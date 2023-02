El juzgado tarda dos años en demostrar que la factura de Monedero para 'Neurona' no es un contrato simulado

La Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha podido demostrar, al fin, que la factura de 26.200 euros emitida por Juan Carlos Monedero a la consultora Neurona es auténtica y no es un contrato simulado, como creía el juez Juan José Escalonilla, del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, cuando abrió la pieza secreta para el cofundador de Podemos, en septiembre de 2020.

En un informe al que ha tenido acceso Público, la Unidad de Ciberdelincuencia verifica que la factura fue enviada el 13 de enero de 2019, tal y como ha sostenido Monedero todo este tiempo y como consta en los correos electrónicos que envió a Neurona.

"Al tratarse de un portal web de un tercero, como es este caso Google-Gmail, el usuario de la misma (titular de la cuenta de correo electrónico) no tiene capacidad de modificación de un correo ya enviado, se podrá eliminar, no alterar ni manipular. Puesto que todos estos datos se almacenan en servidores gestionados por Google a los que los usuarios no tienen acceso de modificación, más allá de poder enviar o recibir correos electrónicos desde esta plataforma web", consta en el informe.

"Ambos CD contienen los correos electrónicos descargados el 14 de junio de 2022 desde la plataforma web, real y verificada, de Google-Gmail (...) utilizando las credenciales proporcionadas en ese mismo momento por Juan Carlos Monedero y comprobando que se trataba de la misma cuenta de correo investigada (...) Lo que significa que este fichero no ha sido alterado ni manipulado", concluye Ciberdelincuencia.

Es decir, que en esa fecha, el 13 de enero de 2019, no se sabía que meses después se iban a convocar elecciones para el 28 de abril, campaña en la que Podemos contrató los servicios de Neurona. El juez Escalonilla ha considerado hasta ahora que la factura de 26.200 euros de Monedero a la consultora en realidad fue una comisión por la contratación posterior del partido a la misma empresa para los trabajos de marketing político de cara a la campaña electoral, y por el que sigue imputando al partido.

Hay que destacar que tras el cierre de la pieza secreta, que duró cinco meses, el juez imputó a Juan Carlos Monedero, en marzo de 2021, por considerar que la factura encerraba un contrato simulado. Han pasado prácticamente dos años desde aquel momento.

La investigación contra Monedero desglosaba las cuentas del politólogo para centrarse en una factura, de 26.200 euros, abonada por la consultora política Neurona el 25 de enero de 2019. El juez Escalonilla considera que se trata de una factura "elaborada ad hoc" para justificar el cobro de ese dinero que no correspondería a trabajos efectuados por el profesor universitario, incluido un libro y varios viajes a América del Sur para dar seminarios.

Monedero ya entregó en marzo de 2021 los correos electrónicos, los datos sobre los vuelos y otras pruebas para demostrar que la factura de 26.200 euros emitida por trabajos encargados por la consultora mexicana no es simulada, sino que obedece a 300 horas de trabajo en México, Argentina y Colombia.