que con el Hard Rock se ha ejemplificado muy bien. Tenemos un modelo que propone trinchar el territorio, que insiste en el mismo modelo productivo de siempre, que nos ha llevado a la precariedad, a un turismo de masas que está absolutamente desbordado y que además no es respetuoso con las personas. Si pensamos en municipios como Salou, está entre los más pobres de Catalunya y, en cambio, es el quinto de todo el estado en plazas turísticas.

Necesitamos un cambio y tener un nuevo modelo productivo que revalorice los trabajos de cuidados, que acostumbran a recaer sobre las mujeres, muchas veces en mujeres migradas, que acaban teniendo una tercera estigmatización. Por ser mujer, por ser migrada y por dedicarse al sector de los cuidados. En segundo lugar, necesitamos una industria verde. Estamos viendo cómo se está desmantelando nuestro país a nivel industrial. Hemos perdido en los últimos años el 7% del peso de la economía, del peso de la industria en el PIB. Por eso necesitamos reindustrializarnos, pero de una manera justa y verde. Y evidentemente también tenemos que blindar los servicios públicos y garantizar el derecho a la vivienda.

La Generalitat tiene la competencia exclusiva de hacer un parque público de vivienda y nosotros queremos que sea de alquiler y que no se pueda vender nunca, porque se acaban enriqueciendo los de siempre. Estamos a un 1,5% y tenemos que llegar al 15% o el 20% de parque público y regular los alquileres de temporada y de habitaciones. Desplegar una ley de regulación de los precios del alquiler no solo tiene que servir para toparlos, sino para bajarlos.

Y si hablamos de educación y sanidad, tenemos que acabar con la mercantilización de los servicios públicos que hemos sufrido en los últimos años, que empezó con los recortes de convergencia, pero que los sucesivos gobiernos de la Generalitat han sido incapaces de revertir. Esquerra Republicana, que ha estado al frente del Departamento de Educación desde hace más de seis años o al frente del Departamento de Salud, no ha cambiado el modelo de conservación y mercantilización de los servicios públicos esenciales.

¿Se sienten corresponsables del adelanto electoral?

Yo no me esperaba estas elecciones. De hecho, este viernes [por el viernes 19 de abril] se han aprobado en la Diputación permanente modificaciones de crédito y decretos en materia social, sanitaria y educativa que son necesarias para nuestro país y que estaban acordadas entre el Govern de la Generalitat y entidades o agentes sociales. ¿Qué estamos demostrando? Que podríamos haber blindado los servicios públicos sin que se utilizara como chantaje construir el casino más grande de Europa en Catalunya. Por lo tanto, no entiendo por qué ERC ha bajado los brazos y ha cedido ante el PSC. Hemos sido claras y transparentes, hemos demostrado que había una alternativa. La responsabilidad de aprobar unos presupuestos es del presidente de la Generalitat.

El año 2020, en pleno covid, Catalunya tuvo presupuestos con los votos de los comuns y el PSC votó en contra cuando Salvador Illa era ministro de Sanidad. Los presupuestos del año 2022 salen adelante con nuestros votos, e Illa, ya de cabeza de la oposición en Catalunya, vuelve a votar en contra. El año 2023, volvemos a tenerlos. ¿Qué defendemos en el corazón de las negociaciones? Vivienda, salud, educación, transición ecológica justa. ¿Qué condiciones pone el PSC? Estudiar la ampliación del aeropuerto del Prat, la B-40 y el plan director urbanístico del Hard Rock. Lo digo porque en campaña todo el mundo habla de sanidad o educación, pero a la hora de la verdad te das cuenta de que ERC en el Gobierno no ha cambiado el modelo ni ha avanzado las transformaciones necesarias. Tampoco entiendo que el PSC, que dice que defiende un modelo socialdemócrata, esté demostrando que está más a la derecha que Pedro Sánchez.

¿Qué papel querrían jugar ustedes después de las elecciones?

