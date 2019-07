"El completo, preciso y detallado informe efectuado por la ilustrísima representante del Ministerio Fiscal". "El señor Bárcenas no es creíble". "La conducta compulsiva de una persona mentirosa, como es el señor Bárcenas". En estos términos se expresaron las defensas del PP en el juicio contra el partido por la destrucción de los discos duros del extesorero Luis Bárcenas.

En la última sesión de la vista oral, que quedó vista para sentencia el pasado viernes, los letrados del PP y de los tres empleados del partido conservador que se sentaron en el banquillo –Carmen Navarro, extesorera y gerente; Alberto Durán, responsable jurídico y José Manuel Moreno, responsable informático– dedicaron sus últimas intervenciones a atacar al extesorero, testigo del juicio, y a alabar la conducta de la Fiscalía, que en lugar de acusar al PP –pidió su absolución–, se dedicó a rebatir los argumentos de las acusaciones populares, restando credibilidad a Bárcenas y negando que el partido de Pablo Casado cometiera delito alguno, pese a su imputación por supuestos daños informáticos.

En este sentido, cabe destacar que la representante del Ministerio Fiscal, Carmen Luciáñez, expuso sus conclusiones definitivas justo después de la intervención de las acusaciones populares, una situación anómala según éstas, ya que la Fiscalía suele ser la primera parte que pronuncia su último turno de palabra en los juicios. Fueron tres las intervenciones a favor de condenar al PP por cinco en contra.



A continuación, Público –que ha accedido a las grabaciones de la vista oral– muestra algunos ejemplos de cómo los abogados del PP y de los tres empleados del partido de Pablo Casado han utilizado el juicio contra el PP para atacar al extesorero Luis Bárcenas y alabar a la Fiscalía.

Esteban Mestre, defensa de Alberto Durán

"El completo, preciso y detallado informe efectuado esta mañana por la ilustrísima representante del Ministerio Fiscal me eximiría por lo demás de extenderme mucho en este informe. Me adhiero, con algunos matices que iré formulando en el desarrollo de esta exposición, a su planteamiento y desarrollo".

"Hasta que le ha tocado el turno a la ilustre representante del Ministerio Fiscal, yo no salía de mi asombro".

"Toda su acusación se sostiene en el criterio y en la manifestación cambiante –pero tampoco en eso han caído– del señor Bárcenas. El señor Bárcenas, en lo que ha resultado de este plenario, no es creíble. No puede ser utilizado como sustento de todas las acusaciones que se han hecho".

"El señor Bárcenas no ha querido demostrar con sus propios actos que no tenía las pruebas que justificarían la acusación que ha lanzado para que las acusaciones populares le sigan".

"Sus intentos de justificación [de Luis Bárcenas] han sido tan patéticos que reflejan con toda claridad que su relato es irreal, un burdo montaje".

"Los indicios ponen de manifiesto que el discurso de los ordenadores se ha creado después para otra finalidad".

Carlos Gómez Jara, defensa de José Manuel Moreno

"El propio señor Bárcenas, en más de una ocasión, reiteró: 'Bueno, sí, dije eso', en el 2013, que era cuando acababa de ocurrir. Después, las memorias y los intereses pueden cambiar".

"¿Cuándo es la primera vez que declara el señor Bárcenas que ha traspasado todo lo que existe en el disco duro dañado al nuevo? Una vez que se ha iniciado este procedimiento. Nunca había señalado nada. Vaya, ¡qué casualidad!".

"Toda la información del disco duro dañado se la queda el señor Bárcenas. ¿Cómo va a haber un delito de daños informáticos sobre algo que él mismo se ha quedado? Es conceptualmente imposible".

Enrique Molina, defensa de Carmen Navarro

"Lo que primero que se tiene que hacer es identificar cuál es el objeto del delito. Si no hay objeto de delito, pues me dirá usted qué es lo que puede dañar [en referencia a los discos duros]. Es que, los datos no los aporta ni Luis Bárcenas. Compareció dos veces en el juzgado de Instrucción 32: una primera en la que carecía por completo de memoria y otra en la que sorpresivamente aparece en instrucción con una hojita –acompañado de su letrado y buen amigo–, en el que decía que 'me he acordado de todo lo que tengo en el ordenador'".

"Miente el señor Bárcenas cuando dice que sus archivos proceden del Toshiba Libretto. Pero el mentir, que es algo que tiene su sentido en una causa en la que se que se encuentra imputado, pues puede tener su razón de ser, pero mentir en una causa en la que está citado como testigo, es un actuar delictivo".

​"Decir de a un fiscal que su obligación es saber lo que está haciendo su mano derecha y saber lo que está haciendo su mano izquierda para proceder en la aplicación de la legalidad es un insulto cuando no una calumnia. Decir que mi compañera [la fiscal Carmen Luciáñez], mi excompañera –perdón–, ha estado suave y pausada me parece un insulto. Si la fiscal hubiera visto lo mínimo para imputar al PP o a cualquiera de las personas aquí sentadas, no me cabe la menor duda de que lo hubiera hecho hecho".

Jesús Santos, defensa del PP como persona jurídica

"Voy a tratar de hacer un recorrido por lo que era su informe y para eludir aquellas cuestiones que han sido ya brillantemente analizadas por la digna representación del Ministerio Fiscal y por mis compañeros de la defensa".

"Aquí, el único que ha destruido dispositivos electrónicos ha sido el señor Bárcenas, que precisamente cambia su disco duro del Mac y no sabemos qué ha pasado con ese disco duro".

"Aquí no ha habido delito, pero sí que ha habido heridas. Sí que ha habido cicatrices para tres acusados que en un determinado momento de su vida decidieron dejar su brillante carrera profesional en el ámbito privado y en el ámbito de la Administración Pública. Afrontaron una nueva responsabilidad prestando sus servicios dentro del PP, contribuyendo a la mejor organización, gestión y administración de ese Partido Popular y que esas cicatrices y esas heridas son los seis años que llevan padeciendo – desde el año 2013– la conducta compulsiva de una persona mentirosa, como es el señor Bárcenas, y que han encontrado un refugio en una acusaciones populares que han actuado con clara intencionalidad política".

Edición de vídeo: Álvaro Martínez