Jesús Domínguez, portavoz de las víctimas del Alvia: "Estamos hartos de mentiras, negligencias y ocultaciones"

Algo realmente malo y enfermizo sucede en un país cuando las víctimas y las familias de las víctimas de una tragedia como la que ocurrió en el tren Alvia en Angrois (Santiago) en 2013 no creen en las instituciones del Estado para hacerles justicia. Y no porque una sentencia vaya a mitigar el dolor por sus pérdidas y sus vidas rotas, sino porque casi diez años después lo que sienten es que el Estado no está a su lado, sino sentado frente a ellas con todo su poder y con toda su maquinaria legal, obstaculizando que el juicio que comenzó la semana pasada en la capital gallega pueda conducir a que se esclarezca la verdad de lo que pasó. Ellas ya la saben, de sobra, pero quieren que los demás la conozcamos también porque sólo así podrán reparar en parte su sufrimiento. Jesús Domínguez es el portavoz de esas víctimas y de esas familias.

Le escuché decir el otro día que este juicio no iba a servir para hacer justicia.

Le he cogido la frase a un padre que perdió a su hijo, que dijo que aunque va a haber una sentencia no va a haber justicia.

¿Por qué?

Por varias razones. La primera, porque una justicia tan lenta no es justicia. La segunda es que hay víctimas y familiares que han perdido la vida a lo largo de estos casi diez años. Y luego está la pieza clave: la justicia es un concepto muy amplio e incluye que se sepa toda la verdad y que se depuren todas las responsabilidades. Esta demora no es casual, han sido las instituciones del Estado las que han provocado esta demora.

¿Qué motivación cree que tienen las instituciones del Estado para haber demorado el juicio?

Se está juzgando al Estado. Adif pertenece al Ministerio de Transportes. Es más, la Abogacía del Estado está defendiendo a Adif. Curiosamente, porque era todo público: la vía era pública, el tren era público, el conductor trabajaba para una empresa pública... También podían defenderle a él. Pero parece que el interés es proteger a Adif. La Abogacía del Estado está protegiendo a Adif, incluso acusando al maquinista.

¿Creen que las estrategias de la Abogacía del Estado y de Adif tienen por objeto exculpar al exdirector de Seguridad para exculpar a Adif, y que por eso señalan al maquinista como único culpable?

Esa es la realidad. Lo que está haciendo la Abogacía del Estado se puede ver en sus escritos en el juzgado. Al principio nos pasó lo mismo con la Fiscalía, que no había investigado absolutamente nada hasta que el informe de la Agencia Ferroviaria de la UE tiró por tierra aquella verdad oficial. El anterior fiscal decía que el derecho penal llega hasta donde llega.

¿Ese cambio de postura de la Fiscalía les anima?

Para mí el escrito de la Fiscalía es muy duro, la verdad, aunque tiene el sesgo de que siempre empieza el relato con el maquinista. Pero lo que dice la Fiscalía es que si las instituciones hubieran hecho su trabajo, este accidente no habría ocurrido nunca. Esa es la parte más importante, a pesar del sesgo del que hablo. Con la instrucción en la mano sabemos todo del maquinista, ¿verdad? Quién es, qué formación tiene, su experiencia, si tiene las capacidades de una persona media... Pero no sabemos nada de quien llevaba la seguridad de Adif. No sabemos nada de [Andrés] Cortabitarte [director de Seguridad de Adif en el momento del accidente], ni siquiera si estaba preparado para el puesto que ocupaba.

¿Y quién es Cortabitarte?

Fue el perito del Metro de Valencia designado por el juzgado. El que dijo que todo estaba bien aunque luego hubiera cuatro condenados y conociera perfectamente el riesgo de descarrile por exceso velocidad en curva. Y eso que en el caso del Metro de Valencia la velocidad máxima podía ser de 80 kilómetros por hora en una curva limitada a 40. En nuestro caso, la velocidad podía llegar a 200 o incluso 300 kilómetros por hora. Este señor sabía que con una baliza se evitaba el accidente, él era el responsable de garantizar la seguridad de la vía y de que se cumpliera la normativa. La incumplió reiteradamente porque no hizo los análisis de riesgos. Por eso entendemos que el maquinista no tiene la misma responsabilidad. No es lo mismo que para hacer tu trabajo te den un móvil y una señalización que tener a un equipo entero y a una organización como Adif, con miles de empleados, a tu disposición.

En las primeras sesiones del juicio se ha podido ver cierta conmilitancia entre el abogado del Estado y el exdirector de Seguridad de Adif, saludándose y abrazándose entre risas con un buen rollo que ha molestado a algunas víctimas.

