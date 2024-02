La jueza archiva la causa sobre el muñeco de Sánchez apaleado en Ferraz: "La falta de educación no es delito"

La jueza Concepción Jerez ha acordado archivar la investigación de los hechos que ocurrieron en la pasada Nochevieja junto a la sede nacional del partido de la calle Ferraz, cuando se ahorcó y apaleó un muñeco identificado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que "la falta de educación no es delito".

En un auto de este jueves, recogido por Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción 26 de Madrid asegura que las expresiones vertidas ese día "no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno" ni al PSOE y "por tanto no deben ser perseguidas" por la Justicia.

"El acto más violento realizado por los asistentes fue golpear una piñata o muñeco de cartón, que representa una figura con apariencia de varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga. En ningún caso su apariencia reproduce la imagen del presidente del Gobierno", señala la titular del juzgado de instrucción número 23 de Madrid en el auto donde archiva la investigación.

La magistrada ha estimado que los hechos no constituyen un delito de odio y argumenta que considerarlos como delito "sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu que sustenta una sociedad democrática, como la nuestra".

"Quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico, y el lenguaje sea vulgar y soez, y evidentemente, podrían ser censurables desde esta perspectiva, pero la falta de educación no es delito. Puede ser desagradable para el aludido o sus partidarios, pero no es delito", asegura la magistrada.