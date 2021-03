'Lenin', de las agendas de Villarejo a hombre de confianza de Marlaska

Este jueves ha comparecido en la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen' José Antonio Rodríguez González, excomisario y actual director del Gabinete de Coordinación y Estudios, perteneciente a la Secretaría de Estado de Seguridad, que no ha querido contestar a las preguntas sobre la mecánica de los fondos reservados, por "ser materia reservada, sujeta a la Ley de Secretos Oficiales", ha dicho el funcionario, con rango de director general desde hace unas semanas, tras ser ascendido por el ministro del Interior, Grande-Marlaska.

A José Antonio Rodríguez, con más de cuarenta años de trayectoria, se le conoce en ambientes policiales como Lenin, por una supuesta militancia de izquierda. Así se lo ha recordado el diputado del PP Luis Santamaría. "Me enteré hace tres años por un medio de comunicación de que alguien me identificaba con ese nombre, me hizo gracia". Rodríguez sustituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos en el cargo, en febrero de 2018. Al cumplir recientemente los 65 años, Rodríguez debía jubilarse pero al ser ascendido puede continuar ejerciendo en la Secretaría de Estado. Vox y PP han aprovechado su comparecencia para atacarle por un presunto trato de favor del PSOE en sus ascensos. "Un comisario político", ha llegado a decir Macarena Olona, portavoz de Vox, que ha incidido en saber por qué le llaman Lenin.

El policía 'rojo'

¿Y quién le llama Lenin? Es una pregunta quizá más interesante. Pues nada más y nada menos que el comisario Villarejo. En el sumario del caso Tándem figura, como documentación incautada al comisario jubilado, unas agendas en las que anotaba absolutamente todo y gracias a las cuales los investigadores apuntalan todo el conglomerado corrupto en torno a Villarejo: contactos, socios, contratos, encargos, favores que hacía a ciertos periodistas, etc. Pues bien, en tres ocasiones, aparece Lenin en esas agendas. Los investigadores sostienen que Lenin es el excomisario Rodríguez. Los archivos en los que aparece datan de 2015 y 2016.

Planes de temas a seguir por el comisario Villarejo en el mes de septiembre de 2016. Lenin se refiere a este mando policial y Moma a su amigo el abogado Manuel González. — Sumario Tándem

En uno de los archivos aparece Lenin entre interrogantes, lo que podría significar que Villarejo iba a cerrar una cita con él. Las otras dos anotaciones hacen referencia a 'Moma', el restaurante-discoteca madrileño. Precisamente en este lugar se encuentra el nexo de unión entre José Antonio Rodríguez y José Manuel Villarejo: Manuel González, el dueño de 'Moma'.

El empresario Manuel González fue abogado de Santiago Carrillo, el lider del Partido Comunista de España, y además estuvo en la ejecutiva de Izquierda Unida. Después fue socio del empresario Adrián de la Joya, socio a su vez de Villarejo, en Inmobiliaria Atocha, un negocio que se vio envuelto en los tribunales. Lenin conoce Manuel González de la época de la Transición. En las agendas aparece su apodo en las fechas clave en las que Villarejo, a través de Manuel González, entró en contacto con Público para que este diario cesara su investigación sobre el comisario, apelando a una supuesta militancia comunista de Villajero y a la del propio González. Ahora, Manuel González es uno de los testigos que Villarejo esgrime contra Podemos en una supuesta financiación irregular del partido en Angola.

El alto cargo de Interior se ha negado a responder en la comisión si se sigue pagando con cargo a fondos reservados a confidentes de José Manuel Villarejo. Lo mismo ha dicho al ser preguntado por el PP por la "exnovia del primogénito de los Pujol". "No puedo responder a esa información", ha respondido.

Al ser preguntado si el secretario de Estado de Seguridad puede interesarse directamente por un gasto con cargo a los fondos reservados, Rodríguez ha respondido que "entra dentro del control" pero "a posteriori". "Podría ser informado de una determinada operación, pero no es lo habitual", ha comentado.