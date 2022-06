Juan Espadas: "El PP no ha sido capaz ni de gestionar los fondos europeos"

Juan Espadas (Sevilla, 1966) afronta el reto de liderar la candidatura socialista para estas elecciones andaluzas como una misión histórica: es la primera vez que el PSOE ha de desterrar a la derecha de San Telmo. El partido se ha volcado con tal objetivo y, aún así, las encuestas no son halagüeñas. Pedro Sánchez también ha asumido como propio el reto y acompaña a su cabeza de lista en diferentes provincias durante esta calurosa campaña. Espadas tiene un punto fuerte, una capacidad de gestión demostrada durante sus años al frente de la Alcaldía de Sevilla; y un punto débil, no es muy conocido por la ciudadanía más allá de la capital. El principal objetivo de su equipo es aumentar su popularidad y, para ello, aseguran que han ido algo justos de tiempo. No hace ni un año desde que sustituyera al frente del partido a Susana Díaz.

¿Qué resultado daría por bueno en estas elecciones?

El resultado que nos permita ganar y gobernar, lo que necesita Andalucía es un nuevo Gobierno. Primero tenemos que ganar, para ello tenemos nosotros que sacar un resultado bueno, pero sobre todo que también a mi izquierda saquen un resultado bueno. Ya no estamos solos.

¿Está preocupado por el resultado que puedan sacar las otras formaciones de izquierdas?

No, yo no me preocupo por eso, me preocupo por ganar, que gane el PSOE, sacar un diputado más que el PP. A partir de ahí, sé que si saco uno más, dependeré de lo que saque Vox y de lo que saquen a mi izquierda. Esos son los contrapesos. Por lo tanto, hay que sacar lo máximo.

¿Se cree las encuestas?

"Nunca he visto mejor la calle y a la gente"

Nada, en absoluto. Nunca he visto mejor la calle y a la gente, y nunca he visto tal divorcio entre lo que nos quieren decir las encuestas y lo que dice la gente en la calle. Y yo ya he hecho varias campañas, no solo las tres municipales, también autonómicas, aunque no me presentara como candidato, y no sentía que la gente estaba tan motivada para votar.

Lo que he visto en la calle y, sobre todo, en la gente de las izquierdas, en el electorado progresista, es una gran movilización, que era el objetivo principal de la campaña. El objetivo está muy claro, conseguir que todo voto progresista acabe dentro de la urna.

¿Si el resultado no fuera bueno, se plantea abandonar?

"No contemplo abandonar"

En absoluto. Lo descarto. Esto es un proyecto que resulta de unas primarias, no me han elegido a dedo. Por lo tanto, es un proyecto colectivo, de la mayoría de la organización. Además, después de esto, hemos llevado a cabo ocho congresos provinciales y uno regional. No solo es que me han elegido, es que hay ocho secretarios y secretarias generales con sus equipos que somos una piña en este momento.

Nuestro primer objetivo, ganar las elecciones autonómicas. Segundo, las municipales, que vamos a empezar a prepararlas al día siguiente de las autonómicas. Después, las generales. Estamos en una etapa del PSOE con un proyecto que tiene un recorrido, por supuesto será objeto de refrendo o no por la militancia. Pero no contemplo abandonar y, además, lo que contemplo es lo que me dice la gente, que vamos a darle la vuelta a las encuestas y que, probablemente, la derecha no sepa dónde meterse el 19 de junio.

¿Mucha responsabilidad?

"Este será, desde luego, un momento que se recordará en la historia del PSOE"

Grande, a los pocos meses de llegar al frente del partido, afrontar unas elecciones por primera vez desde la oposición. Y hacerlo, además, después de un proceso orgánico de renovación muy amplio. Es una gran responsabilidad, seguramente de las mayores que ha tenido que afrontar este partido. No creo que la mayor, la mayor seguramente fue la de toda esa generación que lideró el momento posterior del 28 de febrero de 1980 y las primeras elecciones autonómicas. También fue un momento muy delicado, allá por el año 1994 y 1996, con la legislatura de la pinza, y después el partido remontó y aguantó muchas legislaturas. Ha habido momentos muy importantes, pero este será, desde luego, un momento que se recordará en la historia del PSOE.

