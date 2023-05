Joan Ribó: "Las ciudades del futuro han de pensarse para los chiquillos y las personas mayores, y no para los coches"

La ciudad de València ha vivido un cambio bastante importante en los últimos ocho años. Si tuviera que escoger algo de lo que se siente especialmente orgulloso como alcalde, ¿qué sería?

Es complicado. Yo creo que hay muchas cosas. Es un conjunto de cosas que indican que la ciudad de València ha pasado de ser la ciudad de la corrupción, por decirlo muy claro, que era allá por 2015, a ser la capital de muchas cosas: capital verde europea, capital de la alimentación sostenible, capital del diseño. Es una ciudad reconocida como una de las ciudades donde mejor se vive del mundo.

Por encima de todo, a mí lo que más me gusta es que la gente se está moviendo con mayor tranquilidad y está asimilando la ciudad de una

manera más amable. Yo creo que es una ciudad más amable, más habitable, más saludable.

En algunas declaraciones recientes dice que necesitan más tiempo para poder desarrollar un proyecto que pueda ser mejor. ¿Qué cambios sigue necesitando València después de estos ocho años de su gobierno?

Tenemos una serie de cambios importantes. Nos han nombrado capital verde europea, pero para el año que viene. Por lo tanto, es un tema que hay que hacer. Ser capital verde implica una serie de cosas hechas, pero implica sobre todo una serie de compromisos por hacer que tenemos que hacer una capital donde el elemento, la naturalización de la misma, o sea, el número de parques, el número de metros cuadrados de parques por habitante, aumente de una forma importante.

Es muy importante para nosotros hacer una ciudad resiliente frente al cambio climático. Ese tema cada vez está cogiendo más fuerza para hacer una ciudad amable y saludable. Tiene que ser una ciudad resiliente frente al cambio climático y eso implica otra movilidad, otro

tratamiento de la energía... Por ejemplo, queremos hacer una empresa de energías renovables en el Ayuntamiento, pero eso no se hace en dos días y hay muchísimos otros temas en los que podríamos hablar.

No podemos olvidar dos aspectos fundamentales que siempre me obsesionan. Hay que hacer una ciudad de vivienda, de alquiler asequible, y hay que hacer una ciudad pensando en las personas

mayores, porque la mayoría de las personas ya no tenemos 15 años.

Hablaba de la ciudad verde. Hay una contradicción, que no depende exclusivamente del Ayuntamiento, que tiene que ver con la ampliación del Port de València. No es verde ni ecológico este macroproyecto...

No, efectivamente, no es un ejemplo de una obra sostenible. En València hemos tenido muchos intentos de eso. Yo quiero recordar cuando nos querían edificar la Albufera como el Mar Menor e hicieron que la ciudadanía se opusiera; o cuando querían hacer una gran

autopista por el río Turia, a lo que la ciudadanía nos opusimos. Aquí hay uno de los que estuvo en eso.

Los valencianos sabemos distinguir entre aquellas obras que suponen un avance para la ciudad y aquellas que no. El puerto necesita que analicemos qué efectos negativos tiene la ampliación sobre la ciudad y, en caso de que los tenga, que yo creo que es evidente, cómo paliar estos efectos negativos. Eso se llama en un lenguaje de ley 'declaración de impacto ambiental'. Es imprescindible hacer una declaración que analice las afecciones a las playas del sur, que analice el impacto sobre la movilidad y que analice los efectos sobre el paisaje.

Si usted sigue siendo alcalde, ¿garantiza que esa declaración de impacto ambiental se vaya a realizar?

Yo voy a trabajar en esa dirección. Yo ya voté en contra hace tres años. Y voy a trabajar en las coordenadas de que yo no digo que no a la

ampliación de entrada, digo que hay que estudiar los efectos y hay que paliar los efectos negativos que pueda producir.

Ha nombrado dos temas muy importantes, uno de ellos es el de la vivienda. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de València, qué pueda aportar un ayuntamiento, para paliar el problema de los

elevados precios del alquiler?

Estoy contento de que al final, después de 40 años, ya tenemos, de momento en el Senado, una ley de vivienda nueva y eso no nos va a posibilitar, de alguna forma, como está creciendo mucho el precio, que podamos declarar la zona tensionada y podamos topar los precios, en primer lugar.

