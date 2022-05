José Antonio Nieto, portavoz parlamentario de Moreno, se cae de las listas del PP para el 19J

José Antonio Nieto, estos años portavoz parlamentario del PP de Juanma Moreno, se cae de las listas del PP para las autonómicas del próximo 19J. Él mismo explicó que, después de hablar con el propio Moreno y también con Elías Bendodo, número tres del PP, renuncia a ir en las listas, que son cremallera, porque es difícil que pueda entrar en la Cámara, teniendo en cuenta que hay tres varones a los que la dirección quiere en las listas de su provincia, Córdoba.

Así, como número uno por Córdoba, su provincia, irá el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien se comió toda la gestión de la pandemia, y que de tres y de cinco irán el coordinador general del PP en Andalucía, Antonio Repullo, y el presidente del PP en la provincia, Adolfo Molina. El PP obtuvo en Córdoba en las pasadas autonómicas tres diputados.

Es posible, según fuentes del PP, que Moreno y Bendodo recuperen a Nieto para las listas al Congreso. Nieto ya tiene experiencia en la política nacional. Fue secretario de Estado de Juan Ignacio Zoido, cuando este dirigió el ministerio del Interior con Mariano Rajoy de presidente, en la etapa del 1-0 en Catalunya. Durante su gestión, tuvo que responder también preguntas relacionadas con la Operación Kitchen, lo que el PSOE andaluz le ha recordado en alguna ocasión.

Fuentes del PP andaluz bien informadas explicaron de este modo a Público este movimiento: "Aguirre va de número uno, Repullo de tres y Molina de cinco, lo que no dejaba sitio para Nieto, que nunca ha tenido buena relación con Bendodo y Bonilla, que lo consideraban como muy próximo a Pablo Casado y Teodoro Egea. Parece que están pensando que vaya en las listas de las próximas generales, porque no se piensa que vaya a entrar en la Junta".

Las explicaciones

Así explicó Nieto su caída de las listas y se despidió de la prensa: "En las últimas semanas he hablado con el presidente de la Junta y con el coordinador general, Elías Bendodo. Me preocupa y me siento orgulloso de que, al igual que les ocurre a los grandes equipos de fútbol, que tienen una responsabilidad importante, tengamos el honor de tener en el PP de Córdoba a uno de los consejeros más brillantes del gobierno de Moreno, Jesús Aguirre y al presidente provincial Adolfo Molina y a Antonio Repullo el coordinador. Esas son las persona que compartimos todos que deben ir en las candidaturas. No es fácil que el PP obtenga más de 5 ó 6 escaños en Córdoba y haya sitio para otro diputado varón. Lo que yo le he planteado el presidente de la Junta es que yo desarrolle mi actividad en otro ámbito donde él considere. Esta será una de las últimas ruedas de prensa que yo dé como portavoz".