En el segundo día del juicio al procés se dará voz a las acusaciones para responder a las alegaciones de las defensas. Fiscalía, Abogacía del Estado y los ultras de Vox prosiguen así la vista oral, en una sesión que ha empezado a las 10:05 horas.

Termina la sesión

Marchena ha suspendido la sesión tras la intervención de Vox. Anuncia que se retomará este jueves a las 10:00 con la declaración de Junqueras.

"Cuatro minutos"

La sesión estaba cerca de finalizar. Sin embargo, el abogado Van den Eynde (que defiende Oriol Junqueras y Raül Romeva) ha pedido la palabra para recordar las cuestiones pronunciadas en la pasada sesión.

Ómnium Cultural sobre la postura de la Fiscalía

"El relato de Fiscalía no se aguanta", ha denunciado Ómnium Cultural tras valorar la postura de la Fiscalía. "Las concentraciones han sido siempre pacíficas no lo decimos sólo nosotros si no entidades internacionales independientes como Front Line Defenders o relatores de Naciones Unidas.



Fernández Hernández, contra el lazo amarillo

El abogado de Vox ha protestado contra el uso de símbolos en la Sala. Algo que Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, ha rechazado. "Es un símbolo ideológico", defiende Marchena.

Toma la palabra Vox

Es el turno de la intervención de la acusación particular. Lo hace Pedro Fernández Hernández.

Seoane defiende las declaraciones de Irene Lozano

Las declaraciones de Irene Lozano, secretaria de Estado de España Global, a un medio británico sobre el procés han sido defendidas por la letrada Seoane. Estas declaraciones, según la abogada, no pretendían señalar a los acusados como condenados aunque se usara esa palabra. "No hay ninguna vulneración a la presunción de inocencia", añade.



Sabrià: "La declaración de Junqueras será un canto a las libertades"

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha asegurado que la declaración del líder de su partido, Oriol Junqueras, será "un canto a las libertades y una defensa de la democracia", frente al juicio "de la vergüenza". Lo ha hecho ante los medios de comunicación a las puertas del Alto Tribunal.

Seoanesostiene que la Abogacía "está legitimada"

La letrada Rosa María Seoane defiende la actuación de la Abogacía. "Está legitimada para ejercer como acusación particular", ha insistido.

Se reanuda la sesión

A las 12:31 se ha reanudado la sesión de este miércoles. Es el turno de la Abogacía de Estado, con una primera intervención de la letrada Rosa María Seoane.

Puigdemont responde

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha criticado a través de Twitter a la fiscalía.

Primer involucren la policia alemanya en una operació conjunta, després inunden de documentació el tribunal alemany demanant l'extradició, després quan la sentència no els agrada, retiren l'euroodre... i ara diuen que és Alemanya qui interfereix en la jurisdicció espanyola? https://t.co/lWIuLAB0y1 — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 de febrero de 2019

"No existía otra manera de volver a la legalidad"

Haciendo referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el fiscal Fidel Cadena ha asegurado que se hizo porque "no existía otra manera de volver a la legalidad".

Borrell pide combatir la "segunda leyenda negra"

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha advertido de que los independentistas catalanes están intentando crear una "segunda leyenda negra" en torno al juicio del "procés" que todos los españoles deben combatir.

El ministro defiende que el Tribunal Supremo "está extremando todos los detalles para que el juicio no pueda ser objeto de acusaciones de parcialidad".

Zaragoza carga contra Alemania

El fiscal Javier Zaragoza ha acusado a la Justicia alemana de incumplir "palmariamente" el marco legal de la orden de detención europea al rechazar entregar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por rebelión.

El fiscal Zaragoza insiste en que "no se enjuicia al independentismo"

Tiempo del primer receso

El fiscal Cadena ha sido el último en intervenir en esta segunda jornada antes del primer receso. El proceso se retomará a las 12:25.

Cadena defiende al juez Llarena

La instrucción del juez Pablo Llarena ha sido calificada por Cadena como "excelente". Coincide así con la postura del fiscal Zaragoza durante su intervención.

Cadena: "No se juzga una ideología política"

Durante su intervención, el fiscal Fidel Cadena, insiste en que "no se juzga una ideología política". Este derecho, según el fiscal, "no ha sido vulnerado".

El fiscal Cadena asegura que la violencia formaba parte del "plan de la rebelión"

Jone Goirizelaia asiste al juicio como público



Diputada de EH Bildu en el Parlamento vasco e histórica abogada de etarras y de la izquierda abertzale, ha asistido este miércoles como público.

También se encuentran entre el público las consejeras de Agricultura y de Sanidad de Catalunya, Teresa Jordà y Alba Verés, respectivamente, que han acudido en representación de la Generalitat.

"El derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español"

"No hay una soberanía catalana, hay una soberanía española", expresa. Destaca que "el derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español". "No puede otorgarse fuera de los derechos que se marcan la Constitución", reitera Cadena.

Turno del fiscal Fidel Cadena

Toma la palabra el segundo fiscal del Alto Tribunal. Lo hace defendiendo "el orden constitucional".

Termina Zaragoza

Termina aludiendo a la importancia de mantener un diálogo. “No parece de recibo acusar al Estado de falta de diálogo… Actuó contra una cesión, que afortunadamente fue neutralizada”, concluye.

Sobre el derecho a la autodeterminación

En cuanto al derecho de la autodeterminación que sostenía la defensa este martes, el fiscal del Supremo niega este punto y asegura que "carece de cobertura normativa nacional e internacional". Añade que este derecho es "legítimo siempre que se hagan mediante los cauces constitucionales".

El fiscal Javier Zaragoza (i) y Fidel Cadena (2i), durante el juicio del 'proces' que se celebra en el Tribunal Supremo. / EFE

Zaragoza defiende las cargas policiales del 1-O

El fiscal defiende "el uso legítimo y proporcionado de la fuerza policial". Sobre las críticas hacia la actuación del 1-O, asegura que "identificar el uso ilegítimo y proporcional con tratos jurídicos es un disparate de dimensiones importantes". Asegura, además, que "la violencia policial no es objeto del proceso".



Torra exige "el archivo de la causa"

El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha exigido este martes "el archivo de la causa".

Sobre acusación de imparcialidad

Zaragoza carga contra las acusaciones de la defensa sobre la imparcialidad del tribunal. Además, señala que varias frases del juez instructor Llarena, han sido "expresiones sacadas de contexto".

Recuerda que todas estas acusaciones fueron rechazadas.

Javier Zaragoza: "Nadie está por encima de la ley"

El primero en tomar la palabra es el fiscal Javier Zaragoza. Lo hace para analizar las cuestiones que plantearon este martes las defensas, que denunciaban vulneraciones de los derechos de los acusados. "Nadie está por encima de la ley y no puede quedar impune", ha defendido. "No es el independentismo los que se juzga", insistía.

Arranca la segunda jornada

Con cinco minutos de retraso, ha arrancado el segundo día del juicio contra los 12 dirigentes independentistas catalanes.

Vila ve en Rosalía un ejemplo para una reconciliación

El exconseller de Empresa de la Generalitat Santi Vila, uno de los políticos catalanes juzgados en el Supremo por la causa del procés, ve en la figura de la cantante Rosalía un ejemplo "para que los políticos resintonicen con la sociedad" y "siembren nuevas semillas de reconciliación".