Estos años hemos dado a Pere Aragonès la caja de herramientas con los presupuestos o con el decreto de despliegue de renovables, por ejemplo, y no las ha usado. Por otro lado, el PSC está defendiendo en muchas cuestiones la agenda de Fomento [la patronal]. Nosotros queremos estar en el Govern de la Generalitat porque queremos transformar el país y el único voto seguro para hacerlo es el voto a los comuns.

Es importante que haya un gobierno progresista en Catalunya, pero que haga políticas progresistas, no vale solo la etiqueta. Necesitamos políticas valientes de transformación. No entiendo cómo el PSC, ERC o la CUP están dispuestas a pactar con la refundación de Convergència, que es Junts. Cada vez es más nítido, solo hay que ver su lista.

Será difícil configurar un gobierno y harán falta pactos. ¿A quién apoyarán ustedes?

Nosotros decimos: uno, fuerzas progresistas, y dos, acuerdo de gobierno. El próximo acuerdo de gobierno, si es con los comuns, tiene que contemplar la vivienda -tiene que estar en el centro, en el corazón de las políticas-, sanidad y educación públicas. Necesitamos resolver las crisis de los servicios públicos. También necesitamos cambiar el enfoque de los derechos sociales, que muchas veces se enfoca desde un punto de vista asistencialista y para nosotros son derechos de la ciudadanía. Hablo, por ejemplo, de la renta garantizada de ciudadanía o de una plaza en una residencia para una persona mayor o una persona dependiente. También tiene que contemplar la transformación del modelo productivo, el "no" a la ampliación del aeropuerto del Prat y el "no" a ser Las Vegas del Mediterráneo o el casino de Europa.

¿Considera que el PSC es un partido progresista después de exigir el Hard Rock y que Illa dijera en el debate del Pimec que ejecutaría el Quart Cinturó si era elegido presidente?

Hay dos modelos de país: uno que representamos claramente los comuns y el otro que representa Junts. A partir de aquí, vemos en demasiadas ocasiones a ERC y el PSC asumiendo la agenda de Junts. No sé si por inercia, por carencia de liderazgo o porque son incapaces de plantarse a los lobbies que presionan. Lo hemos visto en el Ayuntamiento de Barcelona, con el tema de la gestión del agua. Nosotros queremos avanzar en la remunicipalización del agua, pero se han practicado toda una serie de acciones de lawfare contra Barcelona en Comú y Ada Colau.

Es importante tener claro que el PSC, y lo hemos visto en Catalunya y en el Estado, actúa diferente en función de la fuerza que tenemos nosotros. Hemos escuchado decir a Pedro Sánchez: "Vamos a hacer de la necesidad virtud". Si Catalunya quiere avanzar, los comuns tenemos que estar fuertes y tenemos que estar en el Govern. Esta será la garantía.

Ahora que lo menciona, Sumar forma parte de un Gobierno español que quiere construir la B-40 y que quiere ampliar el aeropuerto del Prat, cargándose la Ricarda. ¿No es contradictorio criticar al Govern de ERC por estos temas?

Tengo clarísimo que somos dos partidos diferentes. Si no, estaríamos militando en el mismo espacio. Tenemos que entender, y más cuando eres la fuerza minoritaria, que hay contradicciones. Nosotros también tenemos. Hay contradicciones en la acción de gobierno y en las cosas que defiende el PSOE. Pero no hemos venido a ser los más puros y los más intactos. Yo prefiero caer en contradicciones y poder transformar y mejorar la vida de la gente. Pensemos cuál es la alternativa. En el Estado no es la misma que aquí. Allí la alternativa es un gobierno de PP y Vox, que defienden a los más privilegiados, que están en contra del feminismo, que son negacionistas climáticos, que quieren recortar derechos y libertades, que quieren incendiar Catalunya y que quieren hacer política desde la venganza.

Lo más importante es tener el espacio y el tiempo para poder explicar a la gente cuáles son tus valores, tus principios y tus políticas. Si te gustan, dame confianza, porque cuando más fuerte sea yo, cuando más fuertes seamos los comuns, más podremos condicionar al resto. Se ha acabado el tiempo de las mayorías absolutas y no creo que esté mal.

¿Por qué es tan difícil conseguir que las izquierdas catalanas, de la CUP al PSC, pasando por ERC y ustedes, articulen unas bases de trabajo conjunto?

