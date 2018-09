Julio Rodríguez admite que sabía que Carmena iba a repetir

Julio Rodríguez ha admitido en una entrevista en La Ser que conocía la intención de Manuela Carmena de repetir como candidata para la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2019. Ha reconocido que, desde que fue elegido Secretario General de Podemos en la capital, están "siempre en contacto", así como que conocía sus intenciones antes de que se desvelaran este domingo por El País.

Sin embargo, no ha aclarado si va a ir como número dos en la lista de Carmena. Este lunes, en Público hemos avanzado que fuentes del partido morado han confirmado que llevarán a primarias la elección de Rodríguez como segundo para la Alcaldía en el equipo de Carmena. Sin embargo, durante esta entrevista ha explicado que "no han hablado de nombres, sino de proyectos y de construir esta candidatura".

Estas declaraciones se confirmaron después de la reunión celebrada este domingo entre Pablo Iglesias y Manuela Carmena, avanzada por EFE. Tras este encuentro, fuentes del partido morado aseguraron a Público que no tienen ninguna duda en que habrá un acuerdo para las elecciones de 2019 con la alcaldesa. Rodríguez ha confirmado que es así y que fue "una reunión larga" en la que hablaron de "las distintas opciones" que hay para presentarse a los próximos comicios.



Rodríguez también ha explicado que no se plantea si ir o no como número dos: "Cuando me implico en un proyecto, no pienso en nombres. Ya he demostrado que no está en mi terreno la ambición política", refiriéndose a que lo importante ahora es que construyan un equipo con el que revalidar el Ayuntamiento de Madrid.

El Secretario General de Podemos Madrid, como muchos de sus compañeros de partido, ha celebrado la noticia de la candidatura de Carmena por Twitter al finalizar la rueda de prensa de la alcaldesa.

Madrid podrá volver a elegir a la mejor alcaldesa posible. Seguiremos trabajando para mejorar la vida de la gente y construir un Madrid diverso, justo y a la altura de los madirleños y madrileñas. #GraciasManuela pic.twitter.com/qdreJgPAhf — Julio Rodríguez (@Julio_Rodr_) 10 de septiembre de 2018

Tampoco ha entrado en valoraciones por la plataforma anunciada por Carmena y ha dejado claro que en su partido habrá proceso de primarias. Además, ha señalado que la fórmula jurídica "aún está por debatir y acordar" al igual que "la formación de las listas". Sí ha dejado claro, que para el líder de Podemos en la capital "nadie sobra", una lección aprendida del "proceso de construcción" de Ahora Madrid.