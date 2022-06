Juan Marín: "En Andalucía no hay pin parental porque a mí no me ha dado la gana"

Juan Marín afronta sus elecciones más difíciles. Después de tres años y medio en el Gobierno de Andalucía, acude a las urnas por tercera vez al frente de Ciudadanos, un partido que se ha desmoronado como un castillo de naipes.

Si en 2015 sacó nueve diputados y con ellos pactó tres presupuestos con el PSOE de Susana Díaz a cambio fundamentalmente de rebajas fiscales y en 2018 obtuvo 21, con los que pactó un Gobierno con el PP –que solo se pudo hacer con los apoyos externos de Vox–, ahora los sondeos reducen a Ciudadanos a la irrelevancia política en Andalucía.

Marín tiene alma de deportista, de competidor –entrena un equipo de vóleibol– y se resiste a entregar la cuchara. Hasta el último minuto, afirma, se puede meter una canasta.

En esta entrevista con Público, que se celebró en unos sillones del hotel Alfonso XIII, asume que parte de la imagen de presidente moderado que tiene Juanma Moreno se la debe al impulso político de Ciudadanos, que, cuando ha tocado rechazar medidas como la de la censura parental en la escuela que promovía Vox, se opuso.

¿Qué resultado daría por bueno el 19J?

El único sería seguir en el Gobierno.

Eso está complicado.

Nadie dijo que esto era fácil y menos siendo de Ciudadanos. Hay otras fuerzas políticas que tienen un suelo y un techo muy claro. Pero nosotros, según donde nos presentamos, hay unos picos de sierra que pueden cambiar de la noche a la mañana y en Andalucía el comportamiento electoral no tiene nada que ver con el resto de España.

¿La única posibilidad de Gobierno que contempla es repetir con el presidente Moreno, con el PP?



Sí.

Pero está Vox ¿Aceptaría un Gobierno con Vox?

No. Una cosa son acuerdos presupuestarios, donde hablamos de fiscalidad, de inversiones, de determinadas cosas, y otra es tragar con ruedas de molino. Eso que lo haga Mañueco en Castilla y León. Mañueco ha tragado con lo que le han puesto por delante. Y eso es lo que yo no quiero que pase, hemos tenido un cortijo del PSOE mucho tiempo para que ahora tengamos un cortijo de la derecha ¿Quién lo puede evitar? Ciudadanos. Espadas no suma.

¿Lo que han hecho aquí con Vox, los pactos presupuestarios, ha contribuido a normalizar, a homologarlos?

No. Los andaluces no quieren un Gobierno con Vox. No se ha normalizado. Aquí la gente no quiere a Vox en el Gobierno. La gente quiere que este Gobierno continúe. ¿Cómo? Da igual, pero que continúe. Eso lo dice la mayoría de andaluces y los estudios sociológicos. ¿Se va a producir? Depende de cómo se levanten los andaluces, si van a votar, si no. El único gobierno que yo veo razonable es este, el que tenemos, el que puede poner unos presupuestos en marcha, que es para lo que Moreno convocó las elecciones.

¿Estaría dispuesto si Ciudadanos no suma a quedarse cuatro años en la oposición o se iría?

Depende del resultado, si tenemos grupo parlamentario, me tendré que quedar. Y si no, hay mucha vida fuera de la política. Para mí, Albert [Rivera] fue un ejemplo. Hay que saber entrar y saber salir. Hay que tener dignidad. Si no la tienes, ¿qué haces aquí? A mí no me van a comprar por un puesto de trabajo.

El presidente Moreno ha contado que le hubiera gustado contar con miembros de Ciudadanos en sus listas.

Es listo. Quiere a los mejores. Los mejores están en Ciudadanos. Si no, no lo habría dicho. Si tienes a gente suficiente en tu partido, no dices eso.

¿Por qué lo rechazaron ustedes?

Nunca estuvo en la agenda. Nunca hablamos de eso. Se habló de poner en marcha una especie de plebiscito, una candidatura del Gobierno.

¿Del Gobierno?

