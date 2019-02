El coordinador general de Esquerra Unida y Alternativa (EUiA), ex miembro de la Mesa del Parlament y diputado de Catalunya en Comú Podem, Joan Josep Nuet, es uno de los encausados en los juicios del procés. La Fiscalía acusa a Nuet de delito de desobediencia y pide para él una multa de 30.000 euros. Es por eso que la Fundació l’Alternativa, vinculada a EUiA, ha puesto en marcha la campaña #TotsSomNuet (#TodosSomosNuet), bajo el lema “Ante la represión, solidaridad!”, con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos de la defensa de Nuet.

Nuet ha explicado que hasta el momento EUiA ha costeado los abogados que preparan su defensa, y ante la reciente polémica sobre si el diputado reprobaba que Catalunya en Comú Podem no se haya ofrecido a asumir estos gastos, Nuet ha querido evitar el conflicto: “Se ha creado una polémica que no quiero alimentar. No tengo nada a recriminar al partido y, de hecho, estoy muy satisfecho con su actitud”.

“La campaña de los juicios es la campaña de la democracia”, ha dicho Nuet, que ha recalcado la importancia de llegar a la “diversidad de Catalunya, haciendo campaña especialmente en aquellos barrios donde esta cuestión no está tan presente, y así tejer nuevas y amplias mayorías contra la represión”. “El futuro lo tenemos que hacer sumando las visiones de todos los que somos republicanos”, ha sentenciado el diputado.

En este sentido, Nuet ha dicho que “los juicios del procés marcarán un antes y un después en Catalunya, como lo hizo la sentencia del Estatut en 2010”, y se ha mostrado “convencido que si tenemos en cuenta la pluralidad de Catalunya llegaremos a celebrar un referéndum de autodeterminación”.

Personalidades de procedencias diversas como el expresidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, la ex alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, el secretario general de UGT, Camil Ros, o el portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, entre otros, han asistido al acto de presentación de la campaña y Nuet se ha mostrado “emocionado al ver que la diversidad de Catalunya está representada en esta sala”, y ha añadido: “Ésta es la fotografía que muchos queremos para Catalunya”.

Sobre su inminente juicio, el ex miembro de la Mesa del Parlament ha expresado que se trata de una “oportunidad” para llegar a estas amplias mayorías transversales. A su lado, la diputada de los comunes, Elisenda Alamany, ha asegurado que “Nuet está imputado por hacer posible un debate entre representantes electos al Parlamento” y que, por lo tanto, “se trata claramente de un juicio político”. Adelina Escandell, presidenta de la Fundació l’Alternativa, ha añadido que “si al Parlamento no se puede debatir, no tiene ningún sentido que votamos porqué la democracia no es real”. “Es el momento de estar a la altura de nuestra pluralidad; los que queremos vivir en una democracia llena somos mayoría”, ha sentenciado Alamany.