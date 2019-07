De la Joya quería clonar con Manafort y Villarejo la operación del BPN con El Assir 

El 8, 9 y 10 de febrero de 2017 el comisario José Villarejo, su amigo Adrián de La Joya y el socio de éste, Alberto Pedraza; el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga Navarro; el abogado Enrique Maestre Cavanna del bufete de Joaquín Arespacochaga; el empresario de “tecnología de comunicaciones” Héctor Hoyos y el lobbysta puertorriqueño registrado en Washington, Manny Ortiz, se reúnen en Nueva York, para planear operaciones financieras, con el hombre que ocupaba las portadas mundiales, Paul Manafort, que cinco meses antes había dimitido como jefe de campaña de Donald Trump, debido al Rusiagate y a escasos 90 días de las elecciones.

En agosto de 2017, cinco meses después, Manafort fue detenido por el FBI por blanqueo y hoy cumple 7 años en una prisión federal. Pero De la Joya no piensa en el FBI cuando presenta a Manafort como la “mano derecha” de Donald Trump y un amigo al que le unen veinte años de correrías, "un vínculo de sangre", tal como se escucha en los audios que Público ofrece en exclusiva.

De la Joya: "Cuando asaltas un banco..."

Mientras planean nuevos proyectos, De la Joya rememora en continuo y eufórico la estafa en 2001, según la fiscalía lusa, de Biometrics ( De la Joya lo llama "asalto" ) al Grupo Sociedad Lusa de Negocios-Banco Portugués de Negocios (Grupo SLN-BPN), de la que presume que "se fueron con la pasta y de rositas". Y no le faltaba razón: a mediados de enero, unos días antes del re-encuentro neoyorquino, la fiscalía portuguesa se vio obligada al archivo de la famosa pieza Biometrics del Caso del Grupo SLN-BPN que investiga el agujero de 1800 millones que llevó en 2008 a la nacionalización del banco y que instruía desde 2009. En su escrito de archivo de la pieza, el Ministerio Público luso se ratificó en sus conclusiones y explicó que se debía a la dificultad para trazar el dinero desviado hasta su último beneficiario. Los principales imputados fueron José Oliveira e Costa, presidente del grupo y del banco, y Manuel Dias Loureiro que había entrado en el grupo a principios de 2001, como accionista y administrador.

Segun la fiscalía lusa y los informes finales de las dos comisiones de investigación parlamentarias habidas en 2008 y 2012, la pieza Biometrics investigaba el desvío de fondos del área bancaria del grupo SLN-BPN al cuñado de Adrián De La Joya, Abdul Rahman El Assir a través de dos compañías pasarelas puertorriqueñas : Nova Technology Corp y su matriz Biometrics Imagineering Inc. participada inicialmente por el puertorriqueño Hoyos (en mayoría), El Assir y Paul Manafort Según la declaración de Olivera e Costa en el parlamento portugués y la tesis de la fiscalía,se paga a El Assir a cambio de que éste no perjudique la venta de una participada por el grupo. Para no levantar sospechas se escenifica un proyecto de inversión para la fabricación y venta de máquinas biometricas de lectura digital de cheques. La fiscalía lusa constató que la novedosa máquina biométrica no era tal, cuando indagó sobre el cierre del negocio ocurrido apenas 4 meses después de la "inversión". El grupo SLN-BPN perdió 38 millones de euros, en lo que De la Joya define como "asalto" y asegura haber participado cuando comisiones y fiscalía solo nombran a Hoyos, Manafort y El Assir además de a ejecutivos del grupo,

De la Joya: Mira, cuando asaltas un banco, [inteligible]



Villarejo le interrumpe: cuando “asesoras en una fusión bancaria” has querido decir, digo (ríe) hay que corregir el lenguaje, en aras del futuro...



De la Joya: Eso fue un asalto, Pepe, perdóname.



Enrique Maestre: En toda regla.



Villarejo: Noo, lo que hiciste, no , lo que hiciste fue “asesorar en una transacción bancaria que luego tuvo unas connotaciones que no eran las esperadas”.



De la joya: Sí, les estafamos.



Villarejo: Jajaja “no eran las esperadas” jajaja...



E. Maestre: Nadie se esperaba que tu fueses a hacer una (ininteligible) porque eso no es lo que esperaban, creían en tu honorabilidad.



No cabe duda de que De la Joya habla de la operación de Biometrics de 2001 porque todos los detalles que cita coinciden salvo porque se sustituye por El Assir: las fechas, los protagonistas (Hoyos y Manafort y Dias Loureiro), el detalle de que solo el presidente (Olivera e Costa) fuera a prisión lo que efectivamente sucedió (provisional, pero largos meses), lo de la "caja de luces" en clara referencia al prototipo de la maquina así como lo de "irse de rositas", comentario triunfal que justamente pronuncia el 8 febrero 2017, tras el archivo de la pieza sucedido a mediados del mes de enero

De la Joya: Héctor [refiriéndose al empresario Héctor Hoyos], que vamos a ver, hace veintipico años la hicimos gorda pero no quiero hacerla otra vez...



