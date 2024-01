La Junta Electoral obliga a la Xunta a retirar de su web mensajes "electoralistas" sobre la actividad de Rueda

La Junta Electoral ha ordenado a la Xunta de Galicia retirar de su página web una información sobre un convenio con el Ayuntamiento de Ferrol, gobernado por el PP, al considerar que su contenido excede el interés público y contiene un mensaje "electoralista" sobre la actividad pública del presidente en funciones de la Xunta y candidato popular, Alfonso Rueda.

La Junta se refiere a un acto celebrado el pasado 29 de diciembre, ocho días después de la convocatoria electoral, al que acudió Rueda para dar publicidad al convenio para el proyecto Abrir Ferrol al mar, con una inversión de 11 millones de euros. El alcalde de la ciudad es José Manuel Rey Varela, exconselleiro de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y senador por designación autonómica.

La denuncia partió del PSdeG, que el pasado 17 de enero se dirigió al órgano que fiscaliza el cumplimiento de la ley electoral para advertir de que la publicidad que la Xunta dio a ese acto constituye propaganda electoral, y pidiendo que se retirase de la web del Gobierno gallego las referencias al mismo.

La Junta ha atendido a la petición de los socialistas gallegos y ha recordado al PP que durante el período electoral -desde que se convocan las elecciones hasta que se celebran- está prohibido "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos".

Según la Junta, del examen de los mensajes difundidos en los medios de comunicación que fueron convocados al acto y en la propia web de la Xunta se aprecia "que la presencia del presidente de la Xunta y candidato del Partido Popular a las elecciones en curso que, aunque no sea algo excepcional (...) no resulta imprescindible para la firma del convenio y que la misma no había podido quedar postergada hasta después del período electoral sin quebranto o lesión del servicio o interés público".

La noticia ya ha sido retirada de la web de la Xunta, aunque en Internet pueden encontrarse las fotos institucionales del acto, así como las referencias de los medios que lo cubrieron.