El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, votó en 2016 a favor de las dos mociones de censura contra Mariano Rajoy. Cuando Pedro Sánchez se convirtió en jefe del Gobierno, él apoyó todos los decretos del nuevo Ejecutivo, sin embargo ahora destaca que Sánchez es el máximo culpable de que no haya acuerdo para la investidura, debido a "la actitud arrogante del PSOE".

Baldoví ha señalado en una entrevista con el ABC que la estrategia del PSOE reside en "jugar a todas las bandas posibles". Además, añade: "Compromís votará sí a la investidura si llegamos a un acuerdo, al margen de lo que vote Podemos, pero Sánchez no tendrá nuestro sí, si no llega a una negociación con nosotros".

"El PSOE tiene que variar el rumbo de su actitud, no puede basar todo en el relato de que los culpables son los demás", asegura Baldoví

También ha destacado que "el PSOE tiene que variar el rumbo de su actitud, no puede basar todo en el relato de que los culpables son los demás". El portavoz de Compromís asume que el problema no recae en el multipartidismo sino en que "no hemos aprendido a gestionar la diversidad política".

"Estamos viendo que la derecha se ha dividido en tres y no por eso como bloque ha perdido las opciones de gobernar. Creo que sería una buena noticia que Errejón lanzara su propio partido y hubiera más opciones políticas", destaca el político.

En cuanto a la presencia de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo en Madrid Baldoví ha señalado que entiende el malestar de muchos manifestantes con Cs, ya que llega a acuerdo con un partido como Vox que quiere reducir los derechos de un colectivo.