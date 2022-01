El que fuera presidente de Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha publicado a través de la Fundación Pablo Iglesias cerca de 20.000 archivos documentales recabados durante su extensa carrera política en un gesto de transparencia poco habitual en España, cuyas materias secretas y reservadas aún se mantienen bajo llave por una ley franquista pendiente de modificarse.

En su legado digital, conocido como los papeles de Bono, el socialista comparte centenares de fotografías, cartas, notas informativas, informes y actas, tanto personales como públicos, después de tres décadas en la primera línea de la actividad política e institucional.

"117.000 documentos que tengo en mi ordenador de los que he abierto 19.527 y estoy satisfecho por poder devolver al público lo que la vida pública me permitió. Después de guardar 30 años un documento, creo que no hay ningún afán de protagonismo, lo que pretendo es informar. Ese es mi afán", ha relatado Bono en una entrevista en la cadena Cope este lunes, cuando se ha hecho público este archivo.

En lo relativo a su etapa como ministro de Defensa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Bono hace públicos cientos de documentos que versan sobre la retirada de las tropas españolas de Irak enviadas por el Ejecutivo de José María Aznar, las diferentes misiones exteriores que ha desplegado el Ejército, el cese y arresto del general José Mena tras pronunciar un discurso con tintes golpistas o la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) pese a las reticencias dentro de las propias Fuerzas Armadas.

Las mentiras sobre el 11M

Asimismo, entre otras cuestiones, el que fuera también candidato a la Secretaría General del PSOE hace pública una confesión del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) José Dezcallar a su sucesor, Alberto Saiz, por la cual relata que el Gobierno de Aznar le pidió en el 11M que "dijese que ETA era la autora del atentado".

"Yo lo hice pero con la cautela de añadir 'con toda probabilidad'. Fue un error pero ellos lo alargaron hasta el día de las elecciones, cuando ya tenían en su poder la furgoneta, la cinta del Corán y habían detenido a tres árabes. Al CNI no nos lo dijeron a su tiempo, toda la información nos llegaba con retraso", reconoció Dezcallar a Saiz.

En esta línea, ha salido a la luz una nota urgente del director del CNI al entonces ministro de Defensa, casi dos meses después de los atentados en Madrid, en la que alertaba que durante el año anterior el Gobierno de Aznar recibió "abundante información" sobre la amenaza terrorista de origen islámico. "Gran parte de la información estaba referida a un peligroso terrorista argelino llamado Alekema Lamari", quien resultó ser el jefe de la célula terrorista.

"El atentado del 11M se produjo 18 meses después de su puesta en libertad por error. Ya en febrero de 2003 se advirtió que las amenazas que contenían los mensajes de Bin Laden se iban haciendo efectivas y que el nivel de riesgo para España se incrementaba por causa de la posición de nuestro país respecto a Iraq y en marzo el análisis llega más lejos y se alerta al Gobierno de que existen indicios que hacen pensar que la organización de Al-Qaeda puede cometer actos terroristas que tengan relación con el conflicto de Iraq", reza la misiva enviada por el director del CNI a Bono.

La venta de material militar a Venezuela

La venta de material de Defensa español a la Venezuela de Hugo Chávez marcó su etapa al frente del Ministerio. El inicio de los trámites para exportar patrulleras y aviones de Navantia y EADS-CASA no fue visto con buenos ojos en Washington, que finalmente bloqueó la operación. Tampoco fue bien visto por la derecha.

Por ello, el extitular de Defensa muestra en su archivo las pruebas de que en 1998 el Gobierno del PP ejecutó un contrato de venta de tres aviones de transporte a Venezuela. Al año siguiente, la Empresa Nacional Bazán llegó a un acuerdo para venderles una patrullera, que luego no se culminó porque no quiso el país sudamericano.

"Entre 1998 y 2003, España ha vendido al Gobierno de Hugo Chávez material de Defensa por valor de más de 1.000 millones de pesetas". Asimismo, cuenta Bono en su legado digital que en esos años, el Ejecutivo de Aznar vendió cerca de 3.000 millones de pesetas en material de doble uso. También, entre 2000 y 2003 "se autorizaron licencias de explotación por valor cercano a los 7.000 millones de pesetas".

En otro orden de cosas, Bono aprovecha la ocasión para sacar a la palestra el intento de agresión sufrido por parte de dos militantes del PP cuando participaba en una manifestación de la AVT en enero de 2005, una cuestión que el partido conservador utilizó como arma arrojadiza contra el Gobierno de Zapatero al tratar de tergiversar los hechos como un supuesto caso de detención ilegal.