Pedro Sánchez, durante esta campaña, ha puesto en valor su admiración por el PSOE de Andalucía. ¿Ha hablado de esto usted con él?

"Todo lo que se ha hecho en Andalucía, lo ha hecho el PSOE"

Hemos hablado de muchas cosas, pero coincidimos ambos en lo que hemos puesto en valor en los mítines: tenemos que quitarnos esa especie de capucha en la que nos había metido la derecha, haciendo equivalente 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía con nada. Y no es así, la cuestión es fácil: todo lo que se ha hecho en Andalucía lo ha hecho el PSOE. ¿Quedan asignaturas pendientes? Claro que sí ¿Se pudieron cometer errores? Pues sí. Pero todo lo que se ha avanzado en Andalucía en salud, educación, dependencia, derechos, legislación, gestión… Es todo socialista.

Por no hacer, el PP no ha sido capaz ni de gestionar los fondos europeos de este tramo. Estamos al 40% y no va a ser capaz de ejecutarlos, este es el ritmo que tenemos. Si consigo ser presidente, a ver cómo hago para recuperar el tiempo perdido de este buen hombre. Lo que sí es verdad es que este ha sido, a mi juicio, el peor Gobierno que ha tenido la Junta de Andalucía.

Juan Espadas, tras responder las preguntas de 'Público'.

Usted ha sido defensor de los acuerdos transversales.

Pero sobre un proyecto. Mi experiencia en el Ayuntamiento de Sevilla fue clara, gobierna el proyecto que ha ganado las elecciones. Yo no incorporé a mi Gobierno a otras fuerzas políticas de izquierdas, yo decidí que los ciudadanos tienen que visualizar un gobierno con un programa y, luego, ese gobierno en minoría tiene que tener capacidad para llegar a acuerdos programáticos con otras fuerzas políticas.

Preferentemente, lo hice con las fuerzas de izquierdas pero, en algún caso, con Ciudadanos cuando las cuestiones que estaban en el programa socialista tenían alguna reserva por parte de la izquierda y eran mejor vistas por el centro. Eso es una cosa y otra lo que ahora quieren vender como que yo podría alcanzar acuerdos con el PP.

Usted quiso pactar los presupuestos con Moreno, la Ley del Suelo…

"Mano tendida en las cosas importantes para los andaluces"

Yo inicié la labor de oposición con un cambio de registro, porque sabía que íbamos a elecciones en pocos meses y porque quería demostrar dos cosas: intentar hacer una oposición útil y, luego, si hay un elemento que plantea el Gobierno con el que estás de acuerdo, apoyarlo con normalidad. Es justo lo contrario de lo que hace Feijóo y lo que hace el PP. Digo yo que estarán de acuerdo con los 20 céntimos, con rebajar la luz, con los mil euros de los transportistas... Sin embargo, la estrategia de la derecha es de confrontación y de decir a todo que no.

¿Qué ha hecho el PSOE? Mano tendida en las cosas importantes para los andaluces. Una, el presupuesto. Dos, los fondos europeos. Para los fondos no me llamaron. Para el presupuesto, lo hicieron solo una vez. Y ya cuando se sentaron, fue lo que dijo Marín. ¿Cómo vamos a darle la posibilidad de llegar a algún acuerdo, aunque fuera abstención?

¿Descarta una abstención del PSOE para el PP de Moreno Bonilla?

"Para parar a la extrema derecha la única opción segura es votar a la izquierda"

No me fío del señor Moreno. Le he dado dos oportunidades a Moreno, a ver si aclaraba en el asunto básico: hay que parar a la extrema derecha. Le he preguntado a Moreno si estaba dispuesto a hacerlo como hace la derecha europea y él no contesta. Es decir, que si lo necesita, pactará. Por tanto, ¿qué debe saber el electorado? Que para parar a la extrema derecha la única opción segura es votar a la izquierda. Y, dentro de la izquierda, al más fuerte para poder concentrar un voto útil. Como Moreno no ha querido parar a la extrema derecha, no pactaré con él, no me puedo fiar de él.

