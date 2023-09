Laura Vilagrà, consellera de Presidència (ERC): "No están garantizados nuestros votos"

La consellera de Presidència del Govern de la Generalitat Laura Vilagrà (Santpedor, Barcelona, 1976) visita la redacción de Público en un momento en el que el conflicto político entre Catalunya y el Estado vuelve a las primeras páginas de la actualidad. La investidura de Pedro Sánchez, una vez que previsiblemente fracase la de Alberto Núñez Feijóo, dependerá en gran medida de los votos del independentismo catalán. Aunque los focos enfocan a Carles Puigdemont, los votos de los siete diputados de ERC son igualmente necesarios para la reedición de un Gobierno progresista. La Diada demostró que el independentismo no tiene tanto músculo en las calles como antaño. Vilagrà se expresa con contundencia en estos momentos políticos claves.

Usted ha sido la principal interlocutora con Moncloa del Govern de la Generalitat, con permiso del president Aragonès. ¿Se siente satisfecha con lo conseguido en la mesa de diálogo y negociación la pasada legislatura?

"Hemos avanzado en algunas cosas, pero ha sido insuficiente en otras"

Siempre hemos explicado que hemos avanzado en algunas cosas, pero que ha sido insuficiente en otras. Por lo tanto, sí que hemos puesto en valor y hemos explicado los indultos, de un lado, también la modificación del delito de malversación o el fin de la sedición, que no tenía parangón en Europa. Esto es un avance importante.

También hay aspectos importantes para nosotros, como las lenguas. Que el catalán lo podamos utilizar en las instituciones europeas o españolas, estos días se está viendo el resultado, es un avance para los catalanes y catalanas.

En otros sentidos no se ha avanzando lo suficiente y habría que hacerlo. Ahora, en otra negociación para otra investidura se ponen sobre la mesa otras carpetas que no se habían abierto.

¿Y en otras mesas? Los traspasos e inversiones pactados en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado han sido mínimos. ¿Pedro Sánchez ha sido leal con el Govern y con ERC?

"Rodalies, los trenes, en estos momentos es una de nuestras prioridades"

Lo que negociamos en la Comisión Bilateral es dentro de la Constitución, ya que siempre se habla de si es dentro o fuera de ella. Los traspasos están reconocidos en nuestro Estatut y lo que tenemos es que invertir tiempo para hacerlos. No se han producido ni con la velocidad ni intensidad que hubiera sido deseable, por lo tanto, en este sentido, tenemos margen para mejorar la vida de la ciudadanía, que es para lo que nos presentamos los representantes políticos. Tenemos que trabajar mucho más y mejorar estos traspasos.

Hay ejemplos muy importantes para nosotros, como es el traspaso de Rodalies, los trenes, que en estos momentos es una de nuestras prioridades.

Ustedes plantean la negociación para la investidura en tres ejes: amnistía, autodeterminación y bienestar social. Hablan de Rodalies en este último punto. ¿Es necesario un acuerdo para el traspaso de Rodalies para que apoyen una supuesta investidura de Sánchez?

"En esta negociación, es obvio que es un tema destacado"

Usted conoce la situación de Rodalies, con una baja inversión, una situación que ha llevado a accidentes y a retrasos casi diarios que afectan a mucha gente. Tenemos que acabar con esta situación de Rodalies en Catalunya. Nosotros ya gestionamos Metro y nuestra red de trenes y lo hacemos de una forma más correcta desde el punto de vista de inversión y horarios. Queremos justamente tener las dos redes de trenes, que operen conjuntamente y mejorar la movilidad del país.

Llegaremos pronto a los ocho millones de habitantes en Catalunya, una cifra muy importante que merece toda la atención. Estamos convencidos de que gestionaríamos mucho mejor este servicio y, claro, es prioritario. En esta negociación es obvio que es un tema destacado, es una de las herramientas más potentes que gestionamos en Catalunya, una buena movilidad.

También hay elementos de recursos económicos. Saben que gestionamos la sanidad, educación, servicios sociales muy relevantes... Necesitamos los recursos adecuados. Muchas veces se han hecho traspasos sin las dotaciones adecuadas, lo que nos genera un déficit importante. Por tanto, tenemos que hacer frente a estos déficits económicos y fiscales para equilibrar nuestras finanzas. No creemos que sea una cosa descabellada, es algo lógico, gestionamos el día a día de la ciudadanía de Catalunya por lo que necesitamos los recursos económicos. Saben que la mayoría de los impuestos son estatales, ni autonómicos ni locales, por lo que se tiene que hacer bien esta distribución de recursos.

¿Qué sensación tiene? ¿El PSOE está por la labor de ceder Rodalies a la Generalitat?

