La justicia belga aplaza la extradición de Puigdemont hasta que el TJUE decida el jueves sobre Junqueras

Tras una sesión exprés de unos veinte minutos, el juez de primera instancia belga ha decidido aplazar la vista sobre las euroórdenes contra los tres políticos catalanes al 3 de febrero. Así esperará a la decisión del Tribunal de Justicia europeo sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras antes de decidir si extradita a España al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig.



El TJUE se pronunciará este jueves sobre si Junqueras debería haber gozado de inmunidad parlamentaria en el caso del procés por el que ha sido condenado a 13 años de prisión. Puigdemont y Comín también resultaron elegidos en la elecciones del pasado mayo, con lo que una decisión favorable para Junqueras podría llevar al juez belga a considerar si ellos dos también deberían ser inmunes, en cuyo caso podría complicarse su extradición a España. La nueva vista ante la Cámara del Consejo de Bruselas se celebrará el 3 de febrero a las dos de la tarde.



“El tribunal ha decidido que es potestad del TJUE en Luxemburgo clarificar todos los asuntos relacionados con la cuestión de la inmunidad”, ha explicado Simon Bekaert, uno de los abogados de los tres políticos catalanes, poco después de su cita con el juez.

Los abogados tienen la esperanza de que las conclusiones del TJUE del jueves vayan en la línea de la opinión emitida hace un mes por el Abogado General de la UE. Maciej Szpunar exponía que el vicepresident Oriol Junqueras tenía que haber sido considerado como eurodiputado tras conocerse los resultados de las elecciones europeas de mayo. Eso sí, como Junqueras ya está condenado, el Abogado General también consideraba que el Tribunal europeo sería “inoperante” para su caso concreto.

De ser declarado inmune, y en función de la letra pequeña de la sentencia del TJUE del jueves, se abre el interrogante de si Puigdemont y Comín deberían ser también inmunes. Con la sentencia europea de Junqueras sobre la mesa, el juez belga pretende tener todos los elementos para decidir si ejecuta la euroorden contra los tres políticos catalanes.

“El del jueves no es un caso que nos afecte directamente a nosotros. Pero la decisión es muy relevante, también sobre el conjunto de derechos en juego mas allá de si afecta o no este procedimiento”, ha dicho Puigdemont a la prensa al término de la vista de este lunes.

Las sentencias del TJUE sientan jurisprudencia, así que el juez podría aplicar directamente la doctrina de esa decisión si cree que está directamente relacionada. Otra opción para el juez sería preguntar a su vez a la justicia europea sobre la situación específica de Puigdemont y Comín.

El caso de Puig es diferente ya que él no concurrió a esas elecciones, pero el juez ha decidido mantener los tres asuntos en una sola pieza, con lo que el caso de Puig seguirá de momento los mismos plazos que los de Puig y Comín.

De ser declarado inmune, el expresident no ha descartado volver a España. “La inmunidad no es a la carta. Se tiene que aplicar en todo el territorio en el que esta inmunidad te protege. No creo que haya otra ocasión en que la justicia europea tenga que enmendar otra vez al Estado español. Creo que no sería una buena noticia para el Estado español”, ha dicho el expresident a la salida del Tribunal.

En su discurso, Puigdemont ha vuelto a cargar contra la independencia de la Justicia española y se ha mostrado confiado en el trabajo de los tribunales de Bélgica y de la UE: “Hemos confiado desde hace más de dos años en la justicia europea. Sabemos que su decisión se va a basar en la independencia judicial. Lo único que tienen que hacer es su trabajo”, ha dicho Puigdemont.

Hasta el 3 de febrero, las condiciones de libertad de los tres políticos catalanes continúan siendo las mismas: no pueden salir de Bélgica sin la autorización de un juez y deberán presentarse ante el tribunal siempre que se les pida.

Esta es la segunda vez que se aplaza la decisión sobre los casos de Puigdemont y Comín, y la primera vez para Puig -en la última ocasión el tribunal decidió unirlo a los otros dos casos-. Y el caso no acabará con la nueva vista, incluso si no hay nuevos aplazamientos. Tras el 3 de febrero, el juez tendrá entonces 15 días para dictar sentencia, tras lo cual tanto la Fiscalía belga como la defensa tendrán 24 horas para presentar un recurso contra la decisión a la Corte de Apelación belga. Ahí aún quedaría otra instancia de apelación más: el Tribunal de Casación. La defensa de los políticos catalanes ha advertido en repetidas ocasiones que la resolución podría llevar aún varios meses, debido a las posibilidades de apelación.