Manuel Marchena se ha convertido en uno de los clarísimos protagonistas del juicio a la cúpula del procés catalán. El magistrado presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, responsable de enjuiciar esta causa, endureció el tono estos días, cuando se cerraba la 14 semana de juicio.

Marchena se ha mostrado particularmente bronco con las defensas en la 43 y 44 jornadas, si bien también ha protagonizado sonoros rifirrafes con los testigos -especialmente de las defensas- y, en menor medida, con las acusaciones, en estos tres meses de juicio.

En casi todas las sesiones, el magistrado suele sacar a relucir su muletilla "vamos a ver", y las defensas ya están acostumbradas a escucharle decir "formule otra pregunta", "absténganse de expresar valoraciones", o "cuando yo hablo, usted se calla". En la recta final de la causa, estas son 44 de las frases pronunciadas por Marchena en las 44 sesiones de juicio a 12 dirigentes independentistas que han transcurrido hasta la fecha [aquí, el quién es quién en la causa].

1. "Está usted ante la autoridad judicial"

(24-04) A Albert Donaire, mosso d’esquadra: "Vamos a ver, vamos a ver, don Albert. No confunda el escenario. Usted ha sido citado como testigo. Se va a limitar a responder a las preguntas que le formulen las acusaciones y las defensas. Usted es un agente de la autoridad y está usted ante la autoridad judicial”.

2. "No es una sugerencia"

(27-02) Al letrado Francesc Homs: "No mire, no es una sugerencia, ¿eh? Yo digo que es una sugerencia para que usted me entienda [risas en la sala], pero no es una sugerencia. Venga".

Homs: "Entendido, yo ya sé que es usted quien manda aquí, faltaría más. Lo tengo muy claro".

Marchena: "Una pregunta, señor Homs. Una preguntita".

3. "Usted no viene a contarnos su grado de alucinación o su estado febril"

(14-05) A la testigo Marina Garcés: "No nos hable de su fiebre. Y no me replique". "Usted no viene aquí para contar al tribunal su grado de alucinación o su estado febril".

4. "Dígale a su cliente lo que considere oportuno"

(12-03) A la letrada Judith Gené, que preguntaba por la posible dispensa de asistir al testigo Amadeu Altafac, que además es su representado en otra causa: "Lo que no le puede decir el tribunal es, 'tranquilo, no venga'”.

Gené: ¿Qué le digo al señor Amadeu Altafac?”

Marchena: "Lo que usted considere oportuno".

5. "Pregunto si tiene relación con Cuixart, no cuánto lleva con un café pendiente"

(14-05) A la testigo Marina Garcés: "Le pregunto si tiene alguna relación [con Jordi Cuixart], no cuánto tiempo lleva con un café pendiente".

6. "Si se siguen riendo serán desalojados"

(25-02) Al público en la sala: "Si vuelven a insistir en la risa como una de las respuestas van a ser desalojados. Mantengan el respeto"

7. "No, no. No nos vamos a pasar tres meses viendo vídeos"

(22-02) A la letrada Marina Roig: "No, no. No nos vamos a pasar tres meses viendo vídeos".

8. "Usted va a contestar en castellano"

(14-05) Al testigo Lluís Matamala: "Usted va a contestar en castellano. Si no quiere, usted se levanta, asume las consecuencias legales y hemos terminado". "Si usted introduce cualquier elemento de debate o controversia va a ser expulsado". "No me interrumpa. Cuando yo hable, guarde silencio".

9. "Está ahí sentada por imperativo legal"

(09-05) A la testigo Isabel Castell: "Está ahí sentada por imperativo legal"; "Que sepa que todo lo que ha pasado esta mañana es por imperativo legal".

10. “¿Qué haríamos sin usted, señor Pina?"

(17-04) Al letrado Jordi Pina, tras constatar que había un testigo repetido: "¿Qué haríamos sin usted, señor Pina?". "Esté usted atento señor Pina, para gestionar un posible non bis in idem".

11. "Paco es una figura indispensable en esta vista"

(10-04) A la sala, tras parar la sesión para que el médico atendiese al funcionario "Paco": "Ya saben que Paco, que es una figura indispensable en la estructura de esta vista, se ha sentido indispuesto, pero ya se encuentra bien".

12. "No se enfade con el testigo, no se irrite"

(04-04) Al abogado Andreu Van den Eynde. "Señor letrado, no le levante la voz al testigo". "No se enfade usted con el testigo, no se irrite" (26-03).