Es una historia de la izquierda catalana. Debemos tener claro que yo puedo tener diferencias con la CUP, con Esquerra y con el PSC, pero es fundamental no equivocarse de adversario. Nosotros hemos podido cometer errores, tengo diferencias con ellos, pero para mí son mis aliados naturales. Es importante trabajar bien un acuerdo de gobierno, tener claras cuáles son las políticas y saber que liderar Catalunya quiere decir "sí", pero también quiere decir "no". Nos dicen a nosotros y a la CUP que somos los del "no a todo", pero nosotros decimos "sí" a la reindustrialización de Nissan y a Lotte. No está bien la ampliación del aeropuerto o ser el casino de Europa, y esto no nos debería acomplejar. Forma parte del liderazgo y del proyecto de país y lo tenemos que asumir con cierta naturalidad, pero vemos que tanto a Esquerra como al PSC en este sentido les tiemblan las piernas.

Hablando de valores y principios, ¿mantendrán el Hard Rock como una línea roja en la hora de investir a Salvador Illa?

Creo que sería un error que hemos visto en otros momentos y en otros lugares. Tener un gobierno con etiqueta progresista que acaba haciendo las mismas políticas que haría la derecha es no darle ningún argumento a la ciudadanía para que te vote. Es donde se acaba perpetuando la derecha y donde crece la extrema derecha. Tenemos que dar la batalla política y cultural para demostrar que hay un modelo de país alternativo al que plantean los más reaccionarios. Por lo tanto, quien nos vote tiene que saber que si estamos en el Govern no se hará el Hard Rock y no se ampliará el aeropuerto. Llevamos de número dos en la lista al alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijolet, es decir, tiene un valor político y simbólico. Yo no quiero que a mi país lleguen 20 millones de turistas más cada año, no quiero que se carguen la Ricarda, no quiero que se incrementen las emisiones un tercio.

Entiendo que en los últimos 15 años ha habido más cambios que nunca, que nos hemos situado en un contexto de una absoluta incertidumbre, donde la gente tiene miedo y está preocupada porque no sabe qué vendrá. La transformación no puede ser solo para los de arriba o estaremos dejando un terreno fértil enorme para que continúe creciendo la extrema derecha.

Parece que en Catalunya el cordón democrático contra la extrema derecha ha funcionado hasta ahora. ¿Le preocupa que esto se pueda romper en la nueva legislatura?

Catalunya ha hecho una cosa muy bien: mantener a Vox fuera del Parlament. La extrema derecha es extrema derecha, sea españolista o independentista. No podemos comprar discursos que la derecha está comprando a la extrema derecha y criminalizar a las personas recién llegadas. Si miramos los datos, veremos que no tienen nada que ver con estas mentiras. Yo he emplazado a la CUP, ERC y PSC a no pactar ni con la refundación de Convergència ni con el Partido Popular. Nadie está garantizando que no pase.

¿A qué discursos se refiere?

Hemos escuchado al Partido Popular decir que se tiene que expulsar a los reincidentes, pero esto ya lo dijo Junts per Catalunya cuando se negoció la amnistía. Dejemos de vincular de una vez la migración con delincuencia porque es una falsedad. Solo hace daño como país y engorda a la extrema derecha. Catalunya es mestiza y no tiene que ser un problema, solo es un reto gestionar la diversidad.

¿El 'procés' independentista ha desdibujado el eje izquierda-derecha en Catalunya?

Estas elecciones van de dos modelos y a ambos lados hay independentistas y no independentistas.

¿Cree que se ha acabado el 'procés'?

Se ha transformado. También depende de lo que entendamos por procés. La hoja de ruta y la unidad independentista se han acabado. Hemos visto cómo se rompió el Govern. Pero todavía hay fuerzas independentistas y no tienen por qué acabar. Otra cosa es que los gobiernos se continúen articulando alrededor de este eje. En los últimos diez años se han desatendido muchas cuestiones que no iban relacionadas con el eje nacional. El eje social y nacional no tienen por qué ir separados, pero hay que priorizar vivienda, sanidad, educación y transición ecológica justa y reactivar la mesa de diálogo para seguir avanzando, ver cómo se aplica la Ley de Amnistía, el traspaso de Rodalies, el catalán en Europa.

