El juez "futbolero" que debe dictar sentencia sobre Neymar adula a Florentino Pérez y favorece al jugador

"Soy futbolero", confesaba el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, José Manuel del Amo, cuando permitió al futbolista Neymar Jr y su familia que abandonasen la sala de vistas en la primera jornada del juicio y acudiese directamente el pasado martes a declarar. Según avanza el juicio, el magistrado ha ganado protagonismo por favorecer al futbolista y al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Neymar es, de entre los acusados, el que tiene mayores compromisos, y no quiero perjudicarle, aunque sea jugador del PSG", justificaba del Amo para que el futbolista pudiese abandonar la sesión. "Sé que estamos en plena Ligue 1 y en plena Champions, me he mirado el calendario de las ligas y sé cuándo hay partidos, trataremos de buscar la mejor solución y la más factible", ha detallado Del Amo, que no ha dudado en bromear usando sus conocimientos sobre la actualidad del deporte rey: "Yo ya estaba en la cama cuando Neymar marcaba un gol. Lo escuché por la radio".

El magistrado dispensó a Neymar de asistir a todas las sesiones del juicio y ha adelantado su declaración "para que pueda jugar ante el Ajaccio el próximo viernes, el partido de Champions de la semana que viene frente el Macabbi Haifa (25 de octubre) y contra el Troyés, el próximo 29". En resumidas cuentas, "para que pueda hacer su trabajo, que no es otro que jugar a fútbol".

No le están haciendo "la ola"

El presidente de la Sección Sexta se defendió de las críticas por un supuesto trato de favor al futbolista alegando que no le estaban haciendo "la ola" y se le tratará como "a cualquier otro acusado".

"Eso de que estemos aquí haciéndole la ola como si estuviéramos en la grada, pues no. Se le está tratando como se trataría a cualquier otro acusado", se defendía del Amo. Aunque sus acciones no terminaron de despejar las dudas sobre si existía o no cierto favorecimiento.

Lo cierto es que Neymar agradeció el gesto al juez llegando tarde a su declaración. Un hecho que terminó obligando a cambiar el orden del día de los testimonios, entre ellos el de Florentino Pérez.

La "lamida de botas" a Florentino Pérez

Con la comparecencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el magistrado volvió a estar en el foco por las acusaciones de tener un trato de favor con el empresario. El dirigente madridista prestó testimonio por el intento de fichaje del futbolista brasileño, que finalmente se decantó por el FC Barcelona en la operación que ha dado lugar a este juicio.

El presidente del Real Madrid había acudido el día anterior a la gala del Balón de Oro en París que coronó, entre otros, a Alexia Putellas y Karim Benzema, por lo que el magistrado quiso tener un gesto con él.

"Señor Florentino Pérez ya no le molestamos más, me imagino que necesitará descansar porque anoche estaba en París. Muchas gracias y que pueda descansar", le despedía tras su comparecencia.

Este gesto ha sido criticado por, entre otros, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique. "La tremenda lamida de botas con doble genuflexión que le hace este juez a Florentino Pérez explica muchas cosas sobre cómo funciona el poder en España", ha compartido en su cuenta de Twitter.



La actitud del juez ha sido tomada como un gesto de cortesía, aunque los críticos se preguntan si la habría tenido con otros acusados que no fuesen rostros conocidos del deporte.

El juez que responde a las preguntas hacia los acusados

Otro de los momentos que han dejado las primeras sesiones del juicio ha sido en una pregunta dirigida al exdirector deportivo del FC Barcelona Andoni Zubizarreta. Ante una pregunta sobre la importancia de la voluntad de un futbolista en su fichaje por un club, el propio juez se animó a dar la respuesta. "Decisiva. Ya le contesto yo. Decisiva", espetó el magistrado. "Hay una frase muy conocida en el mundo del fútbol: si uno no quiere seguir en un equipo, no sigue. Si quiere jugar en un equipo y tiene la posibilidad, acaba jugando", añadió.

El propio Zubizarreta tuvo que ingeniárselas para responder cuando el juez ya se le había adelantado. "No quiero apostillar lo que dice el juez, pero es decisiva", contestaba.

"Fíjese, ya le doy más datos"

Lejos de reducir su participación y protagonismo del Amo se aventuraba también a aportar datos y anécdotas para añadir contexto. "Hay algunos que le ponen Messi a sus perros y acaban jugando en el Madrid", decía en referencia al exfutbolista del Real Madrid Isco Alarcón. "Fíjese, ya le doy más datos", concluía.

El proceso judicial investiga la posible firma de contratos simulados en el traspaso de Neymar al FC Barcelona desde el Santos FC en 2011. El fondo de inversiones DIS, poseedor por aquel entonces del 40% de los derechos económicos del jugador, demandó al club azulgrana, al brasileño, al futbolista y a su padre. También contra los presidentes de ambos clubes, entre los que se encuentran los exdirigentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. La empresa sostiene que tendría que haber recibido 35 millones que han sido evadidos.