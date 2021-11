Juanma Moreno, decidido a aguantar para agotar la legislatura pese al "boicot permanente" de Vox y el PSOE

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha declarado que está intentando "aguantar los cuatro años" de su legislatura "pero hay dos formaciones que no quieren", en referencia a Vox y el PSOE, según la información recogida por Europa Press. El PP andaluz se enfrenta a la polémica grabación filtrada que ha trascendido esta semana, en la que el vicepresidente Juan Marín sostenía en una reunión interna del grupo de Cs que era "estúpido" aprobar un presupuesto con recortes en año electoral. La filtración, sumada a la más que posible no aprobación de los presupuestos, ha abierto la posibilidad de un adelanto electoral que Moreno no vería con buenos ojos.

El presidente de la Junta se ha referido al audio previo al congreso regional de Granada y ha remarcado que "no tiene nada que ver con el Gobierno andaluz" y que desvincula de una estrategia de Génova: "Me parece absurdo", según recoge EFE. Moreno, que será reelegido este fin de semana presidente del PP-A, ha declarado que ha hecho "todo lo humanamente posible para sacar los presupuestos y el PSOE se ha encontrado con un regalo inesperado" en lo que considera la excusa que necesitaban los socialistas para no aprobarlos.

"Lo que sí puede motivar un adelanto electoral es el cierre de una mayoría parlamentaria que impida seguir gestionando"

En el caso de no tener presupuestos, Moreno cree que "no motiva un adelanto electoral" aunque afirma que "lo que sí puede motivar un adelanto electoral es el cierre de una mayoría parlamentaria que impida seguir gestionando". La posibilidad de que eso ocurra en febrero le parece "una eternidad" y, aunque el Parlamento le paralice, no va a convocar elecciones "inmediatamente".

El cónclave del PP-A en Granada pretendía ser una reunión para afianzar al partido y cerrar filas, pero el clima de tensión sobrevuela el ambiente con la presencia de Juan Marín como invitado por Moreno al tratarse de un socio del Gobierno. La problemática con la presencia del vicepresidente es el rumor considerado por Moreno como "absurdo" de que la filtración de su audio podría provenir de Génova. El presidente considera la filtración un acto "violento y fuera de toda moral" pero considera que es un hecho que "se ha vivido en el seno de Ciudadanos, que compete a Ciudadanos y no tiene nada que ver en el Gobierno andaluz".