No me puede pedir una abstención en el caso de que fuera él la fuerza más votada. Primero, porque a nosotros no nos la dio en diciembre de 2018. Y en segundo lugar, es que si nos la pide, al día siguiente pactará los presupuestos con Vox. Va a hacer política con la ultraderecha. La única variable es que el PP haga lo que tenía que haber hecho el señor Feijóo desde que llegó: decir alto y claro que rompe el Gobierno de Castilla y León y firmar un documento que diga que no pactará con la ultraderecha en ningún caso.

¿No está a favor de gobernar conjuntamente con las otras izquierdas?

El planteamiento para los ciudadanos tiene que ser nítido. Los partidos nos presentamos con nuestro programa. Si nos quisiéramos presentar en coalición, haríamos un programa común. Esto ya lo he testado en el Ayuntamiento de Sevilla. Esto es más nítido, es más claro. La gente sabe qué es lo que pedir y exigir. A partir de aquí, si no tienes respaldo, llegar a un acuerdo programático. ¿Por qué? Igual otras fuerzas de izquierdas no se siente cómodas cogobernando con el PSOE. Por tanto, ¿por qué tengo que presumir que harían un Gobierno de coalición con el PSOE? Cuidado. Si el número de puntos en común de ese acuerdo programático te lleva al Gobierno, pues estamos en ese escenario. Es decir, esto va por pasos.

A unos días de las elecciones, no le puedo decir a los andaluces que voy a hacer un Gobierno de coalición. No es así. Lo mismo hay asuntos que se plantean que no estoy dispuesto a aceptar para ser el presidente. El 19J se vota una cosa, no dos. Si votas al PP, se irán a pactar con Vox. Y si votas al PSOE, buscaremos una mayoría de Gobierno.

¿Y qué valoración hace del Gobierno del Estado, que es una coalición?

"El departamento de Yolanda Díaz ha tenido iniciativas muy potentes"

Hago una valoración positiva. Además de gestionar la pandemia, han hecho reformas impensables, tienen una agenda ambiciosa para ampliar derechos, como un sistema de protección de trabajadores, trabajadoras, autónomos, un plan contra la pobreza infantil, y el Ingreso Mínimo Vital con un planteamiento revolucionario y con un coste muy elevado en términos económicos... Y ha sido coherente con su programa. Se ha cargado la reforma laboral hasta donde se ha podido, pero está funcionando. Y está haciendo un papel espectacular en Europa, que le lleva a tener liderazgo y pactar cosas como lo de la excepción ibérica.

El presidente es un político que conoce bien las principales transformaciones que tiene que acometer Europa y ha hecho suyo ese discurso. La oportunidad es única y ha decidido para los fondos europeos un modelo de cogobernanza y ha dicho, como dice el Título VIII de la Constitución, que estamos en un Estado casi federal. Es una agenda ambiciosa y reformista. A mí lo que me sirve como contrapunto, enseñar las políticas del Gobierno. También reconozco la labor de la parte no socialista. El departamento de Yolanda Díaz ha tenido iniciativas muy potentes, que son del presidente también, pero salen de esa parte del Gobierno.

¿Le preocupa que en Andalucía no se comprendan bien algunos pactos del PSOE como con Bildu o ERC?

"Perjudica que vaya el señor Moreno Bonilla a quejarse de los fondos europeos a Bruselas"

Me lo preguntan mucho. Primero, vamos a hablar de Andalucía y de los efectos positivos de las decisiones del Gobierno en Andalucía. A los andaluces a los que se le sube el SMI, ¿cree que le puede más saber con quién se han podido sacar adelante esas medias que el beneficio que le genera? Yo creo que lo segundo. El ciudadano le grabará si somos capaces de explicar bien que el PSOE ha tenido que buscar apoyos en fuerzas políticas con las que comparte muy poco porque el PP se ha tirado al monte, no apoya ni lo que beneficia a los ciudadanos.

