La jura de la Constitución por Leonor, una "costumbre" que no tiene guion oficial

La Constitución prevé que "el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad" prestará "juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución". Eso es lo que ocurrirá el día 31 de octubre en el Congreso de los Diputados. La princesa Leonor jurará la Constitución el día que cumple 18 años. Sin embargo, y así lo señala un letrado de la Cámara en conversación con Público, la Carta Magna no va más allá y tampoco el Reglamento del Congreso. Por eso, lo que marca el protocolo en estos casos es "la costumbre parlamentaria".

En otras palabras, ante la ausencia de un guion oficial —una norma, un reglamento— que marque cómo se debe llevar a cabo la celebración, el Congreso seguirá la costumbre que se inauguró en 1986, cuando el actual jefe del Estado, Felipe VI, juró la Constitución en su mayoría de edad. Los letrados de las Cortes Luis Cazorla y José María Codes Calatrava han destacado, en sendos trabajos, que "lo escueto" del artículo 61.2 del texto constitucional obliga a "colmar el vacío".

Ninguna norma contempla, tampoco, quién asume el coste. Quién paga la cantidad que haya que desembolsar (si es que hay que hacerlo) para el montaje de la estructura en el hemiciclo prevista para este tipo de ceremonias o cualquier gasto que pueda derivar del acto.

En las fotografías de la jura del actual jefe del Estado aparece esa tarima, en la que, de acuerdo con las fuentes consultadas, tienen que poder sentarse los presidentes del Congreso y del Senado, así como los miembros de la Mesa de cada una de las Cámaras, además de otras personalidades, como el propio rey o el presidente del Gobierno, en este caso, en funciones (previsiblemente, en esa fecha no se habrá llevado a cabo el debate de investidura de Pedro Sánchez), que también podría estar presente.

Por situar dos antecedentes, la ceremonia de proclamación de Felipe VI como monarca costó a las Cortes más de 130.000 euros y el monto total de los actos de celebración del 40 aniversario de la Constitución ascendieron al medio millón. Ambos se costearon con el fondo de remanentes de las Cámaras, es decir, el dinero que se va ahorrando con el excedente de los presupuestos de cada una de ellas. Es el fondo que se utilizó para sufragar, también, los sistemas de audición tras la inclusión de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados.

Desde el entorno de Presidencia del Congreso concretan que, en el caso de la coronación de Felipe VI, en el gasto total se incluyeron, también, ceremonias externas más allá del acto de la propia Cámara. No sería el caso de la jura de la Constitución de la princesa Leonor.

Otras fuentes del Congreso, por su parte, aseguran a este medio que, por el momento, "no se ha presupuestado ningún coste" para esta ceremonia. En cualquier caso, atendiendo a esa "costumbre" y a que, tal y como afirma un letrado de la Cámara también a Público, "se trataría de un gasto de contingencia", cabe esperar que se pagara, en caso de que lo hubiere, también con esa hucha de las Cortes. El equipo de Armengol lo corrobora y añade que, como solo se trata de la sesión plenaria, en principio, el gasto debería ser mínimo; no debería ni acercarse a la suma de la coronación del rey.

Quién hablará y en qué orden

Lo que marca la costumbre parlamentaria es que intervendrán tres figuras durante la sesión: el letrado mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén; la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la princesa Leonor de Borbón. El primero lo hará para dar cuenta de la comunicación recibida por el Gobierno sobre la naturaleza de la ceremonia que estará a punto de producirse: la jura de la Constitución de Leonor de Borbón al cumplir su mayoría de edad.

A continuación, de acuerdo con las fuentes consultadas y habida cuenta del precedente de 1986, la presidenta del Congreso dará un discurso. Después, la princesa jurará la Constitución y, por último, Armengol dará cuenta de ello y levantará la sesión.

¿Y si algún diputado pide la palabra?

"Todo esto", insiste el letrado, "no está escrito". Por lo tanto, podría existir algún margen de cambio, "aunque es muy improbable". No obstante, ante esa ausencia de norma escrita, ¿qué ocurriría si un diputado o diputada solicitara el turno de palabra, a pesar de que no figure en el orden previsto? Al no contemplarlo la "costumbre parlamentaria", lo normal sería que Armengol la denegara.

Lo que parece ya claro, a la luz del estado de la negociación entre PSOE y Sumar, es que ni habrá Gobierno constituido cuando se lleve a cabo la jura de Leonor, ni estorbará en el calendario la ceremonia. Tanto los de Yolanda Díaz, como los socialistas, se han dado todo el mes de octubre de margen para alcanzar un acuerdo de coalición (paralelamente, negociarán con el resto de los eventuales socios), por lo que el debate de investidura no se espera hasta noviembre.