El PP no sólo se sienta en el banquillo acusado de un presunto delito de daños informáticos por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas, sino que ha obviado las quejas de las acusaciones, y hasta la advertencia del juzgado 31 de lo penal de Madrid para incorporar a tiempo en la causa un informe pericial informático.

Según las acusaciones populares, el documento versa sobre los famosos discos duros y en el pendrive entregado por el extesorero del PP ante la Audiencia Nacional en julio de 2013, cuando afirmó que este dispositivo contenía una copia de la información sobre la contabilidad b del PP -acreditada por la Audiencia Nacional-, inicialmente almacenada en los discos duros que el partido de Pablo Casado destruyó sobreescribiendo 35 veces, rallándolos físicamente y tirándolos a la basura. Los conservadores aseguran que no había ninguna información en los equipos destruidos.

La letrada de DESC: "La situación sólo se explica por una interpretación muy retorcida del derecho de defensa de los acusados"

El juicio oral arrancó el viernes 14, si bien el 6 de junio el juzgado ya había requerido al PP que aportase “con antelación a la fecha de inicio de las sesiones del juicio oral” el informe pericial en cuestión, “a fin de facilitar en cualquier caso su instrucción por el resto de partes personadas con anterioridad a la declaración de los autores de los informes”. La diligencia de ordenación de esa fecha a la que ha accedido Público insiste en esta cuestión: “Se participa a las partes la obligación de dar traslado al resto de partes personadas de los escritos que presenten”, reza el texto, mencionando que así lo dispone el artículo 276 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por su parte, Juan Moreno, uno de los letrados que representan a la acusación popular que ejerce Izquierda Unida en la causa, recuerda que el artículo 337.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los dictámenes elaborados por peritos deben ser trasladados a las partes “en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario de la vista en el verbal”.

No obstante, el aviso del juzgado del 6 de junio, que menciona expresamente este informe, no ha servido para que el PP hiciera llegar a las partes el documento en cuestión antes de comenzar: lo presentaron ante el juzgado el jueves por la tarde, aunque el juicio arrancaba el viernes.

El juzgado advirtió al PP el 6 de junio de que debía presentar el informe antes del juicio; lo presentó el jueves 13, pero "sin dar traslado a las partes". No accedieron al documento hasta el 20

Y, tanto Moreno como Isabel Elbal, abogada del Observatori de Drets Humans (DESC) -otra de las acusaciones- explican a este medio que no recibieron el informe a través del procurador hasta el pasado jueves 20, casi una semana después de que comenzase el juicio, y mientras las acusaciones de DESC; Izquierda Unida, Los Verdes y Asociación Justicia y Sociedad y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) participaban en la segunda sesión del juicio. La jornada acabó en torno a las 20.00 horas, y el juicio continuó el viernes.

El informe en cuestión tiene 102 páginas, más los anexos contenidos en 3 cds, y las tres acusaciones populares criticaron en la segunda sesión, el jueves, que el PP lo hubiera presentado horas antes de arrancar el juicio, “sin dar traslado a las partes”. Entonces, la letrada de DESC denunció la “mala fe procesal” del Partido Popular, y hoy se reafirma: “Han tenido más de un año para presentarlo, se lo ha requerido el juzgado, y cuando lo presentan lo hace sin dar traslado a las partes”, lamenta, tildando esta presentación de "extemporánea".

Por otro lado, según Elbal, el hecho de que el juez haya aceptado la incorporación de este documento, "sólo se explica por una interpretación muy retorcida del derecho de defensa de los acusados, que debe ser garantista siempre, y en este caso parece que excede los márgenes de lo normal. No recuerdo haber visto nada parecido hasta que el PP ha tenido un problema penal”, apunta. De hecho, el abogado del PP en el juicio, Jesús Santos, mencionó el informe pericial en su interrogatorio a Bárcenas, y esto llevó a la letrada a interrumpirle para hacer constar su "indefensión".

El letrado de IU recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que las partes deben tener traslado de los informes al menos cinco días antes del arranque del juicio

Recuerda también que el artículo 24 de la Constitución, interpretado de muy amplias formas en la jurisprudencia, prohíbe la indefensión de las partes, y censura la vulneración del principio de igualdad de armas, que teóricamente establece que las partes no se beneficien de ningún privilegio. “Podría ser considerada una prueba sorpresiva por la forma de incorporarse, sin margen apenas para su estudio. Las acusaciones tenemos derecho a cuestionar la validez del informe y su contenido, y para eso debemos tener las mismas oportunidades que las defensas”. “No somos informáticos” y requerimos el apoyo de un técnico, esgrimió en el juicio.

Por su parte, el letrado Moreno reconoce que aún no han podido finalizar el estudio del documento, si bien avanza que sí han logrado detenerse en las conclusiones, que en ningún caso comparten. La validez de la pericial, incide, es muy relativa, ya que “es de parte”, en este caso del PP y del jefe de informática del partido, José Manuel Moreno, también en el banquillo de los acusados.

Si todo va según lo previsto, los dos peritos llamados por ambos acusados que elaboraron el informe darán cuenta de su contenido en la cuarta y penúltima sesión de la causa, este jueves. El viernes quedará reservado para una última pericial, y para que las partes expongan sus conclusiones antes de que quede visto para sentencia.

Además del PP, acusado de un supuesto delito de daños informáticos, en el banquillo se sientan tres empleados del partido, que suman a los daños informáticos la acusación por encubrimiento: son su extesorera y actual gerente, Carmen Navarro, el responsable de sus servicios jurídicos, Alberto Durán, así como el propio Moreno, quien destruyó los discos duros por orden de Durán, según la juez instructora, Rosa María Freire.

El PP: "Tiene muchas fotos y gráficos"

En la segunda sesión de la causa, el letrado del partido conservador, Jesús Santos, restó importancia a la falta de tiempo para estudiar este informe: “Tiene muchas fotos y gráficos”. “No es de esa complejidad [en referencia a las denuncias de las acusaciones], otra cosa es que no les gusten sus conclusiones”, sentenció. Otro de los letrados de las defensas iba más lejos: “Al juicio hay que venir preparado”, sermoneaba.

No obstante, el titular del juzgado 31, Eduardo Muñoz de Baena, dio portazo a las quejas de las defensas, y afirmó creer que el retraso por parte del PP obedecía a “razones técnicas”. “Lamento que tengan que hacer un esfuerzo suplementario”, “lamento que haya llegado tan tarde a las partes”, aseguró el juez, añadiendo que el tribunal “no va a necesitar un técnico para interpretar la pericial”. Según Muñoz de Baena, si no se consigue entender este informe sin la ayuda de un experto “es que no está bien conseguida ni redactada”, y eso es “un problema” de la pericial en cuestión.

Por su parte, el PP ha decidido no hacer más comentarios sobre el informe pericial y todas las circunstancias que lo rodean.