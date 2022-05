Juan Carlos I concluye su visita a España con los únicos apoyos políticos de la derecha

PP y Vox no consideran que el rey emérito tenga que dar ningún tipo de explicación sobre sus actividades económicas. Las declaraciones del Gobierno y el PSOE sobre el viaje pasaron en pocos días de "no tener nada que comentar" y "respetar las decisiones de la Casa Real" a señalar que el ex monarca había perdido la oportunidad de pedir perdón.