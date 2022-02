Un juez de Madrid abre diligencias para investigar la votación de la reforma laboral tras la denuncia de un particular

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero Sánchez, ha acordado abrir diligencias sobre la votación de este jueves de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. El juez inicia así una investigación preliminar para aclarar si se produjo un "presunto delito informático", según informa Servimedia.

Tras el argumentario lanzado por el Partido Popular, que en público defiende que su diputado Alberto Casero sufrió un problema técnico al emitir su voto telemático, que resultó vital para que la reforma saliera adelante, el juez ha admitido la denuncia emitida por un particular.

La denuncia se registró esta misma madrugada en el juzgado de guardia por el abogado Esteban Gómez Rovira, que refería la existencia de un "presunto delito informático y otros". El denunciante reclama que el juez oficiase "de forma inmediata a la Guardia Civil" para que se persone en el domicilio del diputado y en el Congreso con el fin de "proceder al análisis de terminales y sistemas, reconstruyendo con el código de verificación la votación realizada" con el fin de emitir después el correspondiente informe pericial.

La Fiscalía se ha opuesto a lo solicitado. El juez ha descartado adoptar medidas cautelares, aunque en su auto considera "procedente acordar la incoación de diligencia previa y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado".

A pesar de que fuentes del PP reconocieron en privado a este periódico nada más acabar el Pleno del Congreso que Casero "se había equivocado", los populares han calificado la votación de "cacicada" y "manipulación". Sin embargo, los informáticos y los letrados de la Cámara han asegurado que no se produjo ningún error informático y que el voto se emitió correctamente.

Casero emitió su voto telemático entre las cinco y las seis de la tarde del jueves. El diputado asegura que pulsó el 'no' a la reforma y que fue el sistema habilitado el que le computó un 'sí'. Ese no fue su único error y, según el portal del Congreso de datos abiertos, no solo se equivocó en las dos votaciones sobre la reforma laboral, las dos en el sentido contrario marcado por la dirección de su partido, sino que también se posicionó con el PSOE en el punto uno de la moción del PP como consecuencia de interpelación "sobre la observancia constitucional del programa legislativo del Gobierno".

El propio sistema de voto telemático echa por tierra la polémica creada por el PP. Y es que Casero, para validar su voto, tuvo que hacer una doble comprobación, es decir, elegir dos veces 'si', 'no' o 'abstención' tras acceder a la intranet de la Cámara Baja con su usuario y contraseña para verificar su identidad.

Los conservadores alegan además que se ha incumplido el reglamento del Congreso porque nadie comprobó telefónicamente el sentido del voto. Con la pandemia la Mesa del Parlamento, el órgano que rige su funcionamiento, actualizó el sistema para agilizarlo en mayo de 2020 y ahora el voto telemático ya es válido con la doble comprobación del sistema sin que sea necesario el teléfono.

No existen precedentes de un error informático y el sistema está avalado por el secretario general del Congreso y por los servicios técnicos de la Cámara. Es muy habitual que los diputados se equivoquen al votar. Le ha pasado a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Mariano Rajoy y a Íñigo Errejón, por citar algunos ejemplos. En ninguno de los casos se ha permitido que un diputado pueda cambiar el sentido del voto después de equivocarse.