En segundo lugar, hay que hacer una apuesta decidida por crear vivienda asequible. València es una de las ciudades que mayor porcentaje de vivienda de promoción social ha estado creando en los últimos años, pero es totalmente insuficiente. O sea, yo creo que está claro lo que tenemos que hacer. Primero, colaborar con la Generalitat y con el Estado, porque gran parte de las competencias o son mixtas o son suyas. Segundo, desde el Ayuntamiento tenemos que trabajar en la creación de vivienda pública de alquiler asequible, en colaboración público-privada, cediendo suelo público para la creación de viviendas, para la inversión en viviendas con la garantía siempre de que tiene unos precios de alquiler asequibles.

Otro tema de los que ha hablado es de hacer una ciudad amable para las personas mayores. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué cambios se pueden efectuar en la ciudad en este sentido?

Yo creo que hay alguna cosa que ya hemos hecho. O sea, nosotros partimos de que a las personas mayores no hay que desarraigarlas de su territorio y entonces nosotros, desde Servicios Sociales, hemos invertido mucho para que las personas puedan continuar el máximo de tiempo en su vivienda. Hemos invertido, digamos, en temas de protección en caso de accidente, concretamente en temas de ayuda al comedor escolar para la comida, hemos invertido en ayudas para el pago del alquiler. Yo creo que está sirviendo. También quiero decir que hemos invertido mucho en el tema de la dependencia, ya no tenemos cola en el tema de la dependencia y un porcentaje muy alto de personas dependientes son personas mayores.

Pero eso no es suficiente. Ahora tenemos que trabajar el modelo de residencias que existe en estos momentos en València, que no nos gusta. Queremos ir a un modelo de residencias pensando en el barrio, de forma que no desarraigue a las personas de su barrio. Si queremos una ciudad de proximidad, tenemos que tener unos servicios públicos de proximidad. Por lo tanto, tenemos que tener servicios públicos pensados para personas mayores también. En ese sentido, he pensado en centros para personas mayores en algunos barrios con unidades de alzhéimer.

También, en último lugar, hay otro aspecto que quiero resaltar y es pensar la ciudad desde una perspectiva de personas mayores. Te pondré dos ejemplos Para una persona joven, que haya un banco no es importante; para una persona mayor, que haya un banco en la zona donde él pasea suele tener gran importancia y eso me lo piden las personas mayores en la calle.

Para una persona joven, que haya un urinario público en una zona es poco importante. Para una persona mayor es muy importante. Y por eso, por ejemplo, en el Turia, hemos puesto ya cuatro urinarios públicos y hemos puesto otro en la Plaza de la Reina. Pero es algo que queremos seguir desarrollando. Queremos hacer un barrio en el que las personas mayores, hasta en los detalles de todo tipo, en la gestión de todos los temas, se puedan sentir cómodos.

Insisto, servicios de barrio, atención a las personas en su casa, continuar con esa política, pero también un urbanismo pensado para ellos.

Joan Ribó tras la entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

¿El mundo de hoy se olvida de las personas mayores?

Por supuesto. Creo que ese tema es evidente. Hay una cierta apología por las personas jóvenes, que me parece bien, pero de alguna forma en las personas mayores reside la experiencia. Creo que es importante aprender de las culturas orientales que tienen un mayor respeto a las

personas mayores que de las culturas occidentales, que a veces tienen unos elementos de desprecio que es significativo. Creo que tenemos que trabajar claramente eso. Las ciudades del futuro han de ser unas

ciudades pensadas para los chiquillos y para las personas mayores, sobre todo, y menos para los coches.

¿Qué le aporta su veteranía a su forma de hacer política?

Yo he estado en Les Corts, ahora estaré 12 años ya en este Ayuntamiento, cuatro en la oposición y ocho como alcalde. Evidentemente, creo que el trabajo que hecho, de alguna manera, es el de coordinador de una junta de Gobierno en el cual hay personas, desde el año 2015 al 2019, de tres partidos y desde el 2019, de dos.

Evidentemente, esto aporta una experiencia que yo creo que es importante. El trabajar en en un equipo de gobierno de coalición es una cosa que tiene su complejidad, pero yo estoy orgulloso de haber demostrado a la gente que las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, sabemos mantener nuestras posiciones, pero sabemos

llegar a acuerdos.

Somos los primeros que hemos aprobado presupuestos, hemos votado siempre, al final, iguales, a pesar de que a veces partíamos de posiciones distintas. Y eso se consigue también con la experiencia. Evidentemente, ser persona mayor algo te aporta de experiencia. Yo creo que ese elemento es muy importante para la gestión de un Ayuntamiento.