Claro, del Gobierno que ha funcionado. Tengo que recordar que son 26 y 21 escaños. No son 50 y 5. Son ahora mismo 26 y 21. Hasta que los andaluces no decidan el 19J el resultado, ésa es la proporción. Entonces, mire, si los andaluces quieren este Gobierno, si eso dicen los estudios sociológicos, pues vamos. Se plantea esa posibilidad. Pero ya está. Lo demás nunca ha estado en ninguna conversación.

Si a Vox y PP les faltara un escaño.

Pues que lo busquen en otro lado, el mío que no cuenten con él.

¿Le daría a Espadas un Gobierno con la izquierda?

Se lo darían los andaluces. Pero Juan y yo no tenemos nada que hacer juntos, porque él está defendiendo las políticas de Sánchez en Andalucía. Y yo no quiero a Sánchez de presidente del Gobierno de España ni de presidente de la Junta, porque aquí Juan no manda nada, menos que yo en mi casa. Lo estamos viendo. No es capaz de reclamar nada para esta tierra. Y encima nos quiere volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones, pero ¿de qué va? Si ha costado 40 años quitarlos de en medio. ¿Va a estar Juan Espadas de acuerdo en acabar con el impuesto del Patrimonio? ¿Va a estar de acuerdo con todas las políticas fiscales que hemos pesto en marcha? No. Lo ha dicho él.

Si uno mira los sondeos, su valoración no es mala. Según el CIS, es el segundo mejor valorado después de Moreno.

Apruebo. He aprobado.

¿Eso le deja una sensación de oportunidad perdida? Entra a manejar el mayor presupuesto autonómico del país como vicepresidente y ve cómo su partido se derrumba, se desintegra.

Todavía no. Eso quisieran muchos, pero tenemos 400 concejales, 19 ayuntamientos en Andalucía, decidimos muchas corporaciones municipales y diputados provinciales. Por ejemplo en Málaga. Lo tengo muy claro.

¿Ciudadanos ha cumplido ya su papel histórico?

Eso es hablar desde la ignorancia política. ¿Los liberales en Alemania se disolvieron? Hoy están gobernando. Para formar Gobierno en Alemania, han tenido que entrar los liberales.

¿Tiene la sensación de que Moreno le ha robado ese espacio liberal en Andalucía?

Muy claro lo voy a decir. A mí nadie me ha robado nada. Si lo he perdido, lo he perdido yo. Por hacer las cosas mejor o peor. No le voy a echar las culpas de lo que me pase a mí o a mi proyecto político a nadie. Eso lo dejo para otros. La culpa es de la derecha o de la izquierda. No. Yo he hecho mi trabajo. Y ha sido un trabajo extraordinario. Nuestras consejerías, todas, han hecho un trabajo brutal. Que me desmientan lo que ha hecho Rocío Blanco en Empleo, que la tasa de paro ha pasado del 36 a un 19,4%. La Comunidad que más empleo crea. ¿Hablamos de Economía? Rogelio Velasco. Hemos crecido, nuestro PIB ha crecido ?¿Hablamos de Educación, de turismo, de regeneración? ¿Hablamos de políticas sociales, de dependencia? Que alguien me rebata que no hemos un trabajo extraordinario. A lo mejor no lo sabemos vender y otros son más comerciales.

El papel de Ciudadanos en el Gobierno andaluz. Por ejemplo, la censura parental en la escuela, que no existe en Andalucía. ¿Cree que algunas de sus decisiones contribuyen o han contribuido a esa imagen de moderación de Moreno?

En Andalucía no hay pin parental porque a mí no me ha dado la gana, porque me comprometí con los andaluces que no lo iba a haber. Sucesiones y donaciones. El PP votó en contra en 2017 cuando yo lo llevé al Parlamento. Elevé el mínimo exento al millón de euros. Eso está en la hemeroteca, que no me lo estoy inventando. Luego, llegamos a un acuerdo. ¿Por qué no hay tarifa plana para autónomos en otras CCAA del PP? Podríamos seguir. Eso pasa porque no está Ciudadanos. Que ellos han rentabilizado. Lo compro. Tendría que haberlo hecho mejor en comunicación o gastar más en marketing, en publicidad, en demagogia, en vez de en trabajar. Y yo me he dedicado a trabajar por los andaluces y ahí está el resultado. Reto a cualquiera a que me diga qué hemos hecho que no dijimos. Nadie me puede mirar a la cara y decirme esto dijiste que lo iba a hacer, pero no lo hicimos.

