Joan Baldoví: "Mi primera medida sería una reunión bilateral con el Gobierno del Estado para hablar de financiación"

Once años ya desde que fue a Madrid para ser diputado en el Congreso. ¿Lo echará de menos? ¿Tiene ganas de política valenciana? ¿De política regional?

"Echaré de menos Madrid"

Siempre tengo ganas de política. Desde que tengo uso de razón, me ha gustado la política. Me apasiona la política local, estoy implicado en mi pueblo, en saber cómo va. El domingo estuvimos en el Día del Trabajo, después de la manifestación hicimos paella... La política es... Es mi vida, y no me canso.

Echaré de menos Madrid. Echaré de menos a muchísima gente que he conocido de allí. Políticos, periodistas, empleados del Congreso... Pero creo que es un reto apasionante. Además, para un valencianista convencido como yo, la política de tu comunidad autónoma, de tu país, es un reto importante. Estoy ilusionado nuevamente con volver a casa.

Ya llevamos dos legislaturas de Gobierno de izquierdas, de Botànic en el País Valencià. ¿Qué queda por hacer? ¿Cuáles son los tres principales retos para un nuevo gobierno de izquierdas?

"La Administración local y autonómica ha de tener un parque público de vivienda"

Se ha hecho mucho. Hemos recuperado una cosa importantísima, que es la dignidad de la política. En el 2015, cuando se fue el PP. La política aquí tenía el prestigio por los suelos. De hecho, se está juzgando ahora a políticos de toda aquella etapa.

Tres cosas. Financiación, sin una financiación justa, los servicios sociales, pero también las políticas de impulso a la empresa, políticas de impulso a la vivienda, a la juventud... se ven resentidas. No tenemos los recursos, el músculo financiero, para poder hacer frente en igualdad de condiciones como otras comunidades autónomas. Por tanto, financiación sí o sí.

Y después, dos retos absolutamente importantísimos de la próxima legislatura. Primero, dar una vuelta al calcetín, a la sanidad pública y básicamente a la Atención Primaria. No puede ser que ir al médico suponga esperar una semana o diez días y se saturen los hospitales. Por tanto, un plan de choque para la Atención Primaria. Más recursos, más personal y con mejores condiciones para que se quieran quedar.

Y luego, bueno, los ciudadanos valencianos somos los últimos de todo el Estado que se van de casa y, por tanto, los últimos de Europa. Creo que hay que comenzar ya a construir vivienda pública. La Administración local y autonómica tiene que comenzar a tener un parque público de vivienda para que los jóvenes de este país y la gente que más lo necesita tenga derecho, por una parte, a un proyecto de vida independiente y, por otro, a poder tener el derecho que garantiza la Constitución a una vivienda digna.

¿Por qué una persona de izquierdas debería votar a Compromís y no a otra de las dos opciones que hay, bien Unides Podem-Esquerra Unida o el PSOE? ¿Qué las diferencia y hace distinta su

candidatura?

"No tenemos ataduras de ninguna dirección en Madrid"

Nosotros somos un producto netamente de proximidad, de kilómetro cero. Nosotros no tenemos ataduras de ninguna dirección central allá en Madrid. Nuestras decisiones se toman aquí y se toman siempre en función de los anhelos y los intereses de la gente que vive y trabaja aquí. Y luego hemos demostrado allí, en Madrid, que somos capaces también de pensar en el conjunto. Pero estas son unas elecciones de aquí y creo que es fundamental la política de y desde la proximidad, que es la marca de Compromís.

Hablaba de la financiación autonómica. Hemos dicho que lleva

más de diez años en el Congreso. ¿No ha conseguido Compromís

empujar lo suficiente en Madrid para que se cambie el sistema de financiación? ¿Hay algo de fracaso personal?

"Rajoy y Sánchez han coincidido que (la financiación) es un problema que tenemos los valencianos"

Pues no, yo no lo considero un fracaso personal. Yo he hecho lo que tenía que hacer con la fuerza que tenía en ese momento. Siempre digo que la decepción tendría que venir fundamentalmente por parte de los gobiernos que hemos tenido. Primero, un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta que podría haberlo solucionado, porque su mayoría absoluta no solo era en el Congreso y en el Senado, era en la mayoría de las comunidades autónomas.

Luego, este Gobierno que siempre ha dado excusas para acometer, insisto, un problema que por ley se debe abordar, que lleva ocho años caducado y en el que todos los ministros de Hacienda, Montoro y Montero, el señor Rajoy o el señor Sánchez, han coincidido en que este es un problema fundamental que tenemos los valencianos. Por lo tanto, yo creo que quien puede sentirse decepcionado es el pueblo valenciano, cinco millones de valencianos y valencianas, con aquellos partidos que

hubieran tenido en su mano poderlo hacer y no lo han hecho.

Joan Baldoví, tras la entrevista con 'Público'. — Jaime García Morato

Sobre la lengua valenciana, ¿cree que hacen falta políticas que incentiven su uso? ¿Cree que se ha mejorado en este sentido durante los últimos años?

"Las lenguas son un regalo que nos hacen las generaciones que nos precedieron"

Es importante que la gente oiga esto: el valenciano está en retroceso. El uso social del valenciano está en retroceso y por tanto hay que hacer políticas para mantener este regalo, porque las lenguas son un regalo que nos hacen las generaciones que nos precedieron. La lengua es una manera de ver y de entender el mundo y creo que no solo los valencianos, creo que el conjunto de los ciudadanos españoles tendrían que proteger y querer proteger este tesoro que nos hicieron generaciones y generaciones de antepasados.

