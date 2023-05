La Junta Electoral desestima los recursos de IU y Podemos sobre la cobertura informativa en RTVE de cara al 28M

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado el recurso interpuesto por las coaliciones Unidas Podemos y Podemos-Izquierda Unida contra el Plan de Cobertura Informativa de RTVE para las elecciones municipales del 28 de mayo, que les otorga un 1% de cobertura.

La JEC decidió tras su reunión de este miércoles desestimar los recursos interpuestos por estas formaciones que solicitaban garantizar una mayor cobertura informativa, después de que también hayan reclamado no ser excluidos de la asignación de espacios gratuitos de propaganda electoral de ámbito estatal de RTVE para las próximas elecciones, alegaciones que también han sido desestimadas.

La Junta Electoral Central no ha notificado el contenido íntegro de esta resolución sobre la cobertura informativa, ya que un vocal de la Junta ha anunciado la presentación de un voto particular al acuerdo, adoptado por mayoría, por lo que la argumentación de la JEC se conocerá "tan pronto" se reciba este voto particular.

Las dos formaciones se habían mostrado muy críticas ante ambas decisiones y, por ejemplo, en su recurso para el caso del diseño del plan informativo del ente público para las elecciones, denunciaban vulneración de los "principios constitucionales de pluralismo político y proporcionalidad".

Así, en el reparto de tiempos informativos de RTVE, los dos grandes partidos copan la mitad de los minutos que se emitan, un 29,38% para el PSOE y un 22,77% para el PP, y el resto se distribuye entre los demás partidos que superaron el 1% de los votos hace cuatro años.

Podemos e IU entraron en el reparto por la mínima, puesto que quedan por debajo del 1,23% de Adelante Andalucía, el 1,44% de En Comú, el 1,52% de Compromís, el 1,77% del PNV, el 2,30% de Más Madrid, el 3,63% de Vox o el 8,63% de Ciudadanos, entre otros.

Respecto al reparto de los anuncios gratuitos de propaganda electoral, la propuesta de RTVE se sustentaba sobre los resultados de los últimos comicios locales y el requisito de haber presentado candidatura a circunscripciones con más del 50% de la población de derecho.

Su conclusión es que en el reparto de las franjas de emisión nacional sólo pueden entrar el PSOE y el PP, con 45 minutos cada uno; Ciudadanos, con un total de 30 minutos, y Vox, al que se reservan 15 minutos, mientras que Podemos e IU se quedaban fuera al entender que no se cumplían esas condiciones en sus distintas fórmulas de confluencia.

La propuesta fue avalada después por la Comisión de Radio y Televisión, de la que forman parte todos los partidos con representación en el Congreso.

La Corporación de RTVE ha dado un 1% del tiempo de cobertura informativa a Izquierda Unida y Podemos al considerar que consiguieron un 1,08% de los votos; no obstante, estas formaciones afirman que lograron un 4,80% de los votos y que ese debería ser el porcentaje de tiempo informativo que se les tendría que dar.