De la Joya puso a su nombre patrimonio de Villarejo: “Para que nadie te vea nada”

Es 10 febrero de 2017 y Villarejo y sus colegas están en Nueva York para cerrar una operación millonaria para Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente de EE.UU, Donald Trump. El “lobby de socorristas” (grupo de influencia de Villarejo para ejecutar sus acciones por todo el mundo) iba a poner a disposición de Manafort -hoy preso por blanqueo e investigado en el Rusiagate- 15 millones de dólares de “dinero limpio” que le urgían "antes del 15 de marzo", según el propio exasesor de Trump. Lo lograrían a través de Ramón e Higini Cierco, ex dueños de la intervenida Banca Privada de Andorra (BPA), según las conversaciones a las que ha tenido acceso Público y que constan en la causa Tándem.

Aunque buscan una alianza con el ex jefe de campaña del presidente de Estados Unidos para vender que “la persona que más influye en Trump es nuestro socio”, como llega a decir el empresario Adrián de la Joya - socio y protector del comisario José Manuel Villarejo, según el sumario-, el “lobby de socorristas” nunca “va de barato”. Dos indicios apuntan a que percibieron un millón de euros a repartir entre el grupo que se reunió con Manafort: Juan Villalonga, Alberto Pedraza y el tándem De la Joya/Villarejo.

De un lado, ese millón de euros es la diferencia entre los 16 millones de dólares, que presuntamente transfieren los hermanos Cierco a la empresa designada con sede en el paraíso fiscal de Puerto Rico, Hoyos VSN Corp (HVSN), y los 15 que necesita Manafort. De otro, porque en diciembre de 2018 -más de un año después de este negocio y ya detenido Villarejo-, De la Joya cuantifica sus ganancias en 400.000 dólares - lo que vendría a ser el porcentaje que le correspondería a dos personas-, durante una conversación con Mauricio Casals, ejecutivo de Atresmedia y el Grupo Planeta, pinchada por orden del juzgado de la causa Tándem.

De la Joya: "Por la ampliación, que le vino de puta madre a esa empresa... me pagaron 400.000 dólares"

Aunque el viaje a Nueva York para cerrar el negocio con Paul Manafort data de febrero de 2017, la Policía intervino la llamada entre Casals y De la Joya en diciembre de 2018, un mes después de que el comisario Viillarejo entrara en prisión y cuando el ex jefe de campaña de Trump llevaba ya medio año en la cárcel tras haber sido detenido por el FBI.

La conversación entre el directivo de Atresmedia y el millonario De la Joya se produce por el reportaje que Público había sacado ese día y en el que se desvelaban los negocios de De la Joya y del ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, entre otros, con Villarejo y el narco José María Clemente Marcet en Arabia Saudi.

Extracto de la conversación entre Mauricio Casals y Adrián de la Joya, intervenida por orden del juez de la causa Tándem en diciembre de 2018.

En concreto, y como se puede leer a continuación, Casals y De la Joya comentan la operación realizada por los hermanos Cierco con la empresa de Héctor Hoyos en Puerto Rico y que ahora está bajo sospecha:

Extracto de la conversación entre Casals y de la Joya, en la que se hace mención al negocio de los Cierco.

– De la Joya: ¿Eh? Es que es muy fuerte... Vamos a ver... al tal Hlgini [Higini Cierco] ... lo he visto una vez en toda mi vida [dice que no le conoce pero al poco tiempo, afirma que dirige la operación] ¿Eh? En el hotel Villamagna que me lo presentaron, "Hola, cómo estás, adiós..." ¿Eh? Al otro no lo he visto en toda mi vida al tal... Moncho [Ramón Cierco, el hermano de Higini] Bueno... no les conozco de nada, jamás he estado en Andorra. Vamos a ver... pero eso sí... estos señores venden… compran una participación de la compañía aquella de Héctor de HVSN . Muy bien y la compran, ¿y qué? Que ya te conté que se había hecho.

– Mauricio: Que sí, que sí... y la compran

– De la Joya: Y por la ampliación de capital, que le vino de puta madre a esa empresa, me pagaron 400.000 dólares [más tarde, De la Joya dice que es el 3% de lo transferido por los Cierco, lo que contradice su afirmación de que no conoce a los hermanos]



Manafort y Hoyos acuerdan ceder a De la Joya, Villarejo y compañía “un por ciento” de Hoyos VSN Corp (HVSN), que es donde los Cierco ingresan los 16 millones. Fuentes de la investigación sospechan que, tras ello, la propia pantalla les recompra el "por ciento" por el millón de euros. Hoyos incluye a Pedraza como asesor de los Cierco, que es como se presenta en la reunión, y como conseguidor de Manafort. Presuntamente, esos millones entregados por los Cierco fueron un pago o devolución por compensación a Manafort pero disfrazado de "inversión" para desarrollar "móviles anti hackeo".