El tema de los aforamientos no se ha hecho.

No quieren. Ni el PSOE ni el PP. Se necesita una mayoría cualificada.

Tampoco lo han movido mucho esto.

Lo hemos llevado a Regeneración. Nos dicen, no, no, no va a haber consenso. Se trata de que haya 68 escaños. ¿Por qué no quieren eliminarlos? Porque hay muchos que se van a sentar en el banquillo. De los dos.

¿Qué le diría a alguien que esté dudando si votar a Ciudadanos?

Hay muchas. Cuando las cosas funcionan, ¿Por qué cambiarlas? ¿Quieres que sigan funcionando? Vota lo mismo que votaste en el 2018.

¿Se le ha quedado algún proyecto importante en el tintero?

La Ley de Economía Circular, por ejemplo. Por un día no se ha podido aprobar. ¿No se podía haber atrasado la campaña un día?, por ejemplo. Ese es uno de los muchos que podíamos haber puesto en marcha; la racionalización del sector público que está pendiente para hacer una administración más rápida y eficaz, otro. El reglamento de la Ley del Suelo está pendiente también.

De lo que ha hecho estos ocho años en el Parlamento y en el Gobierno ¿Qué obra reivindica?

Son muchas. Desde que yo llegué a la vida política ya no ha habido más corruptos en el Parlamento andaluz. ¿Eso le parece poco? Hoy Andalucía lidera la creación de empleo y hemos vuelto a dar formación, parada durante años por la corrupción del PSOE. ¿Hay algún titular ahora que hable de corruptos? Que hayamos sido capaces de hacer la cuadratura del círculo: hemos bajado impuestos, hemos recaudado más y tenemos más dinero para sanidad, educación y políticas sociales, algo que decía la izquierda que no íbamos a conseguir, que le bajábamos los impuestos a los ricos ¿Qué entiende por ricos? ¿Un tío que tiene un taller que vale 150.000 euros y que si se lo quiere dejar a sus hijos no puede porque tiene que venderlo?

Bueno, en esta legislatura se ha eliminado el impuesto de Sucesiones por encima del millón, que era donde el PSOE y Ciudadanos lo habían dejado la legislatura anterior. Le han bajado a los millonarios.

Gracias por reconocer lo de Ciudadanos. Pero es que lo hemos eliminado el impuesto, es que es injusto. Te llevas toda la vida trabajando y montas un hotel y vale un millón de euros y ahora tienes que venderlo porque tus hijos no pueden generar para pagar el impuesto. ¿Eso está bien? Está mal. No es justo. Estás pagando durante toda la vida impuestos. El impuesto de Sucesiones y Donaciones no debería de existir.

Y por la vertiente de la igualdad, ¿No sirve este impuesto para igualar?

Para igualar está la renta. Cuanto más ganas, más pagas. ¿Por qué en Andalucía tenía que haber diferentes tramos que en el resto de España?

¿Cree que es posible competir en fiscalidad con Madrid, sin tener el efecto sede?

Es más necesario aquí que en Madrid. El dinero donde está bien es en el bolsillo de la gente. La gente se lo gasta. Y las administraciones lo han usado durante demasiado tiempo para pagarse fiestorros. Aquí ha habido mucha gente viviendo de los andaluces y hasta gastos en puticlubs. Los andaluces no se pueden permitir eso. Hay muchos que no llegan a fin de mes y el dinero tiene que estar en su bolsillo. Escuchas hablar a los progres, es que hay que bajar… ¿Por qué no bajamos el IVA de los alimentos básicos, de los carburantes, de la luz? ¿Dónde está la progresividad? Es falso. Necesitamos generar los impuestos suficientes para garantizar el Estado del Bienestar, no para garantizar las estructuras de los partidos y los enchufados de los partidos y suéldalos como el del vicepresidente de Castilla y León. Eso es lo que yo creo. Y lo he demostrado. Ahí está la cuenta de resultados de Andalucía, bajando la fiscalidad. Más creación de empleo, equilibrio presupuestario y hemos empezado a reducir la deuda. Si sacáramos ahora deuda, tendríamos una cola de entidades financieras porque hay confianza en esta tierra.