España es mucho más rica, España es mucho más plural si todos empezamos a pensar que las lenguas no son un problema. Las lenguas son un regalo. Yo me considero muy afortunado de poder tener la posibilidad de hablar indistintamente en cualquiera de las lenguas, y creo que estaría bien que los ciudadanos del conjunto del

Estado aprendieran también a que no somos una amenaza, sino que

somos justamente una riqueza.

Parece ser que Yolanda Díaz vendrá a la campaña valenciana. A falta de concretar si participará en campaña con Compromís de alguna manera, sí que lo hará junto a Podem. ¿Cómo lo valora? ¿Qué importancia tiene la presencia de Yolanda Díaz en esta campaña del País Valencià?

Nosotros, cuando decimos que somos un partido de proximidad, es que solo hablamos de la gente que vive y trabaja aquí. Hacemos política desde y para los que viven aquí. Por tanto, el día 28, cada uno, evidentemente, es libre de hacer, de venir donde quiera venir, faltaría más. Nosotros lo respetamos muchísimo, pero insisto en que para nosotros lo importante no es si viene este o si viene el otro, lo importante para nosotros es mantener los ayuntamientos de progreso que conseguimos en el 2015 y que hemos mantenido en el 2019 y revalidar una vez más un nuevo Botànic con más impulso y más reivindicativo. Creo que eso es el problema fundamental y lo demás para mí son problemas secundarios.

Si Yolanda Díaz participa en la campaña valenciana, ¿puede ponerse en duda la participación de Compromís en un proyecto estatal después, de cara a unas elecciones generales?

"De esto comenzaremos a hablar el día 29 y, evidentemente, habrán pasado cosas"

Yo creo que en el Congreso una frase mía se ha hecho hecho mítica y es "cuando toque, regaremos". De esto comenzaremos a hablar el día 29 y, evidentemente, habrán pasado cosas. Ya sé que es muy apasionante hablar de lo que vendrá después, pero es que estamos a tres semanas de las elecciones municipales y de las elecciones autonómicas y, por tanto, nosotros solo vamos a hablar de los problemas de los ciudadanos, de los pueblos, de las ciudades y de los problemas del conjunto de los cinco millones de valencianos y valencianas. Lo demás, cuando toque, regaremos.

Para ir terminando, me gustaría conocer, si se reeditara un gobierno de izquierdas en el País Valencià, ¿qué conselleria le

gustaría gestionar?

"Me gustaría ser president y no me importaría gestionar Hacienda"

Me gustaría ser president de la Generalitat, que es para lo que me presento. Eso es lo que me gustaría y creo que conseguiré. En Compromís hemos demostrado que somos capaces de gestionar consejerías sociales, hemos gestionado Servicios Sociales y Bienestar, hemos gestionado Educación, pero también hemos gestionado Economía. Tenemos la convicción de que la hemos gestionado bien. Todos los indicadores sociales, pero también todos los indicadores económicos, si los comparamos con 2015, son mucho mejores.

Por lo tanto, hemos demostrado que somos capaces de gestionar cualquier conselleria. Pero me gustaría ser president y no me importaría gestionar Hacienda.

Joan Baldoví, candidato por Compromís a la Generalitat. — Jaime García Morato

¿Qué relación deben tener los gobiernos de izquierdas con

empresarios que a veces acumulan mucho poder? Está el caso de Juan Roig, cuyo nombre ha salido mucho durante esta precampaña.

"Me gusta más un acuerdo en el que todos hayamos cedido que una confrontación con vencedores y vencidos"

El mundo de la empresa y el mundo de los empresarios es un mundo que está presente. Yo soy partidario de llegar a acuerdos. Creo que es mucho más productivo y por eso a mí me gusta más el escenario de la reforma laboral en que todos fuimos capaces de ceder. No es la reforma laboral que muchos hubiéramos querido, pero supongo que tampoco es la reforma laboral que muchos empresarios hubieran querido.

Ese es el escenario que nos gusta, y me gusta mucho más un acuerdo en el que todos hayamos tenido que ceder que una confrontación donde pueda haber vencedores y vencidos. Creo que con todos, con todo el espectro de nuestra sociedad, incluidos los empresarios, hay que tener una relación cordial, sabiendo cada uno cuáles son nuestros intereses. Las buenas formas y la cordialidad ayudan más a lograr buenos acuerdos que, en fin, las palabras altisonantes. Probablemente se haga más con 20 líneas en el BOE que con un exabrupto.

Ha dicho que si no fuera presidente, querría ser conseller de Hacienda...

Por respeto a lo que tiene que venir, eso lo hablaremos a partir del día 29.

Pero si se diera el caso. ¿Qué medidas tomaría sobre impuestos?

"Nuestra reforma fiscal está hecha ya"

Aquí, prácticamente, toda la capacidad de tocar los impuestos, casi toda, la hemos hecho ya. Nuestra reforma fiscal está hecha ya. Es decir, nosotros llegamos aquí en 2015 y las rentas bajas y medianas eran las que más pagaban de todo el Estado español y, en cambio, las altas, las que menos. Hemos invertido la situación. Ahora, aquí es el territorio donde las rentas modestas y las rentas medianas son las que menos impuestos pagan de todo el Estado. Y, evidentemente, las rentas altas son las que más pagan.

Quiero decir que nosotros hemos hecho política fiscal redistributiva para que los que más tienen ayuden a los que menos tienen. Esto está hecho. Luego hay que hacer pequeños ajustes en fiscalidad medioambiental... Pero insisto, el grueso de nuestra reforma se hizo ya en los primeros años.

Mi primera medida, evidentemente, será pedirle una reunión bilateral al Gobierno del Estado, para hablar de financiación. De la financiación depende no solo nuestro estado del bienestar, sino también la capacidad de hacer otras políticas públicas con igualdad de condiciones con otros territorios.