13. "Va a tener derecho a desahogarse todo lo que quiera"

(19-02) Al procesado Jordi Turull: "No aproveche el interrogatorio para hacer un juicio de valor sobre lo que le parece la acusación". Usted va a tener derecho en el turno de última palabra a desahogarse todo lo que quiera".

14. "Esto no es serio. Compórtese como un letrado serio"

(04-04) Al abogado Pina: "Lo que podemos hacer es que testifique usted. Esto no es serio, señor Pina".

15. "Esto no va a ser un cruce entre la defensa y la acusación"

(04-04) A Pina y a la acusación popular que ejercen los ultraderechistas de Vox: "Este interrogatorio no se va a convertir entre un cruce entre la defensa y la acusación, que tiene como protagonista al declarante".

16. "Esto es un insulto al tribunal"

(25-04) Al letrado Benet Salellas, durante la declaración del testigo Enoch Alberti: "No podemos permitir que el juicio se convierta en una lección de un constitucionalista a los magistrados del Supremo". "Esto es un insulto para los miembros del tribunal".

17. "No recuerde al tribunal aspectos históricos"

(25-04) Al testigo Gerardo Pisarello: "Por favor, no le recuerde al tribunal aspectos históricos respecto a los que existen también otras fuentes bibliográficas".

18. "No empezamos bien"

(27-02) Al testigo Joan Tardá, que comenzó a declarar hablando en catalán, y pretendía seguir utilizando esta lengua: "No empezamos bien".

19. "No necesito la confirmación de mis decisiones por usted"

(04-03) Al letrado Van den Eynde: "Parece que no me explico o que no me entiende. No me discuta. No necesito la confirmación de mis decisiones por usted".

20. "A ver si conseguimos hacer una pregunta"

(18-03) A la abogada del Estado, Rosa Seoane: “Por favor, a ver si conseguimos hacer una pregunta que la sala considere que tiene que valorar para darle un adecuado tratamiento jurídico a los hechos".

21. "¿Eran amigos de represión?"

(14-05) Al testigo Jordi Pesarrodona, que dijo conocer a parte de los procesados “debido a la represión": "¿Eran amigos de represión?".

Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. EFE

22. "Las preguntas hay que traerlas pensadas de casa"

(30-04) A Van den Eynde: "¿Tiene más preguntas? ¿Señor letrado?".

Van den Eynde: "Sí, estoy pensando".

Marchena: "¿Qué está pensando, la pregunta que va a hacerle? Eso hay que traerlo pensado de casa, pero bueno. ¿Va a formularle otra pregunta? Adelante".

Van den Eynde: "Sí. Quiero recobrar un poco la serenidad, para poder ejercer bien la función de defensa".

Marchena: "Pues adelante. Recobre la serenidad y formule una pregunta".

23. "No intentemos que la respuesta se acomode a las preguntas"

(20-02) A la abogada del Estado Seoane: "No intentemos que la respuesta se acomode a las preguntas". "No puede aspirar a que la respuesta le satisfaga".

24. "La testigo es libre de decidir si vota o no vota, no se lo reproche"

(07-05) Al fiscal Fidel Cadena, que interrogaba a una testigo: "Ella es libre de decidir si vota o no vota, si lo considera legal o no legal. No puede usted formularle un reproche"

25. "El testigo no ha venido a hacer un estudio sociológico"

(08-05) A la abogada Ana Bernaola, que interrogaba al testigo Agustí Valls: "El testigo no ha venido a hacer un estudio sociológico sobre el municipio".

26. "Usted no me puede interrumpir, yo a usted sí"

(06-03) Al letrado Pina: "No entre en debate conmigo, no se lo permito. Usted no me puede interrumpir a mi, yo a usted sí".

27. "Las interjecciones coloquiales no son propias en la sala"

26-02) Al procesado Cuixart, en su declaración, tras decir en varias ocasiones "hostias" o "collons": "Vamos a intentar evitar las interjecciones coloquiales, vamos a reprimirlas. Se trata de expresarse como usted sabe, evitando esas interjecciones, que no son propias".

Captura de la señal institucional del Tribunal Supremo.- El fiscal Javier Zaragoza. EFE/Tribunal Supremo

28. "Iba bien hasta que empezó a responder a su propia pregunta"

(27-02) Al fiscal Javier Zaragoza: "Iba bien hasta que usted mismo empezó a responder su propia pregunta".

29. "Usted lo que tiene que hacer es responder, no interrogar"

(04-03) Al testigo José Antonio Nieto, exnúmero dos de Interior: "Vamos a ver, vamos a ver. Usted en este momento lo que tiene que hacer es responder, no interrogar".