"Nadie puede dar por descontado nuestros votos, ahora mismo, para la investidura"

Tenemos que negociar muchas cosas en profundidad. Algunas están más avanzadas y otras no. Esta negociación será compleja, lo está siendo. Nadie puede dar por descontado nuestros votos, ahora mismo, para la investidura del presidente Sánchez. Tenemos aún muchas carpetas abiertas, muchos temas que negociar y trabajar con intensidad. Tenemos que acordarlo bien para que no pase como otras veces que acuerdos de la misma mesa de negociación no se han llevado a cabo.

La legislatura pasada, de hecho hace un año, acordamos el tema del catalán en el Senado, como cámara de representación de los territorios, y no se pudo llevar a cabo. Ahora tenemos que atar bien los acuerdos y tener la seguridad de que se cumplan.

Laura Vilagrà, en la redacción de 'Público'. — Jaime García-Morato

Otro de los temas que están sobre la mesa, además es un tema que no se entiende desde otros territorios, es el sistema de financiación. ¿Qué pide Catalunya? ¿Va en perjuicio de otros territorios del Estado?

"Pedimos que se valore toda la aportación que hacemos y que no vuelve a Catalunya"

Es muy complejo, este debate genera muchas susceptibilidades, lo vemos constantemente. Es un tema que tendría que ser más neutral y riguroso desde el punto de vista de los recursos que tiene cada cual para hacer lo que le encomienda su estatuto o normativa. En este sentido, en Catalunya gestionamos mucha parte de lo que hace referencia a la vida de la ciudadanía y tiene que tener una buena financiación.

Pedimos que se valore toda la aportación que hacemos y que, de hecho, no vuelve a Catalunya en forma de inversión o de impuestos para que podamos gestionar el día a día. El déficit fiscal es muy grande y se ha ido incrementando en los últimos tiempos. También es cierto que en Catalunya tenemos una situación de crecimiento de población y con mucha necesidad social, también, con muchas personas en la pobreza o cerca de la pobreza. Necesitamos financiación para gestionarla.

¿El método? ¿El modelo? ¿El sistema? Se tiene que hablar y negociar. De hecho, creo que ya no se puede posponer más ni este debate, ni esta negociación.

Ustedes aspiraban a conseguir la amnistía en la mesa de diálogo, pero lograron una reforma del Código Penal y la derogación de la sedición. ¿Se quedaron cortos?

"Estamos abriendo una negociación nueva que, como punto de partida, tiene que tener la amnistía"

Los primeros pasos siempre son los más difíciles. Desbrozar el camino, hacer que se mueva una maquinaria que estaba muy rígida, es lo que cuesta más. Lo hicimos ERC y el Govern de la Generalitat bastante en solitario. Siempre hemos dicho que si fuéramos más para tirar del carro, conseguiríamos objetivos más ambiciosos.

De hecho, es lo que estamos haciendo, estamos abriendo una negociación nueva que como punto de partida tiene que tener la amnistía. Se han conseguido objetivos importantes, también lo reconocemos, tenemos que ponerlos en valor para no ser injustos, pero hemos expresado siempre que queremos ir más allá, que teníamos que conseguir una ley de amnistía que creemos que es posible y que es posible antes de la investidura. Estamos trabajando intensamente para que sea así.

"En Catalunya hay una pulsión que no se frena, mayoritariamente la gente quiere votar"

A partir de aquí, nuevas carpetas que tenemos encima de la mesa. En Catalunya hay una pulsión que no se frena, que es que mayoritariamente la gente quiere votar, la ciudadanía quiere poder decidir sobre su futuro político y tenemos que abrir, de alguna manera, esta carpeta en la mesa de negociación, llegando a acuerdos. En cualquier caso, también la carpeta del derecho a decidir se tiene que abrir.

Finalmente, tenemos la tercera carpeta de temas vinculados al día a día de la ciudadanía, temas más económicos, como los trenes y otras cuestiones que se tienen que abordar en este momento. Algunas serán decisiones posteriores pero, en cualquier caso, tenemos que abrirlas.

Vilagrà responde a las preguntas de 'Público'. — Jaime García-Morato

Ahora la amnistía se ha situado en el foco de la negociación. ¿En qué términos considera el Govern que debería plantearse esta ley?

"Lo que vivimos hace unos años nos ha comportado una rémora que es una represión terrible"

No es que lo diga el Govern de Catalunya, es que lo dice el conjunto de la sociedad catalana. Pero también Europa, que ha dicho al Estado español que no se puede seguir así, vinculando la justicia a la política y la política a la justicia, se tienen que separar estos dos estamentos. También ha dicho que no se puede reprimir a los disidentes políticos.

