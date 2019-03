La Fiscalía pierde la paciencia por segunda vez en apenas 24 horas en el marco del juicio al procés. Javier Zaragoza, representante del Ministerio Público, ha cargado este jueves en pleno juicio contra el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, a raíz del operativo judicial orquestado por este cuerpo policial para impedir el referéndum soberanista del 1 de octubre de 2017.

Trapero, hoy testigo pero también en el banquillo de los acusados en otra causa relacionada con el procés que enjuicia la Audiencia Nacional, se ha esforzado por aclarar que las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de cara al 1-O establecieron que la actuación policial para impedirlo sería conjunta, decayendo así las órdenes previas de la Fiscalía que daban un papel predominante a los Mossos. Trapero defendía que el operativo era conjunto, que "vinculaba a los tres cuerpos por igual"; que los Mossos hicieron lo que estuvo en su mano, y que, en base al mandato del TSJC (en auto fechado el 27 de septiembre), la responsabilidad por no frustrar el referéndum era compartida con Policía Nacional y Guardia Civil.

No obstante, Zaragoza primero preguntaba si desde la cúpula de los Mossos "trasladaron toda la responsabilidad del cierre de centros a Policía y Guardia Civil". "No he dicho eso", respondía Trapero, que después se veía cuestionado por si fue "idea suya" ordenar que una pareja de agentes se dispusiera en cada uno de los centros. El major respondía que valoraron si "poner un binomio en cada centro", o si ir "a 100 colegios y dejar a los otros 2.200" sin control, y optaron por lo primero. Emplearon en tareas específicas del 1-O a más de 7.800 agentes.

"¿Planteó un dispositivo sabiendo que no iba a ser efectivo?", cuestionaba Zaragoza. "Eso no es cierto señoría". "El binomio es parte del dispositivo, hicieron su función y la hicieron bien", esgrimía Trapero. ¿"Pero cómo van a cumplir el mandato judicial?", insistía el fiscal, a lo que el exjefe de los Mossos respondía "no entiendo".

"Prepararon un dispositivo que no vale para nada", aseguró el fiscal, para ser inmediatamente interrumpido por el presidente de la Sala de Lo Penal, Manuel Marchena. "Vamos a intentar que esto no sea un debate sobre la operatividad", incidía.

En este punto, Zaragoza volvía al tono interrogativo, para preguntar si el operativo "iba dirigido a cumplir con el mandato judicial de cerrar centros". "No tenía otra finalidad que cumplir los mandamientos judiciales. ¿Nos hubiese encantado que hubiese habido más resultados? Sí", esgrimía Trapero.

En su declaración, que arrancó pasadas las 11.10 horas de la mañana, y que se ha visto suspendida de 14.00 a 16.00 horas, en el clímax de las preguntas de Fiscalía sobre las advertencias de Trapero al entonces president Carles Puigdemont sobre los riesgos del referéndum, el major ha hecho una férrea defensa la actuación del cuerpo. También ha respondido, a preguntas de Vox, que la secretaria judicial que registró la Consellería de Economía el 20-S tenía más opciones de salida seguras, aparte de cruzar a un edificio colindante, como finalmente hizo.