Oriol Junqueras apenas ha hecho uso del turno de última palabra en el juicio contra la cúpula del procés durante apenas 5 minutos, aunque podría haberse extendido durante 15. Junqueras, procesado por los supuestos delitos de rebelión y malversación, ha aprovechado su intervención para pedir, ante el Tribunal Supremo, que el problema político catalán vuelva "al terreno" del diálogo, de la "buena política".

Junqueras reivindicaba sus "convicciones", compartidas "con quienes creen que votar o defender la república desde el Parlamento no puede constituir un delito"

"Cualquier político comete errores", afirmaba, antes de asegurar que "jamás" ha querido caer en la "mala política, la que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo". "Entiendo que se les ha traspasado a ustedes la obligación de dictar sentencia. Lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la buena política", apostillaba.

Nada más comenzar, Junqueras se presentaba como un "padre de familia y profesor", y aludía a sus convicciones pacifistas, republicanas y cristianas. Estas "convicciones", decía, son compartidas "con quienes creen que votar o defender la república desde el Parlamento no puede constituir un delito".



El exvicepresident de la Generalitat ha tenido su segundo y último turno de palabra en el juicio, antes de que quede visto para sentencia. Cabía esperar un alegato más largo y crítico, en el que Junqueras se reivindicase como preso político, y denunciase la persecución a la que se refirió al arranque del juicio, en febrero, y sobre la que sí habló su abogado, Andreu Van den Eynde, el pasado martes.

Tras él, el presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Manuel Marchena, ofrecía a los otros 11 procesados la misma oportunidad de volver a dirigirse a la sala, antes de que concluya el juicio que comenzó hace exactamente cuatro meses.

Romeva, a quienes quieren "una España unida": "Con la fuerza y la represión no van a convencer"

Por su parte, Raül Romeva, exconseller de Exteriores de la Generalitat, pedía al tribunal que no tuviese en cuenta "las tergiversaciones" de las acusaciones en su sentencia. Sostenía que estas han pretendido "escarmentar" a una ideología, y ha incidido en que en ningún caso es el odio lo que ha movido a los millones de personas que han votado a partidos independentistas.

En esta línea, ha querido dirigirse a quienes optan "por una España unida", para que "entiendan que con la fuerza y la represión no van a convencer" a quienes defienden "una república catalana". "Nunca una relación basada en el insulto, en la amenaza, en el uso de la fuerza, ha llegado a ningún sitio".



Además, Romeva ha insistido en que seguirá defendiendo el derecho de autodeterminación, siempre "sin violencia". "Hacer un referéndum, Código Penal en mano, no es un delito". Pese a todo, ha asegurado que hoy existe una "oportunidad magnífica para el entendimiento", y ha incidido en que la solución que existe para la cuestión catalana "se llama política".



Forn: "Estamos aquí por el fracaso de la política, y como castigo al desafío del 1-O"

El exconseller de Interior, Joaquim Forn, ha asegurado que si hoy se sientan en el banquillo "es por un fracaso de la política, y como castigo al desafío político de celebrar el referéndum del 1-O". Forn ha aseverado que los ciudadanos acudieron a votar en esa jornada por voluntad propia, "no abducidos por el Gobierno de la Generalitat", y ha criticado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy judicializase "un conflicto político".





Además, ha negado tajantemente que su actuación en el Govern persiguiera "proclamar la independencia" tras "liquidar la Constitución y atacar el orden constitucional utilizando la violencia". Ha condenado "los incidentes" ocurridos el 1-O en apenas "una veintena de centros", ha asegurado que estos incidentes "no pueden enturbiar el carácter pacífico de la movilización".

También ha incidido en que sus declaraciones políticas "nunca" interfirieron en la labor de los Mossos d'Esquadra. "Puedo haber cometido errores. Pero en ningún caso he obrado comprometiendo la seguridad de los ciudadanos", afirmaba.



Turull: "Estoy aquí por mis ideas, y porque no renuncié a mi actividad política"

Poco después tomaba la palabra el exconseller de Presidencià, Jordi Turull, que afirmaba, mirando al estrado de las acusaciones: "Estoy aquí por mis ideas y porque no renuncié a mi actividad política". "Soy independentista, lo soy y no lo voy a esconder", añadía.



Turull ha manifestado su "absoluta y total discrepancia" con las tesis de las acusaciones: sostenía que el Ministerio Público confunde "discrepancia con ataque", y que a los independentistas se les quiere "aplicar una ley distinta a los mortales", para darles un "escarmiento". "Descabezándonos a algunos de nosotros no se va a descabezar el independentismo", apostillaba.



Afirmaba que la violencia en el procés fue "una excepción minúscula", y rescataba palabras de su primera intervención ante el tribunal para incidir en que los catalanes "no son ovejas", acudieron a votar el 1-O por "criterio propio". "[Los procesados] Somos meros instrumentos del clamor que se vive en Catalunya", y no al revés, apuntaba.

"No hay un camino para el diálogo , el diálogo ha de ser el camino", apostillaba, incidiendo en que la raíz de esta causa es política, y en que lo único que obtuvieron del Gobierno de Mariano Rajoy cuando buscaban un acuerdo fue "desprecio".



Rull: "No podré ver crecer a mis hijos, pero les dejo la dignidad de haber defendido ideas nobles"

El exconseller de Territori, Josep Rull, ha denunciado que está procesado por rebelión por su "actividad política", y que, frente al escenario del diálogo y la política, habitualmente existe la tendencia a "excepcionar el sistema de derechos y libertades".

La petición del Ministerio Público de condenarle a 16 años de cárcel, y su justificación, es "impropia de una Fiscalía en un Estado de derecho solvente y homologable", según sus palabras. "Los fuertes pactan, los débiles imponen", afirmaba después, en referencia a la negación del Ejecutivo Rajoy a sus intentos por pactar un referéndum como los de Escocia o Quebec.

Rull se despedía lamentando que, con su encarcelamiento, no podrá "ver crecer" a sus dos hijos, de 10 y 4 años, pero afirmaba que esto no le impide legarles "la dignidad de haber defendido unas ideas legítimas y nobles". En una línea similar a la de Rull, sostenía que tras sus pasos políticos "vendrán más", ya que "no hay suficientes cárceles para encerrar la dignidad de un pueblo".



(Habrá ampliación)