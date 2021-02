El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, y el portavoz del grupo parlamentario Vox, Alejandro Hernández, han firmado este miércoles un acuerdo para impulsar, en este semestre, los cambios normativos necesarios para "la implicación de las familias en la educación de los hijos". Una medida que supone un veto parental o censura parental, que daría una supuesta 'llave' a los progenitores para autorizar o no a que sus hijos e hijas participen en determinados contenidos escolares y que Vox ha intentado impulsar en diversas comunidades autónomas en las que tiene acuerdos con el Partido Popular y es clave para el Gobierno.

Este acuerdo se ha firmado el mismo día que se ha debatido en el Pleno del Parlamento el decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la normativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la comunidad autónoma de Andalucía y otras disposiciones normativas, y que ha salido adelante con los votos de PP-A, Ciudadanos y Vox.

En el documento suscrito por Imbroda y Hernández, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que con el objetivo de salvaguardar la "libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo de las potestades del personal docente, la Consejería de Educación y Deporte, con el apoyo del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía", se compromete a "impulsar, antes de la finalización del presente periodo de sesiones (que acaba en junio), los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo".

Según el acuerdo, el objetivo es "implementar mecanismos para que los padres conozcan el plan de centro y las actividades que se llevarán a cabo". Según los firmantes "se trata exclusivamente de mejorar la información y la transparencia, no de implementar una autorización expresa".

Sin embargo, el documento explica que se trata de implantar un "sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española".

Diversos expertos en Educación ya advirtieron a Público que las asignaturas complementarias forman parte de los currículum y se tratan, por tanto, de asignaturas que obligatorias y evaluables. En estas asignaturas se ve materia relativa a la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género, el respeto y la tolerancia hacia personas de distinta identidad sexual. "No son materias extraescolares, sino parte del currículum, y este viene determinado por normativas estatales", declaró a Público Antonio Bujalance, responsable de acción sindical de Ustea en Andalucía.

Este sindicalista recalca que si los progenitores y tutores legales lo único que pueden decidir es si sus hijos participan o no en determinadas excursiones organizadas por el colegio o si estudian o no religión y que no se pueden elegir una educación a la carta.