Junts lucha por recuperar el liderazgo independentista con una campaña centrada en la restitución de Puigdemont

A diferencia de otras formaciones independentistas, Junts y su candidato para las elecciones al Parlament del 12 de mayo cuentan con un voto fiel y muy movilizado. Aunque la formación encabezada por Carles Puigdemont no parece capaz de ampliar la base de votantes, sí ha logrado reducir al mínimo la fuga de votos a la abstención o a otras fuerzas políticas bajo el liderazgo de Puigdemont.

Es por ello que Junts ha diseñado una campaña electoral centrada en la Catalunya Nord y con miles de simpatizantes dispuestos a coger autobuses para escuchar en directo las palabras del cabeza de lista.

El objetivo de Junts es recuperar el liderazgo en el ámbito independentista, con una campaña enfocada en la restitución de Puigdemont como "presidente legítimo" de la Generalitat, después de ser destituido en 2017 por la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el referéndum del 1 de octubre y la Declaración de Independencia. Hecho que lo llevó a decidir marcharse al exilio para evitar el encarcelamiento por parte de la Justicia española. Recordemos que Puigdemont vive en Bruselas desde octubre de 2017 y que ha dejado temporalmente la Casa de la República en Waterloo para trasladarse a la comarca del Vallespir (Catalunya Nord) hasta el día de las elecciones.

En espera de la aprobación definitiva y aplicación de la amnistía, el candidato de Junts no puede pisar territorio español si no quiere ser detenido. Sabiendo esto, la estrategia del partido se ha construido en torno al lema "Desconectamos pantallas" y en orquestar una logística compleja que potencie el efecto de "hijo pródigo" de Puigdemont. De hecho, en esta precampaña se ha hablado muy poco, por no decir nada, de temas sectoriales como la vivienda, la salud o la educación por parte de Junts.

En esta precampaña, Junts ha hablado muy poco de temas sectoriales como la vivienda, la salud o la educación

Cada día y hasta el 10 de mayo, una flota de autobuses subirá hasta el Pabellón de Argelers desde diferentes puntos del territorio catalán para acercar a la ciudadanía a Puigdemont. Fuentes del partido aseguran que "hay ganas de vivir la experiencia" y que la gente considera que es un "momento histórico" y quiere poder decir "yo estuve allí". Y no van mal encaminados, porque en el acto de presentación de la candidatura, celebrado en Elna el 6 de abril, asistieron más de 2.000 personas.

Los mítines entre semana se celebran a las 19 horas de la tarde, pero los de fin de semana y festivos se han programado a las 12 h. El acto central del 4 de mayo tendrá lugar en Argelers, el de cierre de campaña (10 de mayo) será en Barcelona y también se organizarán actos territoriales. En estos últimos dos casos, Puigdemont no podrá estar presente. Sin embargo, ha afirmado que regresará a Catalunya el día del pleno de investidura sea o no elegido presidente de la Generalitat.

La prioridad de Junts: culminar la independencia

En el acto de presentación en Elna, Puigdemont afirmó que no quería "desaprovechar la oportunidad por comodidad personal" después de "estar seis años en el exilio defendiendo la presidencia". También renunció a formar parte de las listas para las elecciones al Parlamento Europeo "para poder sumar los máximos esfuerzos para culminar la independencia".

Asimismo, presentó una lista "transversal" con la empresaria tecnológica Anna Navarro como número dos, seguida del exconsejero Josep Rull, la presidenta del Parlament, Anna Erra, y el presidente del grupo de Junts, Albert Batet. Desde su punto de vista, era necesario integrar en la plantilla "nuevos referentes y valores para recuperar la confianza de los conciudadanos en las instituciones catalanas".

Puigdemont podría reeditar el cargo solo si las formaciones independentistas suman mayoría absoluta

En los próximos comicios, Puigdemont podría reeditar el cargo solo si las formaciones independentistas suman mayoría absoluta, una situación que no está del todo asegurada y que, incluso si se diera, sería difícil de resolver si el tándem Junts-ERC necesita el apoyo de algún otro partido como la CUP.

Es importante destacar que, aunque el expresidente apuesta por la alianza con Aragonès, ha evitado hasta el momento todas las propuestas de un cara a cara con el candidato republicano en la Catalunya Nord.

Los votantes fieles se concentran en el eje transversal

Junts se caracteriza por tener un voto más concentrado que ERC, especialmente en el denominado eje transversal que va desde las comarcas de Lleida a Girona, pasando por las comarcas centrales. Donde menos fuerza tiene es en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, aunque sí mantiene votantes en la capital catalana.

Si miramos hacia atrás, en las últimas elecciones al Parlament, celebradas el 14 de febrero de 2021, Junts per Catalunya fue la tercera fuerza más votada con 32 escaños, por debajo del PSC y ERC, que empataron con 33 diputados. La formación de Puigdemont se llevó un 20,04% de los votos, un punto porcentual menos que en 2017 (21,66% y 34 escaños).

Según la última encuesta publicada por el CIS, Junts será la segunda fuerza, bastante alejada del PSC y compitiendo con ERC por la segunda posición. De acuerdo con los datos recogidos, Puigdemont y Aragonès tendrán un empate técnico, en el cual Junts se adelantará en diputados y los republicanos obtendrán una mayor cantidad de papeletas.

La encuesta publicada este viernes por el CEO, sin embargo, sitúa a Junts en tercera posición, con una horquilla de 28 a 34 escaños. ERC, por su parte, obtendría un mínimo de 31 y un máximo de 37. El grado de incertidumbre al inicio de la campaña es aún muy elevado.