Sin embargo, del negocio del que hablan en 2017 y que se puede escuchar a continuación, en 2019 lo que queda son sociedades inactivas, la página web que se abrió para informar de los avances también está fuera de servicio y, según ha difundido el propio Héctor Hoyos, se tiene noticia de un teléfono antihackeo marca Hoyos Risen, que se iba a desarrollar en Ecuador, pero con otro supuesto partner.

- Villalonga: El 1 de marzo de 2017 tiene que estar [el dinero de los Cierco]

- Héctor: Entonces, con esa entrada, eso es con relación a la gorra que tiene puesta con ellos [habla de Pedraza, la “gorra” como “asesor de los Cierco”]

- Pedraza: Ajam…

- Héctor: Y obviamente, habla con nuestro abogado interno John Shapiro que es el que lleva lo legal y establece, se le dice y se le provee.

- Pedraza: Ajam

- Héctor: Y ahora cambiándote el sombrero a este grupo [se dirige a Pedraza, ahora, como equipo que trabaja para conseguir el dinero Manafort] como ya entonces están trayendo ustedes el dinero, entonces Paul [Manafort] y yo vamos a darles un “por ciento” de la empresa. No solo por eso, sino por lo de….

- Manafort: Ajam



De la Joya a Villarejo: “Tus acciones las voy a ostentar yo"

Dos días después de la reunión con Hoyos y Manafort, De la Joya informa a Villarejo que su parte la va a poner a su nombre para “que nadie le vea nada” y “para su protección”.

- De la Joya: Tus acciones, tus acciones de la sociedad que se está montando en Puerto Rico las voy a ostentar yo

- Villarejo: Muy bien.

- De la Joya: Cuando tenga todo montado, te lo enseño todo.

- Villarejo: Muy bien.

- De la Joya: Firmamos un documento con Rafa [Rafael Redondo, socio y director general del grupo de empresas de Villarejo, Cenyt] y todo lo dejamos clarísimo, que es tuyo y nada más que tuyo.

- Villarejo: Vale perfecto, yo… lo que tú lo veas. Yo lo que tú hagas está bien.

- De La Joya: No,no,... eso lo consensuamos tú y yo.

- Villarejo: Bueno, pero que… tú sabes que eso…

- De la Joya: De lo que se trata es que no te vea nadie nada.

- Villarejo: Que sí, que sí,... si eso es lo de menos.

- De la Joya: No lo hago porque yo…

- Villarejo: No hombre, nooo...

- De la Joya: Lo hago por protección y tal.

- Villarejo: Por eso que es lo que tú…

- De la Joya: Eso lo vemos después con Rafa.

- Villarejo: Perfecto.



Para la "protección" de ambos, en realidad, y según sospecha la investigación. La preocupación de De la Joya se debía a una inspección que la Agencia Tributaria realizaba a Framen Consultores y Asesores SL, la empresa mediante la que se transferían cantidades millonarias a sociedades panameñas del comisario en pago a los trabajos para una de las facciones del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. La Agencia Tributaria presentó querella por fraude y blanqueo a principios de 2017, que instruyó el juzgado 27 hasta su inhibición en favor de la Audiencia Nacional.



Pero también les quitaba el sueño el reportaje elaborado por Público el 6 de febrero, días antes del viaje a Nueva York: “Villarejo & Cía: 25 millones, 92 inmuebles y cuentas en Suiza, Panamá y Delaware”. El artículo se hace eco del informe patrimonial sobre Villarejo que Asuntos Internos envió diez meses antes, en abril de 2016, a la Fiscalía de Madrid. Aunque quedó guardado en un cajón, el informe incluye decenas de inmuebles, empresas a nombre del comisario ahora jubilado y en prisión y de su familia, e incluso operaciones financieras de Villarejo con procesados por trafico de drogas y que ahora se investigan en Tándem.

Los investigadores concluían con una solicitud de diligencias por blanqueo de capitales, misma tipología delictiva por la que es detenido poco después su anfitrión y socio-cliente Paul Manafort. La Fiscalía de Madrid, al mando de su entonces Fiscal Jefe Javier Polo Rodríguez y actual jefe de la Audiencia Nacional, hizo oídos sordos a la petición policial de apertura de diligencias.