Ha sido así desde el principio. Con el primer fiscal también pasaba. Siempre ha habido esa especie de conchaveo entre la Abogacía del Estado y la defensa de Cortabitarte.

¿Le parece relevante el hecho de que la jueza que dirige la causa sea hermana de una exalto cargo del Gobierno de Rajoy? ¿Cree que puede tener influencia en la sentencia?

Esperemos que no.

Se lo pregunto porque la decisión de la jueza el pasado jueves de suspender una semana la declaración del exdirector de Seguridad de Adif, justo después de escuchar la del maquinista, ha molestado a algunos abogados, que dicen que Adif y Cortabitarte podrán preparar ahora su declaración sabiendo cuál es la estrategia de la defensa del maquinista.

Eso fue evidentemente una estrategia del abogado de Cortabitarte que le salió bien. Yo vi al acusado [que fue agredido el día anterior] y estaba perfectamente.

La jueza podía haber aplazado su declaración al viernes, porque ese día estaba señalado para continuar con esas declaraciones.

Sí. Es un tiempo que han ganado procesalmente y que les permitirá preparar su declaración.

Ustedes se opusieron a que el juicio se retransmitiera en 'streaming' para evitar que los testigos pudieran conocer lo que iba sucediendo y adaptaran sus declaraciones o que fueran aleccionados según el contenido de las pruebas testificales previas.

Es inexplicable. No he hablado de esto con nuestro abogado pero creo que va incluso contra la ley de enjuiciamiento criminal, y si es así podría dar lugar a la nulidad del jucio más adelante.

La jueza ha admitido a trámite un video de Adif que responsabiliza al maquinista, pero no el documental 'Frankestein 04155' que aportaron ustedes.

Todo lo que sale en el documental está en la instrucción. La clave es por qué la televisión pública no emite un documental tan premiado sobre el accidente ferroviario más grave de la democracia.

¿Por qué cree que TVE y TVG se han negado a emitirlo?

Lo de la TVE es realmente grave. Es un accidente del Ministerio de Fomento, de una estructura del Estado, no de una comunidad autónoma. Era un tren en el que viajaba gente no sólo de Galicia, sino del resto de España y del extranjero. Ocurrió en Galicia como podía haber ocurrido en cualquier otro sitio. A veces lo focalizamos como algo local y no es así. Si el accidente hubiera sucedido en Madrid la repercusión habría sido muy distinta. Lo de menos es dónde sucedió, lo relevante es que el gestor de la infraestructura, la vía, el maquinista, eran del Estado.

¿Les da alguna esperanza el cambio en la dirección de CRTVE?

Hemos iniciado una recogida de firmas en change.org, la iniciativa es de una madre que perdió a su hija. Llevamos 70.000 firmas en una semana. Y vamos a escribir a la nueva directora general para pedirle que nos reciba.

¿Qué sienten las víctimas cuando rememoran en el juicio todo lo sucedido?

Mucha rabia, mucho dolor. Porque ver todas estas faltas de respeto después de nueve años, ver que las instituciones te fallan y te maltratan... Estamos hartos de mentiras, negligencias y ocultaciones. Porque al final la reparación que pedimos las víctimas y los familiares de las víctimas sólo consiste en que se sepa la verdad. Lo que repara es que se sepa la verdad. Nosotros ya la conocemos, nosotros ya sabemos qué ocurrió, pero queremos que la sociedad también lo sepa.

La impresión que da es que se enfrentan ustedes a la maquinaria del Estado, cuando es a ustedes a quienes el Estado debería defender. También tienen enfrente a los equipos de abogados de grandes compañías de seguros. ¿Sienten de algún modo esa fragilidad procesal?

Se lo resumo así: ellos han presentado ya varias pruebas periciales y nosotros no hemos podido presentar ni una porque no tenemos dinero para pagar un perito.

Quiero volver sobre el vídeo que Adif presentó a última hora y que la jueza ha admitido a trámite.

Es un vídeo manipulado, que la jueza admite y con el que Adif contamina. Y hay algunos medios que lo compran. Como sucedió con los análisis de riesgos. Ha habido un enroque total del Estado. Hasta los autos del juez instructor señalaban apercibimientos a las instituciones del Estado que no habían sido respondidos. Fíjese, no sé si conoce este dato: a Esther Mateo la nombran nueva directora de Seguridad de Adif después de presentar un peritaje [favorable]. Qué casualidad, ¿no? Ayer mismo [por el jueves] sucedió otra cosa interesante: la jueza ha admitido como perito a Alfonso Ochoa [ex director general de Explotación de Adif], pero no a Christopher Carr, director de Seguridad de la Agencia Ferroviaria de la UE, quien declarará en calidad de perito testigo.