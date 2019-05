JxCat pide al Supremo que escuche a la fiscalía y permita la candidatura de Puigdemont 

JxCat considera que el Tribunal Supremo tendrá que considerar válido el informe del Ministerio Fiscal que pide estimar el recurso presentado por la formación contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir al expresidente catalán Carles Puigdemont como candidato en las próximas elecciones europeas.

"De nuevo estamos pasándonos la pelota de un lado a otro cuando, en esta ocasión, el Ministerio Fiscal entiende que este recurso tiene que ser estimado y el Ministerio Fiscal es único en España, por lo tanto es el informe del Ministerio Fiscal que nos da la razón y eso tendrá que ser válido en el Supremo también", dijo el abogado Gonzalo Boye en una rueda de prensa en Bruselas.

El Tribunal Supremo será el órgano que decidirá sobre el recurso presentado por Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí contra su exclusión de la candidatura europea de JxCat y pronunciarse sobre si pueden o no presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo, después de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid haya resuelto elevar el caso a esta corte.

La decisión del juzgado se conoció mientras Puigdemont, Comín y Ponsatí comparecían este sábado en una rueda de prensa en Bruselas junto al abogado Gonzalo Boye, el exalcalde Xavier Trias y la columnista Beatriz Talegón, que les sustituirán de forma provisional en las listas a la espera de que se resuelvan los recursos.

Òmnium insta al Gobierno a retirar todos lo cargos



Òmnium Cultural ha instado al Gobierno a ordenar a la Abogacía del Estado que retire todos los cargos contra los presos del 'procés' juzgados en el Supremo y ha advertido de que mientras les sigan acusando, el PSOE y el PSC no sólo no estarán buscando soluciones, sino que "agravarán" el "conflicto".

Así lo ha afirmado en un acto en Barcelona el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, que se ha dirigido al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y le ha pedido que "no mire hacia otro lado como ha hecho hasta ahora", en relación a la situación de los políticos independentistas presos.

"Saben, y les tendría que dar vergüenza, que hay situaciones de injusticia y represión que no pueden continuar si realmente quieren encontrar soluciones al conflicto", ha indicado Mauri.

La derecha recurirrá



El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha aseverado que "acatarán" la decisión que tome el Tribunal Supremo (TS) sobre la exclusión de la candidatura al Parlamento Europeo de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, pero ha dicho que no descartan recurrir la sentencia.

"Si la JEC permite que se presente, acataremos las resoluciones judiciales", ha garantizado Cs antes de admitir que se "reservan la posibilidad" de presentar un recurso

"Si la Junta Electoral Central (JEC) permite que se presenten, acataremos las resoluciones judiciales", ha garantizado antes de admitir que se "reservan la posibilidad" de presentar un recurso "si lo consideran pertinente".

"Nosotros no haremos como el mundo independentista que se arrojan como un triunfo cuando la Justicia les da la razón y, cuando no, dicen que está manipulada y es una farsa", ha asegurado Carrizosa, quien ha opinado que es "de absoluta lógica" que el expresident Puigdemont no pueda concurrir a los comicios.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha lamentado que la Fiscalía de Madrid haya pedido que se estimase el recurso. Casado ha confesado su desazón al ver a "la Fiscalía poniéndose del lado de Puigdemont después de que nosotros hubiésemos presentado una demanda ante la Junta Electoral para que no se presentara a las elecciones europeas; y ahora vemos una vez más como el Gobierno de España se pone del lado de los que están fugados de la Justicia".