Lo que quieren es volar por lo aires la legislatura y que haya elecciones. Un Gobierno busca apoyos para sacar adelante las medidas, no para hacer concesiones. ¿Qué concesiones se han hecho? Si Andalucía es la comunidad autónoma que más fondos recibe. Lo que perjudica es que vaya el señor Moreno Bonilla a quejarse de los fondos europeos y a decir barbaridades a Bruselas.

Juan Espadas. — Bea Vaz

Echando la vista atrás, ¿fue un error político la abstención del PSOE en la ley de regadíos en Doñana?

"Lo que quisimos fue desvelar el fraude a los agricultores"

No. Lo hemos explicado perfectamente y el que quiera meterme en el saco de compartir lo que quería hacer Moreno Bonilla se equivoca y no tiene fundamento para hacerlo. Discrepamos radicalmente del planteamiento engañoso y muy grave de Moreno Bonilla, que ha generado un conflicto con la UE. Lo que quisimos fue desvelar el fraude a los agricultores. Hay agricultores, ya lo ha reconocido el propio ministerio, que tienen situaciones que hay que sentarse a ver cómo se pueden resolver, sabiendo claramente que no pasan por la sobreexplotación del acuífero, pasan por compensar con tierras en otras zonas.

En la enmienda que presentamos, dejamos claro el camino para buscar soluciones concretas. Esa enmienda la cerré en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente. Lo que quería el Gobierno era decir que, como esto es una barbaridad, lo rechazamos. Y no digo que no fuera una opción, pero nosotros buscamos una que es más compleja de explicar, pero que nos permite tener credibilidad en el territorio y seguir buscando una solución. Si no, la derecha se iba a salir con la suya. Iban a engañar a la gente y decir que eran los salvapatrias para luego hacer lo que han hecho: adelantar las elecciones y dejar a la gente con un palmo de narices. Moreno no va a poder llevar esto de nuevo, pero, si volviera al Parlamento, ya le digo cuál es la posición del PSOE: frontal.



¿Hay una responsabilidad del PSOE en la imagen de moderación que tiene Moreno Bonilla? ¿Se ha hecho buena oposición en estos años?

"No hay milagro económico en Andalucía, hay propaganda y uso abusivo de herramientas públicas"

Quizá le hemos dado demasiado tiempo para construir el relato, ese relato falso, ese cuento auspiciado por una campaña diaria de imagen personal que le hace Canal Sur. Hay dos cuestiones que los andaluces deben tener en cuenta a la hora de ir a votar. Uno, el Centro de Estudios Andaluces [Centra] que algunos medios llaman el CIS andaluz, algo que es falso a ocho columnas, lo dirige el señor Bendodo personalmente. Esto es un departamento de la Consejería de Presidencia de Bendodo. Y cada trimestre orienta la opinión pública en la dirección que le interesa a Moreno.

Segundo, Canal Sur, es una vergüenza para los profesionales del medio, que reciben instrucciones claras sobre a quién hay que sacar y cuánto tiempo salen. Es impresentable. Y no es solo en campaña, cuando ya han vulnerado varias veces la ley electoral. No hay ningún pudor en esto. Se ha construido un relato.

Quizás nosotros deberíamos haber buscado espacios que veíamos que otras fuerzas políticas ocupaban, como Vox y la caza. Hemos estado ocupados en la gestión de la pandemia, hemos pecado de lealtad, nos hemos dedicado a lo importante y cuando a la vuelta de verano la pandemia estaba bajo control, resulta que esta gente se había construido un arquetipo maravilloso y vendían un milagro económico, lo cual es para echarse a reír, o a llorar de risa. ¿Qué indicador resiste el relato del milagro? No hay milagro, hay propaganda y uso abusivo de herramientas públicas que pagamos todos los andaluces, como el Centra y Canal Sur.

¿Le viene bien la presencia en campaña de ministros y ministras del Gobierno?

