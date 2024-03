José Bono discrepa de la ley de amnistía pero prefiere guardar silencio por "lealtad" a Pedro Sánchez

José Bono, exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso, ha reconocido este martes que discrepa de la ley de amnistía impulsada por el PSOE junto con Junts y ERC, pero prefiere mantener una "queja silenciosa" por lealtad a su partido y al Gobierno de Pedro Sánchez.

"No deseo que aquello en lo que pueda discrepar pueda ser utilizado por los adversarios de mi partido para hacer daño al Gobierno, y no lo voy a hacer", ha dicho cuando le han preguntado sobre la ley de amnistía durante la presentación en el Ateneo de Madrid del libro Zapatero, el legado progresista escrito por el periodista Manuel Sánchez.

Al respecto, Bono ha comentado que en el PSOE no tienen por qué estar "milimétricamente de acuerdo" con todos los asuntos, ya que asegura que no lo han estado nunca en la historia del partido. No obstante, Bono ha aclarado que sus discrepancias sobre la ley de amnistía son "muchísimo menores" que su "respaldo" al Gobierno de Sánchez.



El veterano dirigente socialista ha hecho una velada referencia a Emiliano García-Page, el actual presidente de Castilla-La Mancha, quien sí ha sido muy duro con Pedro Sánchez: "Si tengo alguna discrepancia con mi familia, lo hago con pesar y tristeza. No comprendo salir a la calle a manifestar las discrepancias con mi partido con alegría".

"Me duele cuando tengo una discrepancia, y una lealtad, quizá antigua o mal entendida, me lleva a que mi queja sea silenciosa", ha añadido.

"Orgulloso de lo que hizo Zapatero"

Por otra parte, ha asegurado estar "orgulloso de lo que hizo Zapatero" durante su Gobierno, del que Bono formó parte como ministro de Defensa, pero ha admitido que no comparte "totalmente el modo de organización territorial" que ideó el expresidente socialista.

"En materia territorial siempre he defendido cosas que me permiten hoy decir que estoy en paz con mi hemeroteca", ha comentado Bono.

En su opinión, por mucho que separatistas y nacionalistas puedan hacerse las víctimas "las víctimas son los pobres, los que vienen en patera y los que necesitan solidaridad. Un adinerado catalán se parece mucho más a un adinerado madrileño que a un parado catalán, lo diga quien lo diga", ha dicho.