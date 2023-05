Laura Aznal, candidata de Bildu: "Si el PSN hace lo que dice, regalará el gobierno de Pamplona a la derecha"

La encuesta del CIS apunta a que UPN ganaría las forales, pero el PSN podría seguir gobernando. Para ello serán importantes los pactos electorales y el apoyo externo de su partido. ¿Apoyarían un Gobierno de María Chivite?



"Nuestro objetivo es entrar en una nueva fase en la que las derechas no incidan en las políticas de Navarra"

Nuestro objetivo siempre es dejar a un lado las políticas de la derecha aquí en Navarra. En el 2015 se inició un cambio de rumbo. Nuestro objetivo es seguir profundizado en este cambio: entrar en nueva fase en la que las derechas no marquen el ritmo ni incidan en las políticas de Navarra.

EH Bildu es una fuerza que trabaja en base a contenidos y prioridades. Nuestras prioridades son claras, pasan por fortalecer los servicios públicos que están sufriendo un debilitamiento, por ejemplo, la sanidad. Avanzar en garantizar derechos a toda la ciudadanía independientemente de la zona en la que viva de Navarra; incluidos también los derechos lingüísticos y avanzar en materia de autogobierno. En esta legislatura faltaba ambición para que podamos asumir más competencias y podamos decidir acerca de más cuestiones en Navarra.

En el caso del Ayuntamiento de Pamplona, EH Bildu podría liderar un bloque de izquierdas y optar a la alcaldía. Para ello, pueden ser necesarios los apoyos del PSN y Geroa Bai. ¿El PSN tendría que apoyar a EH Bildu en el ayuntamiento para que ustedes hicieran lo propio con Chivite en la comunidad?

La única garantía de dejar a un lado las políticas de las derechas pasa por que Joseba Asirón, nuestro candidato, sea alcalde de Iruña. Pensamos que tenemos una oportunidad real de serlo, tenemos un reto que es ser la fuerza más votada en Iruña y, en este sentido, estamos trabajando.

Si PSN hace lo que dice que va a hacer, es decir, lo que ocurrió en el año 2019, que desde nuestro punto de vista fue un error, sería desde luego regalar el gobierno de Pamplona a la derecha. Pienso que tendrían que ser responsables de explicar a todos los votantes de izquierdas y progresistas por qué permiten que la derecha siga gobernando esta ciudad.

¿Cuál creen que es el reto más urgente para el territorio?

"Ahora mismo, las zonas rurales de Navarra están abandonadas"

Nuestras prioridades coinciden con la mayoría progresista de izquierda de Navarra. Las encuestas dicen que una de las principales preocupaciones, es más, la principal es la salud, seguida de la vivienda y la precariedad del empleo.

La prioridad absoluta para EH Bildu es abordar una reorganización integral y estructural de nuestra sanidad navarra, empezando por redactar una nueva ley foral de salud que abarque la sanidad en todo su sentido y dimensión; que le aporte los presupuestos y los recursos económicos necesarios, poniendo la atención primaria en el centro y garantizando un servicio público de sanidad a todas las zonas de Navarra. Ahora mismo, las zonas rurales de Navarra están abandonadas.

Ustedes afirman que el 62% del alumnado no tiene ningún contacto con el euskera en toda su trayectoria educativa. En este apartado existen discrepancias con el PSN respecto a la oficialidad del idioma. ¿Qué prenden hacer respecto a este tema?

Para EH Bildu es una prioridad. Tenemos una ley del euskera que ya tiene más de 30 años. Necesitamos una nueva ley del euskera que garantice los derechos lingüísticos a toda la población en Navarra, independientemente de dónde viva. Hoy en día, ni la composición ni la estructura se corresponde con la realidad lingüística de Navarra. Apostamos por un aprendizaje integral de lenguas y, por supuesto, por que todo el alumnado pueda tener el derecho a tener un mínimo conocimiento de nuestra lengua, que es el euskera.



Las encuestas también apuntan a que Vox irrumpe por primera vez al Parlamento navarro ¿Qué ha fallado para que esté en riesgo ese muro de contención que había en Navarra frente a la ultraderecha?

En cualquier caso, las encuestas, encuestas son. Si mal no recuerdo, las pasadas elecciones también apuntaba a que Vox podría entrar en el Parlamento de Navarra. En cualquier caso, esto sería una muy mala noticia y más viendo cómo está la derecha en Navarra, totalmente fragmentada. Lo que se evidencia es que no tienen un proyecto político para esta comunidad, no tienen propuestas y, fruto de esa fragmentación, vemos que la única alternativa de seguir avanzando en esta comunidad es conformar mayorías alternativas.

¿Es un error haber metido a miembros de ETA en sus listas? ¿Creen que esto puede haber dado "munición" al discurso de la derecha?

"Han intentado traer lo peor de la política del Estado a Navarra para que no se escuchen nuestras propuestas"

En cualquier caso, yo lo dije en su día, que cualquiera de estas personas tiene todos sus derechos, también el de participación política, en vigor. Las listas de EH Bildu fueron refrendadas por una amplia mayoría de la comunidad del partido. Siento que en el Estado tiene lugar su propia campaña electoral y hacen ruido cuando no tienen propuestas ni planes de futuro. Hacen ruido. Han intentado traer lo peor de la política del Estado a Navarra para que no se escuchen nuestras propuestas que siempre van dirigidas en solucionar los problemas reales de la gente. Creo que no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Desde luego, en el ámbito en el que no se hable de propuestas de mejora en la vida de las personas, no nos van a encontrar.

¿Qué le dirían al PP cuando oís decir que vuestro partido no es "homologable" a la democracia?

"Las personas que dieron el paso retirándose, un paso positivo en favor de una convivencia democrática"

Hay formaciones que siempre están metidos en el mismo bucle. No quieren darse cuenta de que la sociedad de Navarra ha cambiado, ha avanzado. Han ocurrido muchas cosas a lo largo de todos estos últimos años y ellos no avanzan al ritmo de la sociedad. Las mayores preocupaciones de la ciudadanía son sanidad, vivienda y empleo y es ahí donde hay que hacer propuestas y poner sobre la mesa soluciones. Todo lo que sea desviar el debate en este sentido, es simplemente hacer ruido de forma interesada para incidir en las mayorías políticas que aquí en navarra son factibles. Estas siete personas que dieron el paso retirándose, lo tomo como un paso más en positivo en favor de una convivencia democrática, por la cual EH Bildu, desde sus orígenes, ha apostado de manera clara, firme y evidente, vías pacíficas y democráticas.