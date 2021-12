La Justicia seguirá teniendo la última palabra para que las comunidades puedan aplicar las restricciones más duras

A escasas horas de que se celebre la Conferencia de Presidentes, convocada por Pedro Sánchez para analizar la evolución de la pandemia tras el incremento de los contagios y estudiar soluciones para frenar el avance de ómicron, la posibilidad de que medidas como el toque de queda, el cierre del ocio nocturno y la limitación de contactos reaparezcan en vísperas de la Navidad parece cada vez más real.

Por lo menos, en Catalunya. La Generalitat ha planteado aplicar un toque de queda en municipios de más de 10.000 personas y con alta incidencia; limitar las reuniones sociales a diez personas; cerrar el ocio nocturno y limitar aforos en actividades como restauración y comercio. El presidente catalán, Pere Aragonès, va a pedir en la Conferencia de Presidentes que estas medidas se extiendan al resto del Estado, ya que combatir la pandemia "no es competencia sólo de la Generalitat".

En el polo opuesto, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que no contempla introducir ninguna restricción. "Cada comunidad tomará sus propias decisiones y Madrid lo tiene claro. No estamos relajados. El contagio es exponencial pero no está revistiendo de especial carga a la asistencia sanitaria", ha dicho este martes, desmintiendo al Colegio de Médicos de Madrid que exige medios urgentes a la Consejería de Sanidad ante el riesgo de colapso de la Sanidad madrileña.



Ante planteamientos como el de Ayuso, el "mínimo común denominador" que busca el Gobierno entre las posturas autonómicas parece difícil de hallar. Se descarta el anuncio de una nueva declaración de estado de alarma por parte del Gobierno, que ninguna comunidad, además, ha pedido. En estos momentos, el actual marco legal, contemplado en el Decreto Ley 8/2021 de 4 de mayo, permite a las comunidades autónomas aplicar las restricciones que consideren en materia sanitaria para luchar contra la pandemia, pero aquellas que afecten a derechos fundamentales deben contar con el aval previo de sus Tribunales Superiores de Justicia o, en última instancia, del Tribunal Supremo. Así, el toque de queda, el uso del pasaporte covid y los confinamientos perimetrales deben contar con el refrendo de la Justicia.

Es, en definitiva, una especie de ruleta rusa, porque, como se ha visto desde que finalizó el segundo estado de alarma, en mayo pasado, y entró en vigor el Decreto Ley 8/2021, las decisiones de los TSJ autonómicos han sido de lo más variopintas, incluso el Supremo ha respondido de diferente manera ante solicitudes idénticas por parte de dos comunidades autónomas.

Disparidad de medidas en todo el Estado

En agosto pasado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ratificó el toque de queda en varios municipios de Aragón afectados por un brote--entre la 1 y las 6 de la madrugada-- por un periodo de 15 días.

Sin embargo, un mes antes el mismo tribunal había desestimado el recurso de casación del Gobierno de Canarias contra el rechazo por parte del TSJ del toque de queda entre las 0.30 y las 6 horas en Tenerife, o subsidiriamente, en los municipios de dicha isla con una tasa superior de incidencia superior a 100 casos por 100.000 habitantes.

La Generalitat de Catalunya ha anunciado esta semana que volverá a implantar el toque de queda en la comunidad debido a la intensa propagación de la nueva variante Ómicron. Pese a que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales varios preceptos del primer y el segundo estado de alarma decretados por el Gobierno --entre ellos, el confinamiento--, la limitación de la circulación de personas en horario nocturno fue avalada por el tribunal de garantías en su segunda sentencia, de octubre pasado.

El Tribunal Constitucional consideró ajustado a Derecho la limitación de la circulación de personas en horario nocturno; la restricción de entrada y salida de personas en comunidades; y la limitación de la permanencia de grupos de personas tanto en espacios públicos y privados como en lugares de culto, razonando que se trata de una medida "proporcionada a la consecución de un fin constitucionalmente legítimo y de interés general para la comunidad social como era el de la preservación de la vida".

Pendientes del Constitucional

Lo que aún no ha dirimido el TC es la constitucionalidad de la propia norma que deja en manos de la Justicia las restricciones de las comunidades autónomas. En febrero de este año admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por el artículo 10.8 de Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el marco de la Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (Ley 3/2020 de 18 de septiembre).

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón entiende que dicha ley vulnera la separación de poderes al tener que convalidar previamente los tribunales las medidas que han de aplicar las comunidades autónomas contra la covid. El asunto está pendiente de resolución. Si el Constitucional fallara en contra, el decreto ley en vigor(8/2021) que se basa en dicha ley no tendría validez, según explican a Público fuentes jurídicas.

También el PP ha llevado al Constitucional el Decreto-Ley 8/2021, que establece el recurso de casación exprés ante el Supremo para las restricciones de las comunidades.

El pasaporte covid acabará en el TC

El uso del pasaporte covid es ya una realidad en casi todas comunidades, salvo en Madrid, Extremadura, Castilla- La Mancha y Castilla y León, que no han planteado incorporarlo a las medidas contra la pandemia. A Euskadi le costó, ya que el TSJ lo tumbó en primera instancia, pero el Tribunal Supremo lo avaló, al admitir el recurso del Gobierno vasco hace menos de un mes.

En Andalucía, el pasaporte covid acaba de ser denunciado por Vox, que ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Andalucía de cara a preparar el terreno para poder llegar ante el Tribunal Constitucional.