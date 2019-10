La Junta Electoral apercibe al Gobierno para que no vulnere más la neutralidad, pero no a Tezanos

La Junta Electoral Central ha apercibido este jueves a "todos" los ministros del Gobierno en funciones y les insta a que no hagan más declaraciones que vulneren la obligatoria neutralidad de los procesos electorales. Así consta en el acuerdo que el árbitro electoral ha adoptado en la reunión de este jueves, en respuesta a una reclamación efectuada por el PP.

Protestaron los populares ante dicho organismo por unas manifestaciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en la última rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Como en un acuerdo anterior la JEC ya había llamado la atención a la ministra de Educación, Isabel Celaá, por unas declaraciones contrarias a la neutralidad, el árbitro electoral en España ve "reiteración" en esta conducta que atenta contra el artículo 50.2 de la LOREG. Por ello, añade la Junta, debe "apercibir" a todos los integrantes del Gobierno para que "se abstengan de emitir manifestaciones" contrarias a dicho principio de neutralidad por parte de los poderes públicos.

Pero no inicia un procedimiento sancionador porque, según explica, dichas declaraciones se producen en un contexto de "espontaneidad" y de "ausencia de premeditación", ya que son respuestas a las preguntas que plantearon los periodistas en dicha rueda de prensa. La Junta, por tanto, no inicia las sanciones pertinentes que marca la ley electoral, la LOREG, pero apercibe al Gobierno en funciones y le advierte de que no lo vuelva a hacer; si cae en la misma práctica y se denuncia, sancionará.

En el acuerdo, la autoridad electoral hace una distinción: percibe una "clara connotación electoralista" en las afirmaciones de Montero, cuando arremete contra su predecesor, Cristóbal Montoro, del PP, por provocar una menor recaudación del IVA con "nocturnidad y alevosía". Menciona también la aseveración de Calvo respecto de la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco, en concreto cuando señala que el Gobierno actual ha logrado en 15 meses lo que no ha tenido lugar en 40 años. Sin embargo, no aprecia la misma connotación que en las palabras de Montero.

La JEC, además, pide al Gobierno que no use las ruedas de prensa posteriores a los consejos de ministros, "un acto institucional", dice, con finalidad electoralista. Estima parcialmente, así, la reclamación del PP, y avisa de posibles sanciones si el Ejecutivo incurre en las mismas vulneraciones.

Desestima, sin embargo, la reclamación de Unidas Podemos contra el artículo que escribió José Félix Tezanos en la revista Temas después de que pidiese el voto para el PSOE y concentrar el voto en los partidos con posibilidades de gobernar.

En el acuerdo, la JEC explica que las palabras de Tezanos en el texto ¿Cómo salir de los bloqueos políticos? publicado en el número de octubre de la Revista Temas están amparadas en el derecho a la libertad de expresión en tanto que fueron pronunciadas en una publicación privada. Tezanos señalaba que tras el 28 de abril, "los hechos concretos son que en España se ha bloqueado la posibilidad de gobernar al único partido que podía hacerlo [el PSOE]". Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos habían denunciado a Tezanos ante la JEC por el citado texto.