La Ley de Amnistía ha contado con la aportación de Jaume Asens. ¿Resolverá la judicialización de la política catalana?

Yo lo espero, pero no podemos avanzarnos nunca a las ocurrencias que tendrá la derecha política y judicial de nuestro país. Hemos avanzado mucho: indultos, después eliminación del delito de sedición y pronto la amnistía. La colaboración de Jaume Asens ha sido esencial. Veremos cómo se acaba aplicando la Ley de Amnistía y veremos si hay que hacer algún ajuste en otra ley para ver cómo acabamos de blindar a todas las personas que estuvieron implicadas en el procés.

¿Cómo valora que vuelva a haber una nueva ola de activistas, políticos y periodistas que huyen de la acusación de terrorismo?

Es altamente preocupante y una auténtica barbaridad insinuar que las movilizaciones de Tsunami son terrorismo. Es derecho a la protesta, a la movilización. Yo no soy una experta, pero la definición de terrorismo en el Código Penal es muy amplia y puede dar lugar a muchas interpretaciones. Estaría bien limitarla, concretarla, aterrizarla porque no se pueda aplicar de una manera tan arbitraria.

Recuperamos Sumar. ¿Qué suponen las elecciones catalanas para la consolidación del proyecto después de quedar fuera del Parlamento de Galicia y con las encuestas muy en contra en el País Vasco?

Nosotros somos comuns y somos una fuerza catalana. Somos una fuerza catalanista, autónoma y soberana y las decisiones de Catalunya se toman en Catalunya. Lo digo porque hubo personas como el presidente Aragonés que se pensaban que las decisiones de Catalunya se podían tomar en Madrid cuando llamó a Yolanda Díaz para que nos dijera lo que teníamos que votar en los presupuestos. Las decisiones de Catalunya se toman aquí y las toman los comuns. Ahora bien, tenemos un proyecto de transformación de Catalunya y también del resto del Estado porque sabemos que cuando Catalunya avanza, avanza el Estado y viceversa.

Ernest Urtasun, como ministro de Cultura, ha sido la persona que desde el Gobierno español ha defendido la plurinacionalidad y el catalán aquí en Catalunya y también en el País Valenciano y en las Islas Baleares. Entendemos que Sumar es una fuerza de transformación y para mí mis alianzas no son tácticas u oportunistas.

¿Qué ha supuesto para ustedes que Podem no haya presentado candidatura de cara al 12M?

Ha sido un gesto importante de responsabilidad y generosidad. Yo vengo de Podem, soy coordinadora de los comuns, pero no se me olvidan mis orígenes. Podemos ha hecho cosas importantísimas en la historia de nuestro país, ha roto el bipartidismo y ha hecho el primer Gobierno de coalición progresista desde la República. Se ha hecho muy buen trabajo, pero ha sufrido muchísimo la carga y el asedio de la extrema derecha. Ha sido una decisión muy generosa y seguimos trabajando codo con codo a nivel municipal, donde presentamos muchas candidaturas conjuntas. Estoy segura de que nos seguiremos encontrando.

¿Con qué resultados se sentirían satisfechos?

Para mí no son tan importantes los números, sino que Catalunya pueda tener un gobierno progresista. Ahora que ya hemos visto que se han levantado los vetos en otras instituciones, este gobierno progresista es posible. Primero que den los números y después que seamos capaces de entendernos. Evidentemente, preferimos un mejor resultado, pero no solo como espacio. Cuánta más fuerza tengamos, más transformaciones habrá en Catalunya. Nos hemos dejado la piel en el Gobierno del Estado y en Barcelona para que haya cambios. No es fácil, pero yo quiero poder seguir mirando a los ojos cuando acabe la legislatura a la gente que nos ha dado confianza. Tienes que hacer ejercicios de responsabilidad, pero creo que hay ciertos pilares básicos que no se pueden mover ni tambalear.