Lo que vivimos hace unos años nos ha comportado una rémora que es una represión terrible que afecta a muchísimas personas. Es evidente que la prisión y el exilio son los ejemplos más notorios, pero es evidente también que hay muchas personas aún pendientes de juicio y que hay muchos elementos. Hemos conocido una primera sentencia contra el conseller de Interior Buch que le condena a cuatro años y medio de prisión. Esto es desproporcionado.

En Catalunya han habido situaciones desproporcionadas desde el punto de vista judicial y se tiene que revertir esta situación para llegar a un momento cero y empezar a negociar desde el principio, en el sentido de abrir esta carpeta de autodeterminación, pero desde una situación de no represión, desde una situación que se puede solucionar, y es la apuesta que hemos hecho desde hace años, a través de una ley de amnistía.

En otros momentos históricos de muchos países se ha hecho un corte comenzando una nueva etapa y creemos que la ley de amnistía abriría esa nueva etapa que nos merecemos.

Ha hecho referencia a la condena al exconseller Buch. ¿Es casual el momento en el que se conoce? Da la sensación de que, a veces, la justicia española se pronuncia en momentos en los que la política está tomando protagonismo con respecto a Catalunya...

"En el Estado español aún hay una desproporción y una voluntad de represión al independentismo"

Seguramente no es casualidad, seguro que se ha producido ya en otras ocasiones. Hay muchos juicios aún pendientes y habrá otras oportunidades de ver esta relación.

En cualquier caso, creemos que en el Estado español aún hay una desproporción y una voluntad de represión al movimiento independentista. Lo han dicho estamentos internacionales como Amnistía Internacional y otros. Por lo tanto, los derechos fundamentales se tienen que proteger mucho más. Creemos que se puede hacer a través de otra ley de amnistía, como punto de partida, y otros mecanismos.

Ha hecho antes referencia a que la ley de amnistía se puede pactar antes de la investidura. Sin embargo, esta semana ya han cedido en eso, han dicho que es posible dejarlo para después. ¿No es una línea roja, entiendo, para ERC?

"Es una línea roja"

Lo hemos expresado siempre. Es una línea roja. A veces, las interpretaciones hacen que se digan cosas que no hemos dicho. En este sentido, lo que quiero decir bien claro, este es un tema que se puede trabajar antes de la investidura. De hecho, es un tema que técnicamente no tiene una complejidad tan grande ni es imposible.

El escenario que nosotros trabajamos es que esté antes de la investidura. Y en este sentido, estamos negociando esto y otras cosas y, como decía al principio, sin estas cuestiones no están garantizados nuestros votos.

Ahora Junts se lleva todo el foco político y mediático, han entrado en la negociación por la puerta grande...

"Junts ha venido a nuestra estrategia de negociación"

Bienvenidos a la negociación. Es un tema del que habíamos hablado mucho con Junts y otros partidos. Decíamos que cuantos más seamos para impulsar este proceso, más conseguiremos, más lejos llegaremos.

Junts ha venido a nuestra estrategia de negociación, la que decidimos en ERC hace ya cuatro años para abordar, como también nos piden en Europa, un periodo de negociación en profundidad y serio que intente resolver el conflicto político entre Catalunya y España. Es lo que estamos haciendo con todo el rigor, la energía y la convicción de que podemos conseguir mensajes ambiciosos.

Laura Vilagrà, consellera de Presidència de Catalunya, en la Gran Vía de Madrid. — Jaime García-Morato

¿Por qué al PSOE le cuesta tanto aplicar una ley de vivienda? La ley catalana está bloqueada por fricciones con la estatal...

"Creemos que esta medida es absolutamente necesaria"

Una previa: entre el Gobierno del Estado y el catalán estamos negociando los términos en los cuales se tiene que aplicar esta ley. De hecho, en su momento se bloqueó la posibilidad de que nosotros pudiéramos mantener un tope en los alquileres. Nos pareció una medida necesaria especialmente en los municipios con más tensión y dificultad para que las familias lleguen a tener una vivienda en condiciones y digna. Lo ha expresado la consellera de territorio y también de vivienda.

Para nosotros es importante este tema, que podamos llegar a todos los acuerdos posibles para que en Catalunya el acceso a la vivienda sea un derecho. En la misma Constitución se reconoce. Creemos que esta medida es absolutamente necesaria, esta y muchas otras.

El tema de vivienda va del parque público adecuado, de alquileres asequibles y sociales, va de ayudas, va de muchas cosas que trabajamos en Catalunya con mucha intensidad porque la situación es complicada. Tenemos muy claro dónde queremos llegar, negociando, pero críticos y convencidos para convertirla en derecho.

Para el PSOE la autodeterminación es una línea roja ahora mismo, ¿qué proponen para conseguirla?