E. Maestre: Salió bien.



De la Joya: Salió bien, no. Salió.



E. Maestre: Bueno, no le salió bien a uno.



De la Joya: Al presidente [del BPN, Olivera e Costa]. Pero [dirigiéndose a Villarejo] no digas nada de lo de Portugal, porque entonces saben [Hoyos y Manafort] -como les dijiste lo de Portugal- saben que te lo he contado.



Villarejo: Nooo.



De la Joya: No fastidies tío, no digas nada, yo te cuento los pecados, pero no me...



Villarejo: Hombre, yo solamente he dicho que viva Portugal.



De la Joya: Sí, claro, sí pero…



E. Maestre: ¡Qué casualidad!



De la Joya: Eso, qué casualidad, serás cabrón. [Villarejo ríe] No, pero no seas hijo puta; yo te lo cuento pero tú te lo callas, macho porque me hundes. Si se enteran de que te he contado el atraco, dicen “Adrián cabrón, cuentas nuestras mierdas”. Entonces,.. ese golpe funcionó. Al presidente del Banco [Olivera e Costa] le costó la cárcel. Nosotros nos fuimos de rositas todos.



Villarejo bromea: el enano se murió, el que había en la caja con las luces se murió.



De la Joya: El enano palmó.



Villarejo: el que enseñaron en el programa ese, que era una caja con luces jajaja [el prototipo la maquina biométrica de leer cheques].



De la Joya: El ministro se fue a tomar por culo.

E.Maestre: El ministro saltó en globo.



De la Joya: El ministro se fue a tomar por culo. Todo el mundo saltó y Hector , Juan y yo nos fuimos de rositas con la pasta, ya está, ahora no quiero…es que es una relación muy (ininteligible)…



Villarejo: Es que eso une mucho.



Enrique: Esos vínculos, eso une, son vínculos de sangre.



En su relato De la Joya, entre risas, da más detalles de lo que él mismo denomina "asalto" al BPN, describiendo entre risas como fue la presentación en Portugal de la supuesta máquina biométrica (la "caja de luces") con la que tratan de vestir la operación todos los implicados) .

– De la Joya:..dársela al hijo de (ininteligible) lo que pasa es que fuimos a hacer la demostración y que la máquina no funcionaba macho , joer allí en Cugat toda la noche arreglando la máquina con un destornillador (ininiteligible) y de allí a Portugal.



– Villarejo: y era cuestión de haber comprado pilas. Si es que muchas veces uno no quiere gastarse ni en pilas jejeje.



– E.Maestre: ¿Y el enano?



– De la Joya: esto no es el enano ¿eh tronco? esto es otro ¿tú me oíste no?.



– Villarejo: no, es que dijo “es que el otro también era bueno”, con dos cojones.



– E. Maestre: El sabía que no, coño, lo dijo porque ya es un tío honorable.



– De la Joya: porque le jode haber atracado conmigo.



– E.Maestre: porque lo sabes.



– Villarejo: porque eres un testigo incomodo.



– De la Joya: que el golpe lo dimos juntos.



– Villarejo: eres testigo negativo.



– De la Joya: yo estaba fuera con el coche con el motor en marcha buurm buurmm buurmm (Villarejo y maestre estallan en carcajadas). Anda que ni un taxi, allí estaba yo esperándole con un coche (ininteligible).



– Villarejo: eso se llama testigo negativo, para tu información y cuando hay un testigo negativo algunas veces los eliminan, a los testigos.



– De la Joya: Es más, al banco lo llevé yo, le presenté todo el (ininteligible) yo monté todo el golpe, en plan técnico.

"¿La armamos o no la armamos? y, ahora, la vamos a armar otra vez."

La operación portuguesa de 2001 es sacada a colación por De La Joya una y otra vez mientras planean otra muy similar: la de Hoyos Vsn Corp, uno de los tres negocios que planean para deslumbrar a “inversores” que obtendrían “miles de millones” de ganancias siendo los otros dos un "fondo chino” para comprar porcentajes accionariales en empresas de comunicaciones (“telcos”) con los que controlar sus consejos de administración y la compra de deuda de Ecuador, Guatemala y Puerto Rico por "fondos soberanos chinos o angoleños".

