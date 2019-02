El diputado socialista en el Congreso y expresidente de Castilla -La Mancha, José María Barreda, ha defendido su libertad a disentir dentro del PSOE, después de su cese como miembro suplente de la Diputación Permanente del Congreso tras criticar la figura del relator aceptada por el Gobierno en las conversaciones con Cataluña.

El exdirigente castellano-manchego ha asegurado que, en el seno del PSOE, siempre han tenido "una gran libertad para expresar lo que cada cual considere oportuno". "El día que perdamos eso yo creo que el partido se empobrecerá notablemente", ha zanjado defendiendo su derecho a disentir con el Ejecutivo.

Preguntado por si esta decisión deriva directamente del escepticismo que mostró ante la figura del mediador en el conflicto catalán, el que fuera presidente de Castilla -La Mancha ha indicado que "la circunstancia ha sido esa". "Ha coincidido en el tiempo", ha dicho, sin querer entrar en detalles.

"Me llama la atención que, con lo que está sucediendo, alguien se acuerde de que estoy de suplente en la Diputación Permanente", ha señalado Barreda en una entrevista en Cadena COPE. "Ser miembro suplente en la Diputación significa muy poco", ha añadido.

"No planteé ningún disparate"

Así, Barreda ha recordado que 24 horas después de sus declaraciones, el propio Gobierno "rectificó". "No parece que planteara ningún disparate", ha observado. Igualmente, el diputado 'socialista' ha asegurado que aún no ha recibido explicación alguna.

Barreda, según reconoció el jueves, se enteró por los periodistas de su baja de la Diputación Permanente, ya que no recibió ninguna comunicación previa por parte de la dirección parlamentaria que encabeza Adriana Lastra.

Preguntado por el cese de Soraya Rodríguez como vicepresidenta primera de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Barreda ha opinado que "no tiene mucho sentido".



Page: "No me cabe en la cabeza. No es defendible"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado este para asegurar que no le cabe "en la cabeza" esa decisión. A preguntas de los medios tras participar en Toledo en el Foro de la Ciudadanía, García-Page ha admitido desconocer "cómo han podido hacer una decisión sin hablarla con Barreda y sin haberla comentado". "No quiero pensar ni juzgar intenciones, pero ciertamente esto no es defendible".

El dirigente socialista ha reconocido que ha estado "en contacto" con Barreda tras producirse este hecho, y ha desvinculado que haya un "problema personal" detrás tanto del cese de Barreda como el de Soraya Rodríguez como vicepresidenta primera de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

García-Page cree que cuando uno forma parte de un órgano, "lo mínimo" antes de sacarte de ese órgano es informarte. "Es de perogrullo", ha incidido.