El juez retirado García-Castellón pide ahora 240.000 euros en su demanda contra Belarra por volver a llamarle "corrupto"

El juez jubilado Manuel García-Castellón reclama ahora el doble de la indemnización inicial, 240.000 euros, en su demanda contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al entender que persiste en la difusión de expresiones "ultrajantes y ofensivas", según ha adelantado ABC.

El magistrado retirado de la Audiencia Nacional denunció el pasado mes de septiembre ante el Tribunal Supremo a Belarra por llamarle "corrupto" y acusarle de prevaricar cuando se dio a conocer que se jubilaba.

"Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza", publicaba la líder de Podemos.

Ahora, el juez retirado ha exigido el doble de la indemnización inicial al entender que Belarra ha continuado en la difusión de expresiones "ultrajantes y ofensivas" después de conocer su denuncia.

"García-Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la guerra sucia judicial contra Podemos. Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena", publicó la secretaria general de Podemos tras conocer la denuncia del magistrado jubilado.

La denuncia ampliada de García-Castellón también recoge las declaraciones de Belarra a los medios de comunicación tras ser preguntada por esta causa. "Este juez todo el mundo lo conoce, ha servido durante toda su carrera al Partido Popular para proteger a los corruptos del Partido Popular, también para perseguir a los adversarios políticos del Partido Popular, y yo lo que hice fue una mera descripción de su carrera judicial, nada más", señaló la secretaria general de Podemos.

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique ha reaccionado en sus redes sociales a la ampliación de las demandas de García-Castellón. "Se lo trajeron de Roma los corruptos Zaplana e Ignacio González. Se pasó años exonerando a peperos ladrones y haciendo lawfare a Podemos y a los independentistas. Ahora que está jubilado, quiere que sus colegas lo ayuden a trincar buen dinerito. Arrastran la justicia por el barro", ha publicado.



García-Castellón, juez jubilado de la Audiencia Nacional desde el pasado septiembre, fue el responsable de varias causas de corrupción relacionadas con el Partido Popular como Púnica, Lezo o Kitchen. Este último relacionado con el comisario jubilado Villarejo, del que García-Castellón también llevó el caso Tándem. También fue el encargado de cerrar la investigación contra Juan Carlos I y responsable de varias causas contra Podemos.

En concreto, cuando estaba en activo, García-Castellón decidió no imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la causa Kitchen, así como se negó a a considerar el PP responsable a título lucrativo en este caso. También archivó la pieza separada 10 del caso Púnica, en la que había casi 40 cargos del PP investigados, entre los que no incluyó a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González en la pieza separada de la caja b de Madrid.

El juez jubilado fue acusado en varias ocasiones de prácticas de lawfare contra Podemos, ya que fue el responsable de abrir causas contra la formación morada que acabaron archivadas por no existir delito. Desde el blanqueo de capitales al falso Informe policial P.I.S.A. [acrónimo de Pablo Iglesias S.A.] que García Castellón dio por válido para vincular al entonces líder del partido, pasando por la pieza reservada para Iglesias en el caso Dina que frenó el Supremo, hasta la investigación que inició en 2021 sobre presuntos pagos de Venezuela a la formación morada que fue finalmente archivada por ser considerada prospectiva.

Antes de su jubilación forzosa, García-Castellón estuvo a cargo de la recientemente archivada investigación sobre la plataforma independentista catalana Tsunami Democràtic, en la que acusó de terrorismo a Carles Puigdemont.