Hablaba de ese entendimiento entre las izquierdas, entre las fuerzas progresistas, que ha habido en sus gobiernos. Es partidario de ese entendimiento entre las izquierdas, ¿por qué no ha hecho más para que haya una candidatura municipal que aglutine a las izquierdas?

Bueno, esto a veces se puede conseguir, a veces las candidaturas municipales o las candidaturas autonómicas obedecen a unos esquemas que muchas veces son generales. Es muy difícil, por ejemplo, que tú puedas plantear una candidatura unitaria municipal cuando a nivel autonómico se va por separado y diría lo mismo de otros procesos electorales. Entonces, tú puedes intentar llegar a un acuerdo con todo o parte, pero si ese acuerdo no se realiza a otros niveles, es muy difícil que se pueda cerrar.

Yo de todas maneras creo que ese tema hay que cogerlo con tranquilidad, hay que saber que todas las cosas tienen su tiempo y que en estos momentos las candidaturas municipales se desarrollan en unos parámetros en los cuales cada uno va un poquito por su cuenta.

Joan Ribó aspira a reeditar alcaldía de València con Compromís. — Jaime García-Morato

Los resultados que predicen las encuestas están muy ajustados. ¿No teme que que una parte de la izquierda no consiga entrar y eso facilite el regreso de la derecha al gobierno municipal?

En el 2019 los resultados dejaron un partido fuera con el 4,2 o 4,3% y, evidentemente, fue muy ajustado el resultado. En el 2015, entraron tres partidos, pero el resultado también fue muy ajustado. Estamos muy acostumbrados a un resultado de 17 a 16 concejales, entre los equilibrios de fuerzas de izquierda y fuerzas de derecha. Yo creo que es importante en estos momentos que todo el mundo piense en el valor de su voto, pero a la vez yo insisto en que estamos trabajando en condiciones en las cuales las diferencias nunca han sido muy amplias en esta ciudad. O sea, no creo que cambie mucho las cosas.

El elemento fundamental, en estos momentos, es que un partido que tenía 8 concejales (PP) y otro que tenía 6 (Cs), en este momento el de 6, según las encuestas, está en fase de desaparición y el de 8 se lleva del 70 al 90% de sus votos. La suma del 100% es 14 concejales, o sea, seguimos un poquito en la misma situación. Tengo muchas esperanzas de que, a pesar de que está ajustado, sacaremos un buen resultado y podremos, digamos, continuar un proceso como el que hemos empezado.

¿Le ha confirmado Yolanda Díaz su presencia en la campaña?

No, no me lo ha confirmado. O sea, me encantaría que viniera, pero al mismo tiempo tengo que decir que la campaña electoral municipal es de temas municipales. Yo lo que jamás voy a pedir es que vengan ministros aquí a apoyarme. Creo que los temas hay que resolverlos en València y hay que potenciarlos en València y las elecciones son en València.

Evidentemente, yo comparto una ideología en lo fundamental con Yolanda Díaz. Yo comparto su forma de actuar, me parece estupenda, de concretar las cosas e ir a resolver problemas concretos. Me parece maravilloso. He intentado hasta copiarme a veces porque me parece

estupendo, pero entiendo que su proyecto es un proyecto estatal y entiendo que en estos momentos yo tampoco le voy a forzar porque eso puede generar problemas para el futuro.

Yo lo que quiero es que en las elecciones estatales vayamos todos juntos y ese es mi objetivo. Ahora estamos en las elecciones municipales y todos los apoyos son estupendos. Pero insisto, estamos en las elecciones municipales.

Por último, de todo lo que hemos hablado, si vuelve a ser alcalde la próxima legislatura, ¿qué es lo primero que implantaría?

El elemento fundamental para mí en estos momentos es definir una estrategia lo más rápida posible -y sé que eso no se hace en un día, no me llamo engaño ni quiero engañar a nadie- para la construcción de viviendas de alquiler asequible. A mí me agobia el hecho de que hace

unos años la gente pensaba en comprarse un piso de protección oficial, luego pensaba alquilar un piso. En estos momentos, piensa alquilar una una habitación.

Esa situación, que la he vivido hasta con mi hijo, es algo que sé que está pasando en la mayoría de la sociedad, en la mayoría de los jóvenes, y eso tenemos que resolverlo urgentemente. Por tanto, lo primero es definir, sabiendo que la casa no la vamos a ver en un año, o sea que va a costar más, pero hay que ponerse manos a la obra. Hemos empezado cosas, pero hay que acelerar este proceso de una manera muy clara.