Las elecciones andaluzas son elecciones muy importantes a nivel nacional. Aquí la cuestión o la maldad está en decir si nos beneficia o nos perjudica. Yo sí tengo claro que quería un debate andaluz sobre los problema de los andaluces. Pero, cuando te pones a analizar quién ha estado resolviendo problemas estos tres años, ha estado infinitamente más el Gobierno de Pedro Sánchez que el Gobierno de Moreno Bonilla. Lo del otro día de la vaca ofende la inteligencia. Ha ido por segunda vez allí después de que en tres años y medio no ha dado ninguna ayuda a los ganaderos.

¿No se va a buscar usted ninguna vaca?

Obviamente no. Ya ha acabado él con el cuadro con este tema. Lo que tiene que explicar a los ganaderos es por qué no ha dado ninguna ayuda. Como mínimo, que reconozca que las ayudas que están recibiendo son las que ha dado Luis Planas como ministro de Agricultura.

¿Cuál es el principal problema de Andalucía y cuál sería la primera medida que tomaría si llegara a gobernar?

Siempre es el empleo, pero ahora hay que añadir la situación de la sanidad pública, que es muy grave. Estamos hablando de las cosas del comer. Sin duda, la primera medida, la sanidad. El empleo requiere una estrategia, acometer los problemas de la juventud y hacer un diseño específico. Pero para medidas de choque específico, la atención primaria.

El dato que da Moreno Bonilla de 30.000 sanitarios más es falso. Lo he analizado. Estos son los números: el SAS tiene 98.000 empleados. El señor Moreno Bonilla coge a las agencias que están fuera del SAS y dice que hay 30.000 más, cuando eso no son 30.000 más, cuando son 18.000 que pasan al paraguas del SAS. Y los otros 12.000 son los del fondo covid, los que les termina el contrato. Por tanto, engaño absoluto de nuevo. Pero, por otro lado, es evidente. Si hubiera 30.000 más, ¿cree que darían citas a 12 días en los centros de salud?

La última cita médica que pidió usted, ¿cuándo se la dieron?

Yo no, porque no he tenido que ir. No me he puesto malo, pero Ángeles Férriz el otro día la pidió en directo y se la dieron para unos cuantos días. A mí me lo enseña la gente, y las hay de más de quince días en algunos lugares de Granada.

Las encuestas revelan que hay un porcentaje de votantes del PSOE que se plantean votar al PP de Moreno, ¿qué les diría?

"Si lo que se busca es parar a Vox, hay que votar PSOE"

Que lo deseche. Sería el voto más inútil. Si lo que se busca es parar a Vox, hay que votar PSOE. Es el único partido que garantiza que Vox no entrará en el Gobierno. Votar Moreno Bonilla, sin que él haya asumido por escrito que no pactará con Vox, ¿a dónde te lleva? ¿A cebar con unos votos más a Moreno Bonilla para que al final te falte al respeto y gobierne con Vox? No es creíble, ya lo ha hecho, ya ha pactado. Los votos progresistas tienen que ir a las fuerzas de izquierdas. Si alguien de izquierda en algún momento pensó en votar a Moreno Bonilla como consecuencia de que no veía posibilidades de que el PSOE no pudiera ganar, pues la movilización del voto progresista debe llevarle a sumarse a la marea, no ponerse a cebar al que pacta con Vox.

¿Qué ha pasado con María Salmerón? ¿Ha fallado el sistema?

He estado muy pendiente de este tema y he preguntado. Me insisten en el Ministerio de Justicia que jurídicamente es imposible concederle el indulto. Sería una prevaricación clara. La tesitura es clara, no le puedes pedir a una ministra que cometa un delito.

Atenta contra el sentido común.

Sí. Es un contrasentido. No tengo ninguna duda de que se han explorado todas las opciones posibles para arreglar esta situación, que es dolorosísima, para resolverlo con un nuevo indulto. Cuando un Gobierno progresista muy implicado en la lucha de las mujeres, contra la violencia de género, no lo puede resolver… Están viendo a ver qué opciones hay, pero no pasan por el indulto.