El proyecto de Hoyos VSN Corp se domicilia en Puerto Rico con filial en Singapore para, en teoría, fabricar y comercializar móviles antihackeo, integrando dos softwares biometricos -uno de Hoyos y otro bajo licencia Green Hills- con una empresa que van a comprar llamada "VSN", cuyas siglas coinciden con las de una distribuidora de móviles VSN MOBILE que, curiosamente los registros vinculan a Hoyos y Manafort. Dicen buscar 55 millones de dólares, en capital o préstamos convertibles, de los que 15 ó 20 tienen que entrar antes del 30 de marzo de 2017

Según se desprende de una conversación entre Adrian de la Joya y el Presidente de La Razón y alto ejecutivo de Atresmedia, Mauricio Casals pinchada por solicitud de Anticorrupción, la inversión en Hoyos Vsn Corp se concretó en la fecha deseada, los inversores, supuestamente en su propio nombre, fueron los hermanos Higini y Ramón Cierco y la cuantía se situó en los 14 millones por la que De La Joya devengó una comisión del 3%. Los Cierco, alias "Los Hermanos", fueron los dueños de la Banca Privada de Andorra hasta 2015, cuando es intervenida a raíz de las sospechas del tesoro americano (FINCEN) sobre supuestos servicios de blanqueo



​De La Joya: pero que tendrá que ver Villalonga... con los Cierco, que... escúchame., a los cuales no les conozco...

Casals: (risas)

De La Joya: eh? es que es muy fuerte... vamos a ver... al tal Higini... lo he visto una vez en toda mi vida... eh? en el hotel Villamagna que me lo presentaron, hola como estás, adiós... eh? al otro no lo he visto en toda mi vida al tal... Moncho bueno... no les conozco de nada, jamás he estado en Andorra. Vamos a ver... pero eso si... estos señores venden, compran una participación de la compañía aquella de Héctor de HVSN [siglas de Hoyos VSN Corp] . muy bien y la compran... v qué? Que ya te conté que se había hecho.

Casals: Que si, que si... y la compran

De La Joya: y por la ampliación de capital que le vino de puta madre a esa empresa... me pagaron 400.000 dólares

Casals: y ya está punto tú...

De La Joya: que es el 3% pero que hay malo ahí? pero qué tiene que ver Villarejo en esto? qué tiene que ver Villalonga en esto? pero que tiene que ver Villalonga en ir a vender no se que encriptado a China o a ... pero si es que es todo de locos...

Casals: si si

De La Joya: pero el que no me conozca se debe cree que soy el hampóm mas grande del Universo...

Las similitudes con la operación de Biometrics son tantas (sede Puerto Rico, "base tecnológica biométrica", Hoyos de promotor principal, presencia de Manafort y de De la Joya, cuñado de El Assir....) que cabe preguntarse si la inyección dineraria tenía, como en el caso de Biometrics y según la fiscalía portuguesa, un objetivo distinto que el de invertir en un proyecto biométrico solvente. Además, es De la Joya quien plantea la duda cuando, en presencia de Hoyos y Manafort, presentes en la operación portuguesa, vuelve a recordar a Biometrics y Manuel Dias Loureiro y remata: "¿la armamos o no la armamos? y, ahora, la vamos a volver a armar".



Hector: it’s all working.



Otro añade algo con relación a la palabra “portugueses”.



De la Joya: en Portugal la armamos.



Héctor: sí sí...



De la Joya: (ininteligible) el descojone cuando el tonto de Manuel Dias Loureiro , [en la transcripción del oficio policial pone Manuel Dias Mornillo] que le timamos, ¿la armamos o no la armamos? [se ríen todos] Y ahora la vamos a armar otra vez.



El bufete de Javier El Largo asesora a Días Loureiro

Manuel Días Loureiro imputado en la causa portuguesa y supuesto "timado" según De La Joya, era accionista de Erigo España Consulting and Investments SA una empresa española creada en abril de 2014 y extinguida en junio 2015 donde era secretario del consejo (“abogado corporativo”) Jose María Santo Tomas Colmenero socio de Javier Iglesias Redondo, alias “EL Largo” en el bufete Aleces.

Manuel Dias Loureiro es, además, suegro y socio de Alejo Morodo, investigado junto a su mujer Catarina Dias Loureiro, en el llamado "Caso Morodo" por supuesto desvió y blanqueo de fondos de la petrolera pública venezolana PDVSA. Otro investigado Juan Carlos Márquez, ha sido recientemente encontrado muerto por ahorcamiento. Al igual que Márquez, otros ex directivos de PDVSA están investigados por delitos conexos o similares en procedimientos en Estados Unidos, España y también de Andorra, donde según las investigaciones judiciales en curso la Banca Privada de Andorra de los Cierco era presuntamente utilizada para el lavado y ocultación del dinero desviado.

Por qué Puerto Rico y por qué Héctor Hoyos

Puerto Rico es un paraíso fiscal por lo que los trasvases dinerarios pueden hacerse a través de sus empresas con discreción y a coste fiscal cero. La presencia de Hector Hoyos como fundador es una solución ocurrente para dar apariencia de inversión a un trasvase de fondos porque, al ser puertorriqueño, se supera la prohibición de ejercer actividad económica real a las compañías abiertas por no residentes en paraísos fiscales conocidas como International Business Companies o IBC's. En Nueva York, el "equipo" tal y como ellos se definen, mencionan a las entidades Credit Suisse y UBS, reconocidas especialistas mundiales en la apertura y gestión de IBC's