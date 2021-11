El legado del PCE 100 años después: una pata indispensable en el Gobierno y en el futuro de la izquierda

El primer centenario de cualquier evento o acontecimiento es algo irrepetible. Son los primeros cien años, y nunca volverá a darse esta situación. Eso merece, ya de por sí, una celebración; pero los cien años que cumple este domingo el Partido Comunista de España (PCE) van más allá de una efeméride irrepetible.

Son muchas (y famosas) las fiestas que ha celebrado esta organización desde su creación; dirigentes políticos, líderes sindicales, destacados artistas, músicos y leyendas de la cultura han sido protagonistas en estos eventos, que en los últimos años han tenido algo en común: la mirada al pasado y a la historia tenía tendencia a prevalecer sobre el presente.

Es bastante lógico que en un aniversario se haga referencia al legado, al "de dónde venimos", sobre todo tratándose de una organización tan importante en la historia de España. Sin embargo, en ocasiones, una mirada demasiado centrada en el pasado corre el riesgo de encerrar cierta desconexión con el presente y, sobre todo, puede dibujar un escenario de pocas expectativas con el futuro. Eso ha cambiado.

En la última fiesta del PCE, por su centenario, no faltó el compromiso con el legado adquirido, los homenajes a las figuras más relevantes (las anónimas y las de los nombres y apellidos), y el análisis de ese "de dónde venimos"; pero primó el pie en el suelo del presente y la mirada (no tan larga como algunos creen) hacia el futuro. Que el Partido Comunista haya roto lo que algunos han denominado como "cláusula de exclusión" de la dirección del Estado y tenga representación en el Gobierno es suficiente motivo para que el presente se abra paso en un centenario.

Que esté en marcha un proyecto de país liderado por una dirigente con carné del PCE que parece despertar unas expectativas que podrían romper cualquier cálculo, también. Sobre todo esto, el presente, el pasado y el futuro reflexionan estas cuatro importantes figuras de la izquierda en Público en el centenario del PCE: la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo; y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

Yolanda Díaz

"La historia del PCE es la historia más lúcida, más triste, la más combativa, la más heroica y seguramente con muchos errores, pero siempre en el lado correcto de la historia. La historia del centenario del PCE representa lo mejor de la historia de nuestro país. Pero no se trata de mirar al pasado, se trata de mirar al futuro. El centenario del partido nos indica que hay que ensanchar la democracia, por eso lucharon los hombres y mujeres progresistas en nuestro país" (fragmentado sacado del discurso pronunciado por la vicepresidenta segunda en la fiesta del PCE celebrada en septiembre).

Ione Belarra

"El Partido Comunista es posiblemente la organización política que más ha trabajado por la construcción y la profundización democrática en nuestro país, tanto en el ámbito de los derechos sociales como en el de los derechos civiles y políticos. Sin su defensa de la democracia durante el franquismo y la transición, períodos de nuestra historia en los que sus militantes se jugaron la vida, hoy no podríamos disfrutar de un Estado de derecho homologable a otros países europeos".

"Para mí es un orgullo y un honor compartir camino con los y las militantes del PCE. Nuestra alianza en el marco de Unidas Podemos y del frente amplio de Yolanda Díaz es estratégica y gracias al trabajo conjunto de estos años hoy conformamos el espacio de nuestra tradición política que más poder institucional y popular acumula en toda Europa, el único en un gobierno central".

Unai Sordo

"Creo que el centenario del PCE es un momento importante para reivindicar el papel que en la consecución de las libertades democráticas jugó en España el PCE, los comunistas, aquellas Comisiones Obreras también, que fueron de alguna manera el mayor catalizador de la movilización que cambió el rumbo de la transición".

"La transición en España no estaba planificada como finalmente surgió. En 1975 no se iban a legalizar el conjunto de partidos y sindicatos; fue un proceso de luchas muy intensas que cambió el signo de la historia con otro modelo de transición que, sin ser perfecto, no era el inicialmente previsto por el régimen. En ese momento, la historia de CCOO no se puede separar de lo que fue la historia del PCE".

"El momento actual poco tiene que ver. Hemos avanzado mucho en la autonomía de cada una de las organizaciones, pero estamos en un momento en el que hay que saber cuál es la disputa de fondo en nuestra sociedad y en esta disyuntiva las alianzas de carácter social y político son muy importantes para el país. El PCE así lo ha comprendido y junto con CCOO y el resto de fuerzas de progreso, va a ser una parte activa de esa reconstrucción del contrato social del siglo XXI".