"La política es el arte de hacer posible lo imposible"

También eran imposibles los indultos, modificar el delito de sedición, muchas cosas... La política es el arte de hacer posible lo imposible, hacer posible una reivindicación mayoritaria en Catalunya, que es que el pueblo de Catalunya pueda votar. Estimamos que el 80 por ciento de la población está en esta línea para resolver el conflicto político. Se le ha de dar salida a esto de alguna manera. Se tiene que hablar, negociar, se tiene que plantear. Nos parece absolutamente necesario. También es importante desde el punto de vista de vehicular este conflicto.

Ustedes piden a Junts una coordinación en la negociación, pero no acceden. ¿Lastra esto el papel del independentismo dados los resultados obtenidos el 23J?

"Tendría que ser normal y deseable que trabajáramos conjuntamente"

Esta semana fue la Diada de Catalunya. Miles de personas salieron a la calle juntas para reivindicar estos derechos, el derecho a la autodeterminación, la amnistía, la independencia... Por lo tanto, sí que en muchos espacios trabajamos conjuntamente.

Los partidos competimos por el electorado, el relato... Esto es normal, pero también tendría que ser normal y deseable que trabajáramos conjuntamente para coordinarnos y llegar a una negociación que es muy importante, clave para Catalunya. En ERC no dejamos de insistir y trabajar para coordinarnos.

El president Aragonès diferencia entre la negociación para la investidura, que la están haciendo los partidos, con la negociación para la resolución del conflicto, que, asegura, continuará llevando el Govern con el Gobierno español. ¿Mantendrán la mesa de diálogo y negociación tal como se ha desarrollado hasta ahora?

Tendríamos que mantener la mesa para hablar de cómo articulamos la autodeterminación, el derecho a voto. Por lo tanto, para nosotros, esto está vigente.

Ahora Junts es imprescindible para conformar un Gobierno en Madrid. Si hay investidura, ¿debería incorporarse Junts a las negociaciones posteriores?

Es algo que tendríamos que hablar. Antes Junts estaba en el Govern, ahora está en un nuevo paradigma, una nueva etapa. En este sentido, tendremos que ver cómo.

¿Hay opciones para que si Junts lo decide, pueda volver al Govern de Catalunya?

"se está configurando una nueva etapa política en Catalunya y España"

Tendríamos que hablarlo largo y tendido. Creo que se está configurando una nueva etapa política en Catalunya y España y pueden cambiar muchas cosas. Si es para el bien de la ciudadanía, bienvenida será cualquier decisión que tomemos.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha sido muy contundente en la Diada. Hablaba de que "o independencia o convocatoria de elecciones". ¿Les preocupa la presión de las bases independentistas?

"El Govern tiene que llevar a buen término estas tres carpetas: amnistía, autodeterminación y bienestar de la ciudadanía"

Entre independencia y elecciones, independencia, claro, es nuestro objetivo político. La entidad, que es una de las que representa el independentismo, tiene la legitimidad de hacer los mensajes y las proclamas que considere.

En cualquier caso, el Govern tiene que gobernar y llevar a buen término estas tres carpetas que decíamos al principio: la amnistía, la autodeterminación y el bienestar de la ciudadanía, no nos olvidemos nunca de esto. Las decisiones que tomemos tienen que estar muy pensadas para conseguir nuestros objetivos.

¿Por qué cada año va menos gente a la manifestación de la Diada?

Todo son etapas y momentos. Hay momentos de eclosión y momentos valle. Se lo tendrían que preguntar a los organizadores. Nosotros somos el Govern de la Generalitat. Estamos en las manifestaciones porque estamos por la independencia, pero no organizamos nosotros. Nosotros sumamos, intentamos colaborar con todo el mundo, también con las entidades.

Los resultados electorales, tanto en municipales como en las generales, han sido malos para ERC. ¿Qué análisis hacen al respecto? ¿En qué han fallado?

Partíamos de los mejores resultados de ERC de las últimas décadas. No siempre se puede crecer, suele pasar que hay un momento que no es tan espléndido a nivel electoral.

Evidentemente, hemos hecho una reflexión interna. Las municipales tienen una connotación muy local que se tiene que analizar. En cualquier caso, hemos analizado que tenemos que explicar mejor nuestros objetivos, nuestra manera de conseguirlos, lo que hemos conseguido. Estamos en este proceso. Estoy segura de que la ciudadanía valorará todo lo que hemos ido consiguiendo y conseguiremos a partir de ahora y obtendremos un crecimiento en los próximos años.

Una porra. ¿Cuándo cree que serán las próximas elecciones en Catalunya?

Tenemos aún más de un año. No tenemos ninguna intención de avanzarlas. Hay mucho trabajo, nos centramos en el bienestar de la ciudadanía, en mejorar todas las cuestiones que le he comentado. Ninguna porra, eso más adelante.