30. "Pregúntele lo que vio, no lo que usted cree que él vio"

(16-04) Al letrado Àlex Solà: "Pregúntele lo que vio, no lo que usted cree que él vio".

31. "Usted no me puede decir que estoy errando"

( 11-04) A Pina: “Cuando declaro la impertinencia de una pregunta, usted no me puede decir que estoy errando". "No vamos a invertir ni un minuto más en investigar un hecho que escapa a la competencia del tribunal".

32. "Esto no es un interrogatorio.Usted quiere un debate con el testigo"

(16-04) Al letrado Salellas: "Llevamos 20 sesiones y usted quiere ahora enterarse de qué es, en términos policiales, la 'masa'". "Eso no es un interrogatorio"; "Usted quiere ahora un debate con el testigo".

33. "Yerra usted en su estrategia defensiva. Esto no tiene interés"

(06-05) A la letrada Marina Roig: "No tiene ninguna trascendencia. Yerra usted en su estrategia defensiva". "Este señor no puede venir aquí a disertar sobre los manifiestos de CCOO". "Es muy respetable su posición, pero no tiene ningún interés para nosotros, ninguno".

34. "El Tribunal no ve la lengua catalana como una amenaza"

(20-02) Al acusado Josep Rull, en su declaración: "El tribunal no ve la lengua catalana como una amenaza", "nada más lejos". "No hace ni siquiera falta que le diga a la sala qué es relevante y qué no es relevante".

35. "Usted no ha venido aquí a decir muchísimas cosas"

Gabriel Rufián declara como testigo en el juicio por el procés

(18-03) Al testigo Gabriel Rufián: "Usted no ha venido aquí a decir muchísimas cosas, ni a dar su opinión sobre lo que significó ese acto. Ni, por supuesto, a calificar jurídicamente el acierto o el desacierto de las propuestas de las acusaciones. Está usted como testigo en una sala de justicia".

36. "El falso testimonio no sólo lo comete quien no dice la verdad"

(13-03) Al testigo Jaume Mestre: "El delito de falso testimonio no sólo lo comete quien no dice la verdad". Leyéndole el artículo 460 del Código Penal, Marchena recordó que en esta categoría entran también las "reticencias o inexactitudes", para concluir que "es evidente" que el testigo estuvo "eludiendo" preguntas.

37. "Ya sé que quiere que confronte con usted, pero no es el caso"

(20-03) Al letrado Van den Eynde: “Ya sé que usted quiere que confronte con usted, pero no es el caso".

38. "No vamos a permitir que nos ilustren sobre la vulneración de DDHH"

( 27-03) A la testigo Helena Catt, y al letrado Salellas: "La Sala no puede aceptar que le explique la declarante cuándo se han violado o cuándo no se han violado los derechos humanos". "Que alguien venga a ilustrar a la Sala sobre si se vulneraron o no los derechos humanos, eso no lo vamos a permitir".

39. "El presidente del tribunal no está para resolver dudas jurídicas"

(25-04) Al testigo David Fernández: "El presidente del tribunal no está para resolver dudas jurídicas. Si usted no quiere declarar, asume las consecuencias".

40. "No viene a declarar sobre la legalidad de la democracia"

(27-03) Al testigo Bernhard Von Grünberg: "No viene a declarar sobre la legalidad de la democracia".

41. "Vamos a evitar ejercicios especulativos"

(19-02) Al fiscal Moreno: “Vamos a evitar ejercicios especulativos sobre lo que podría haber pasado. Preguntemos lo que el acusado sabe o no”.

42. "No es un buen camino ese"

(16-04) Al abogado Solà, que denunció la doble vara de medir de Marchena, para con la Fiscalía y las defensas: "No es buen camino ese. La Fiscalía ha realizado el interrogatorio que el tribunal ha considerado pertinente, y lo que usted está haciendo no lo es. No busque que se convierta lo impertinente en pertinente a través de un juicio de contraste sobre lo que está haciendo Fiscalía. No lo busque”.

43. "Tiene consecuencias penales si nos hace perder el tiempo"

(14-05) Al testigo Ramón Font: "Quiero que conteste la pregunta y aquí no podemos estar perdiendo el tiempo, porque esto tiene consecuencia legales si usted nos hace perder el tiempo. De ahí que usted va ahora a responder".

44. "Esta situación es impropia de su trayectoria"

L'advocat dels presos catalans Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, el lletrat Jordi Pina, durant la presentació de l'escrit de defensa. EFE/Toni Albir

(06-03) Al abogado Pina: "Usted no están intentando auxiliar al testigo. Usted está derivando hacia una situación que, además, es impropia de su trayectoria jurídica".