El nerviosismo de De la Joya venía desde su publicación, a dos días de la reunión con Hoyos y Manafort, porque ponía el negocio en peligro. Según comenta De la Joya a Villarejo el 19 de enero de 2017, necesitan dar "garantías a los americanos” de la realidad de los negocios que les van a contar en las oficinas de Hoyos y Manafort, y eso sólo funcionaría "gracias al desconocimiento que ‘los americanos’ tenían de sus vidas”. Dado que no había más americanos que Hoyos y Manafort implicados en las supuestas "operaciones" que cuentan en la reunión, además eran los promotores y todos se conocen bien, con los "americanos" se refieren al FBI del que piensan que vigila de cerca a Manafort. De hecho, Villarejo comenta tras la reunión, yendo a casa de Hoyos a cenar, que se sorprendía de que “sus amigos del “EF BI AI” no le hubieran “metido en un cuarto” al aterrizar.

Testaferros que aumentan el riesgo de fuga

Aunque el ofrecimiento pudo ser puntual, fuentes de la investigación se preguntan cuántos más activos de Villarejo (dinero, inmuebles, acciones, etc) están a nombre de sociedades de De la Joya o como persona física. La cuestión es importante de cara a decidir su puesta en libertad provisional, que es lo que volverá a solicitar la defensa del comisario en su declaración de finales de septiembre, ya que la cuantía de recursos disponibles es un criterio de peso para evaluar el riesgo de fuga. Villarejo alega que carece de ellos, al tener “todo” embargado por orden judicial. Acerca de lo que tiene fuera de España a su nombre o de su familia la investigación continúa a la espera de la recepción de comisiones rogatorias.

Por su parte, la identificación del patrimonio de Adrián de la Joya también tiene sus dificultades puesto que, en 2007, liquidó sociedades españolas y/o abandonó sus cargos en la mismas, para establecer sede fiscal suiza. Según comenta a Mauricio Casals en diciembre de 2018, esa "residencia" helvética le faculta para poder tener abiertas sociedades y cuentas en donde guste sin que “tenga que dar una puta explicación a la Agencia Tributaria española”. El audio no está en el sumario, pero sí la transcripción literal:

– De la Joya: Mira mira es de locos Mauricio. Hay hasta una comisión rogatoria a Suiza... de la Juez del caso Zaplana...

– M. Casals: Joder.

– De la Joya: ...A una sociedad mía... ¿eh? Una sociedad que no ha hecho nunca jamás ningún movimiento en toda su vida.

– M. Casals: No jodas

– De la Joya: Vamos a ver... yo creo una compañía en el año 2012.

– M. Casals: Sí.

– De la Joya: Pero como he montado treint...muchísimas, esa sociedad no ha hecho jamás ni un solo movimiento de nada... nunca jamás, solo ha pagado los gastos de mantenimiento de la sociedad ¿vale?.

– M. Casals: Sí.

– De la Joya: pues una comisión rogatoria de una sociedad mía de Panamá que yo puedo tener todas las sociedades en Panamá que me salgan de los cojones... porgue yo no tengo que darle ni una puta explicación a la Agencia Tributaria española. Yo puedo tener, si quiero, 500 sociedades panameñas, gibraltareñas, de CuraÇao.... y del coño de su madre, ¿de acuerdo?.

– M.Casals: Si.





Extracto de la conversación entre Casals y De la Joya en la que este último habla de sus empresas.

De las sociedades que De la Joya tiene fuera ya han sido identificadas tres en tres sumarios diferentes: En el Caso Lezo, Lauryn Group con sede Panamá, como intermediaria del pago por OHL de supuestas comisiones a un tercero. En el caso Gurtel, Frankord Trade Inc con sede en Tórtola, desde la que transfiere 50.000 euros a Luis Bárcenas vía un intermediario y Serena Digital; y en la pieza separada PIT del caso Tandem, una filial de Serena Digital SL, Serena Middle East SL con sede en Dubai, a través de la que cobró más de un millón de euros de Ángel Pérez y Cia, la empresa de los hermanos Pérez Maura poniendo como concepto en la factura “Producción de vídeos corporativos”.

La unidad investigadora del caso Tamdem cita España como la residencia de hecho habitual de De la Joya, si bien aún no se aportan datos sobre los días que reside al año en España y en Suiza, una clave para valorar la veracidad de su coartada como "residente suizo".