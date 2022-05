Espadas se abre a un pacto con Moreno para dejar a Vox fuera del Gobierno

Juan Espadas ha ofrecido a Juanma Moreno un pacto para tejer un cordón demócratico contra la ultraderecha de Vox de cara a las elecciones andaluzas del 19 de junio. El secretario general del PSOE y candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha propuesto al actual presidente y candidato por el PP a ir juntos a una notaría y firmar para no pactar con la "ultraderecha" tras los comicios.

"Que venga conmigo el primer día de campaña electoral a la notaría que quiera, si quiere aquí en Málaga, la que tenga más próxima; y firmamos los dos que a la ultraderecha ni agua, y ya hemos cambiado el escenario político", ha sostenido.

Así, ha asegurado que Moreno "ni lo hace ni lo va a hacer porque no está dispuesto a renunciar", añadiendo que quien "va a parar a la ultraderecha" es el PSOE. En este punto, Juan Espadas ha asegurado que no va a apoyar a Moreno en la investidura "para que al día siguiente pacte con Vox un presupuesto; eso se ha acabado".

Espadas: "Moreno está engañando a la opinión pública porque está negociando con Vox en Madrid"

"Que no tenga cantos de sirena con que el PSOE será responsable cuando él no lo fue en diciembre de 2018 y cuando pienso que está engañando a la opinión pública porque está negociando con Vox en Madrid", ha sostenido en su intervención en el encuentro informativo Fórum Europa-Tribuna Andalucía, donde ha sido presentado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de Málaga, Javier González de Lara.

En este punto, ha indicado que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y coordinador de la campaña del PP-A para el 19J, Elías Bendodo, "ha desaparecido y nadie se ha preguntado ni cómo ni por qué: es el que negocia con Vox en Madrid los acuerdos y alianzas y la primera la tiene más que negociada si consigue los resultados --el 19 de junio--, que no los va a conseguir".

Moreno rechaza "coaliciones de líos"

Moreno insiste en que su objetivo es lograr una amplia mayoría que le permita gobernar en solitario

Mientras, Juanma Moreno ha insistido en que su objetivo es lograr una amplia mayoría que le permita gobernar en solitario y ha querido dejar claro su rechazo a "coaliciones de líos" que impidan la gobernabilidad en esta comunidad. Las últimas encuestas dan una amplía ventaja a Moreno pero no la suficiente para lograr la mayoría absoluta que le permitiera gobernar en solitario. Pese a que ahora reniega de Vox, hay que recordar que aceptó sus votos en la sesión de investidura que le alzaron como presidente en enero de 2019.

El socialista Juan Espadas también le ofreció un acuerdo para aprobar los Presupuestos de Andalucía para que no tuviera que depender de Vox y éste optó por rechazar dicho apoyo y terminó convocando las elecciones adelantadas.

Moreno ha intentado desmarcarse de Vox al apelar a los andaluces que están en el ámbito de la "serenidad, que son serenos, tolerantes, abiertos, plurales, diversos, la mayoría que no chilla y no es radical" y que cree que la gran vía y el gran espacio del centro es probablemente "el más productivo para todos".

Asimismo, ha querido dejar claro que para un presidente lo primero tiene que ser Andalucía, por encima de su partido. "El que quiera entrar en el Gobierno tiene que entender que el interés de Andalucía tiene que estar por encima del partido y el que no lo haga, no tiene cabida en el Gobierno andaluz", ha sentenciado. Incluso, ha mandado un recado a Santiago Abascal: "A mí nadie en Madrid me va a decir ni con quién pacto, nadie, ni con quién no pacto".

Ha reconocido que el "sueño" de contar con una mayoría absoluta "no es posible ni probable" y ha dicho que todo lo que sea acercarse a la cifra de 50 escaños y sumar más que todos los partidos de la izquierda le posibilitaría "gobernar en solitario". En cuanto a la posibilidad de que tuviera que contar con Vox para conformar Gobierno, el presidente se ha limitado a señalar que él entiende que ese partido esté en una posición de querer trasladar que va a ser "determinante" para la conformación del Ejecutivo. Vox ha dejado claro que va a hacer todo lo posible por entrar en el Gobierno andaluz y que venderá muy caro su apoyo a Moreno Bonilla.